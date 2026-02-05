สื่อนอกตีข่าว “ไทยซัมมิท” เล็งขายบริษัท มูลค่า 6.6 หมื่นล้าน เหตุไร้ทายาทสืบทอด

สะพัด สื่อนอกตีข่าว ตระกูล “จึงรุ่งเรืองกิจ” เล็งขายอาณาจักร บริษัท “ไทยซัมมิท” มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ไม่มีทายาทสืบต่อ-สมรภูมิ EV
แหล่งข่าววงในเปิดเผยกับสำนักข่าว Bloomberg ว่า วาณิชธนกิจระดับโลกหลายแห่งได้ยื่นข้อเสนอใหม่แก่ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อพิจารณาขายกิจการ ไทยซัมมิท กรุ๊ป (Thai Summit Group) ประเมินมูลค่ากิจการไว้ที่ระหว่าง 1.5 พันล้าน ถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 50,000 – 66,000 ล้านบาท
สาเหตุสำคัญของการพิจารณาขายกิจการ มาจากความยากลำบากในการหาทายาทเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้นำองค์กร นับตั้งแต่การเสียชีวิตของ นายพัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทในปี 2002 รวมถึงการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังเป็นปัจจัยลบที่กดดันอัตรากำไร และส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทในปัจจุบัน
แหล่งข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้ในปี 2024 เคยมีธนาคารจากวอลล์สตรีทประเมินมูลค่าการขายกิจการไว้สูงถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์ แต่การเจรจาต้องยุติลงเพียงแค่ขั้นตอนการนำเสนอ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ประวัติ ไทยซัมมิท กรุ๊ป ถือเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมายาวนานหลายทศวรรษ ปัจจุบันสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ มีการจ้างงานพนักงานกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีฐานการผลิตในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย
สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2025 มียอดขายพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 45% ของการส่งมอบรถทั้งหมด ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์ปี 2026 ไว้ที่ 1.5 ล้านคัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี
- เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว
- “วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: