โอม ค็อกเทล โพสต์ถึง กกต. ชี้ หน้าที่ในการสื่อสารล้มเหลว! ทำคนแห่กดไลก์เป็นหมื่น

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 14:22 น.
โอม ค็อกเทล โพสต์ตรง ๆ ถึง กกต. ลั่น “หน้าที่ในการสื่อสารล้มเหลว ทำประชาชนขาดความเชื่อมั่น” โซเชียลกระหน่ำกดไลก์เป็นหมื่น

จากกรณีความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของประชาชนต่อการทำงานของ กกต. ที่ดูไม่เหมาะสมกับงบประมาณในการเบิกมาจัดตั้งเลือกตั้งล่วงหน้า และงบประมาณก่อนหน้านี้ที่อ้างว่าใช้เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ

ล่าสุด โอม ปัณฑพล หรือ โอม ค็อกเทล นักร้องนำวง COCKTAIL และเจ้าของค่ายเพลงชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเป็นข้อความที่ฝากไปถึงหน้าที่ของ กกต. ที่เกิดความล้มเหลวในการสื่อสาร ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลก์เป็นหมื่นคน

“การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ที่จะต้องไปใช้สิทธิ กกต. เองนอกจากมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดการเลือกตั้งให้ทุกอย่างเป็นไปโดยชอบแล้ว, การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิตามหน้าที่ ก็ถือเป็นหน้าที่เช่นกัน

การสื่อสารองค์กรของ กกต. ในวันนี้จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการสื่อสารองค์กรที่ล้มเหลว, การสื่อสารที่ล้มเหลวนำมาซึ่งการขาดความเชื่อมั่น และเมื่อใดที่องค์กรขาดความเชื่อมั่นโดยสิ้นเชิงองค์กรนั้นก็ล้มเหลวเช่นกัน หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้นจะล้มเหลวไม่ได้”

