ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี
ปิดตำนาน 17 ปี ร้านหมูกะทะคุณย่าสายไหม ของแม่โอ๊ต ปราโมทย์ ประกาศปิดกิจการ 1 ก.พ. 2569 ลูกค้าใจหาย แห่อุดหนุนวันสุดท้ายแน่นร้าน
ข่าวใจหายสำหรับสายบุฟเฟต์และแฟนคลับ เพจเฟซบุ๊ก “หมูกะทะคุณย่าสายไหม” ได้ออกมาโพสต์ประกาศแจ้งปิดให้บริการร้านอย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังจากเปิดให้บริการความอร่อยแก่ชาวสายไหมมาอย่างยาวนานถึง 17 ปี
ทางร้านได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศในวันเปิดให้บริการวันสุดท้าย ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคัก มีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนเพื่อสั่งลาเป็นจำนวนมาก มีภาพประทับใจที่คาดว่าเป็น “คุณย่า” หรือคุณแม่ของนักร้องหนุ่มชื่อดัง โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน เจ้าของร้าน เดินออกมาไหว้และกล่าวขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเอง
สำหรับร้านหมูกระทะครัวคุณย่า ถือเป็นร้านขวัญใจคนในพื้นที่ด้วยจุดเด่นที่เป็นบุฟเฟต์ไม่จำกัดเวลา ในราคาเพียง 259 บาท แต่จัดเต็มด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งหมู ไก่ เบคอน อาหารทะเล รวมถึงเมนูปรุงสุกยอดฮิตอย่างกุ้งแช่น้ำปลา ข้าวผัด ของหวาน และไอศกรีม ทำให้การประกาศปิดกิจการครั้งนี้สร้างความเสียดายแก่ลูกค้าขาประจำที่มองว่าเป็นร้านที่คุ้มค่าเกินราคา
อย่างไรก็ตาม ทางเพจระบุว่าหากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเพจอีกครั้งในภายหลัง
