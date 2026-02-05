“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต
วอชิงตัน โพสต์ สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต ยุบแผนกกีฬาและปิดสำนักงานต่างประเทศ หลังยอดกำไรดิ่งต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว AP รายงานว่า วอชิงตัน โพสต์ สื่อชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศจ้างออกนักข่าวกว่า 300 ชีวิต และตำแหน่งอื่นๆ ถือเป็นจำนวนพนักงานร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด พร้อมกันนี้ยังยุบแผนกกีฬา ปิดสำนักงานข่าวต่างประเทศหลายแห่ง เลิกทำข่าวหนังสือ และลดจำนวนนักข่าวต่างประเทศ
แมท เมอร์เรย์ หัวหน้าบรรณาธิการอชิงตัน โพสต์ กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เจ็บปวด แต่เป้นความจำเป็นเพื่อให้สื่อแข็งแรงขึ้นและสามารถต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนิสัยของผู้ใช้งาน พร้อมยอมรับด้วยว่ายอดของ วอชิงตัน โพสต์ ลดลงกว่าครึ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาหวังว่า วอชิงตัน โพสต์ จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในอนาคต และไม่คิดว่าการจ้างออกในครั้งนี้จะเป็นจุดจบของบริษัท
ทั้งนี้สำนักข่าว NYTimes วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการจ้างออกขนาดใหญ่นี้ เป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่า เจฟฟ์ เบโซส์ เจ้าของสำนักข่าวดังกล่าว ยังไม่สามารถหาวิธีที่สามารถทำให้สามารถทำกำไรและรักษาความมั่นคงได้
โดยวอชิงตัน โพสต์ ไม่ใช่เจ้าเดียวที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากทางการเงิน โดยหลายสื่อๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ยอดตกลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดอ่านทางดิจิทัลก็ลดลงจากการมาของ AI และแม้สื่อมวลชนหลายเจ้าจะทดลองหารายได้อื่นๆ เช่นการจัดอีเว้นท์ หรือใช้ระบบสมัครสมาชิก แต่ก็ไม่สามารถทดแทนจำนวนเม็ดเงินที่เสียไปได้
