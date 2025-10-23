เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

ช็อก! โรงงานเย็บผ้าชื่อดังใน จ.นครปฐม ประกาศปิดกิจการกะทันหัน เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 ชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว เหตุขาดทุนสะสม พร้อมจ่ายเงินชดเชยรวมกว่า 95 ล้านบาท
กลายเป็นข่าวร้ายส่งท้ายปีที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง เมื่อโรงงานเย็บผ้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศ ปิดกิจการอย่างกะทันหัน ทำให้ต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 600 ชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลของบริษัทได้เรียกประชุมพนักงานทั้งหมด ก่อนจะแจ้งข่าวร้ายว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องยุติกิจการลงแต่เพียงเท่านี้
ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศ บรรยากาศภายในโรงงานก็เต็มไปด้วยความเงียบงัน พนักงานหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะไม่คาดคิดว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของพวกเขา ก่อนจะต้องทยอยเก็บข้าวของส่วนตัวขึ้นรถบัสของบริษัทกลับบ้านอย่างเลือกไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้กับพนักงานทุกคนครบถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 95 ล้านบาท โดยผู้ที่ทำงานมานานจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 400 วัน นอกจากนี้ยังมีการจ่ายค่าตกใจเพิ่มเติมให้อีก 1 เดือน 3 วัน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างสามารถไปขึ้นทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ต่อไป ซึ่งถือเป็นการเยียวยาเบื้องต้นให้กับ 606 ชีวิตที่ต้องกลายเป็นคนว่างงานอย่างกะทันหัน
