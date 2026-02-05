เทคโนโลยีเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 14:07 น.
64
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมผู้คนพึ่งพาเพียง Google แต่ตอนนี้หลายคนหันไปหาคำตอบที่รวดเร็วจาก AI มากขึ้น ทำให้การทำ SEO กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ซับซ้อนฉีกตำราเดิม ลำพังแค่การติดอันดับหน้าแรกอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของ AI Search ด้วย

เพื่อให้แบรนด์ของคุณยังคงเป็นทางเลือกแรกที่ทั้งคนและ AI แนะนำ การเลือกพเอเจนซีที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงสำคัญมาก ไทยเกอร์จึงได้รวบรวมบริษัทเอเจนซี่ชั้นนำในกรุงเทพ ที่พร้อมจะช่วยคุณพิชิตตลาดในยุคดิจิทัลนี้มาให้แล้ว

1. ANGA (แองก้า)

ANGA (แองก้า) เอเจนซี่รับทำ SEO และ AI Search ให้ทุกธุรกิจกลายเป็นผู้นำตลาด ออกแบบกลยุทธ์บริการรับทำ SEO ที่ไม่ได้หยุดแค่ดันอันดับเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก Google อย่างยั่งยืน แต่ครอบคลุมการทำให้ธุรกิจไปแสดงผลบน AI Search ที่ลูกค้าในยุคนี้ใช้หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งบน Gemini, ChatGPT และ Perplexity รวมถึงฟีเจอร์สำคัญอย่าง AI Overviews และ AI Mode ของ Google ด้วยทีม SEO ที่แข็งแกร่งและได้รับรางวัลระดับโลก เข้าใจทั้งเรื่อง Technical SEO ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และกลยุทธ์การทำคอนเทนต์เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้ง AI และพฤติกรรมการค้นหายุคใหม่ ทำให้เว็บไซต์สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากทุกช่องทางการค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการทำงานของ ANGA ยังโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์แบบผู้นำตลาด SEO อย่างแท้จริงเลยครับ เพราะทีมจะให้ความสำคัญกับการเข้าใจ Business Model และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้รีวิวของทีม ANGA รวมถึงชื่อเสียง ยังโดดเด่นในการทำงานที่ไม่ได้เก่งแค่การลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์ แต่เค้ายังให้ความสำคัญกับการทำงานแบบพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ที่เข้าใจความสำคัญของการเติบโต ด้วยประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการแพทย์ คลินิก โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ E-commerce เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ ธุรกิจยานยนต์ รวมไปถึงธุรกิจ B2B และ B2C ผสานกับผู้นำทีมอย่างคุณรัชวิทย์ หวังพัฒนธน ที่มีมุมมองเชิงธุรกิจ ทำให้ ANGA ไม่ได้แค่ทำ SEO ให้ติด แต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลและต่อยอดได้จริงในยุค AI Search จนกลายเป็นผู้นำบริษัทรับทำ SEO ในประเทศไทยที่ใครก็ติดตามและอยากร่วมงานเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

บริษัท ANGA มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการคือ anga.co.th ซึ่งอาจมีคนสับสนกับเว็บ angamedia.com ที่ชื่อคล้ายกันแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย

ติดต่อ ANGA โทร: 02-023-8899

ANGA (แองก้า)

2. AUN Thai Laboratories

AUN Thai Laboratories ในเครือ AUN Consulting, Inc. เป็นชื่อที่คุ้นเคยในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้าน SEO วางโครงสร้างเว็บไซต์ ล่าสุดสนับสนุนการทำ SEO บน AI

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานาน ทำให้ช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้ตรงจุด ลูกค้าส่วนใหญ่ต่างยอมรับในความเป็นมืออาชีพและผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการดันอันดับบน Search Engine และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์

AUN Thai Laboratories เว็บไซต์: https://www.aun-thai.co.th/

\ AUN Thai Laboratories

3. Primal Digital Agency

Primal ขึ้นชื่อว่าเป็นเอเจนซี่อันดับต้นๆ ในไทยที่เน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างชัดเจน การันตีด้วยอัตราลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่องสูงถึง 96% ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและ SEO กว่า 150 คน ทั้งยังเป็นพันธมิตรระดับ Premier กับ Google, Facebook และ TikTok

จุดเด่นของ Primal คือการนำระบบ CRM ที่พัฒนาขึ้นเองชื่อ SENTR มาใช้ควบคุมการทำงาน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลได้อย่างละเอียดแม่นยำ Primal มีประสบการณ์ดูแลองค์กรขนาดใหญ่กว่า 500 แห่งในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพ ความสำเร็จเหล่านี้การันตีด้วยรางวัล Agency of the Year ด้าน SEO และการติดอันดับบริษัทที่มีการเติบโตสูงจาก Financial Times สองปีซ้อน

Primal Digital Agency เว็บไซต์: www.primal.co.th

Primal Digital Agency

4. Pimclick

อีกหนึ่งเอเจนซี่ในกรุงเทพฯ โดดเด่นเรื่องการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว Pimclick มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการพัฒนาโซลูชันเว็บที่ล้ำสมัย และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน Local SEO, AI search

ทีมงานมีความเข้าใจตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในคำค้นหาที่คนในพื้นที่ใช้จริง ทำให้กลุ่มเป้าหมายในไทยเจอธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

Pimclick Co., Ltd. เว็บไซต์: www.pimclick.com

Pimclick

5. Vault Mark

Vault Mark เน้นการออกแบบกลยุทธ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ตั้งแต่นักวางแผน SEO ผู้เชี่ยวชาญอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงนักสร้างสรรค์คอนเทนต์

ผลงานที่ผ่านมาได้ช่วยให้บริษัทจำนวนมาก รวมถึงบริษัทในระดับ Fortune 500 ขึ้นไปอยู่บนหน้าแรกของ Search Engine ด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการใช้งานผ่านมือถือได้อย่างลื่นไหล

Vault Mark Digital Marketing เว็บไซต์: https://vaultmark.com/

Vault Mark

6. Thaiger Marketing

เอเจนซี่ที่ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร เพราะเชื่อว่า SEO ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคหลังบ้าน แต่เป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เข้าถึงอารมณ์และดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย Thaiger Marketing ให้ความสำคัญกับคุณภาพและการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกออนไลน์

Thaiger Marketing เว็บไซต์: https://marketing.thethaiger.com/

Thaiger Marketing

7. IBEX

หากคุณมองหาความแปลกใหม่ IBEX คือคำตอบ ทีมนี้มุ่งเน้นการทดลองและทดสอบกลยุทธ์ SEO รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการค้นหาบน AI เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวล่วงหน้าคู่แข่งไปหนึ่งก้าว ด้วยงบประมาณด้านสื่อออนไลน์ที่ดูแลกว่า 2,000 ล้านบาท มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในการดูแลของผู้ที่รู้จริง

IBEX เว็บไซต์: https://www.ibex.co.th/

IBEX

8. Convert Digital

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มองหาเอเจนซี่คุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ Convert Digital เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มาก พวกเขาเชี่ยวชาญการทำงานกับ SME รวมถึงกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยว

ทีมงานของ Convert Digital ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยแพ็กเกจแบบ All-in-one ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการลงมือทำจริง พร้อมรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนที่ชัดเจน

Convert Digital Co., Ltd. เว็บไซต์: www.convertdigital.co.th/

Convert Digital

9. Phoenix Media

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทีม SEO ของ Phoenix Media มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย มีบริการตรวจสอบเว็บไซต์ (Audit) อย่างละเอียดเพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุง พร้อมเสนอแนวทางที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงสุด

Phoenix Media เว็บไซต์: www.phoenixmedia.co.th/

Phoenix Media

10. CSME Marketing

หมดกังวลเรื่องความซับซ้อนของการทำ SEO ในตลาดไทย CSME Marketing พร้อมดูแลคุณด้วยบริการแบบครบวงจร ทีมงานใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มตัวตนบนโลกออนไลน์ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ

CSME Marketing เว็บไซต์: https://csmemarketing.co.th/

10. CSME Marketing

Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

