การเงินเศรษฐกิจ

เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 09:21 น.
78
เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

ช็อก! โรงงานเย็บผ้าชื่อดังใน จ.นครปฐม ประกาศปิดกิจการกะทันหัน เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 ชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว เหตุขาดทุนสะสม พร้อมจ่ายเงินชดเชยรวมกว่า 95 ล้านบาท

กลายเป็นข่าวร้ายส่งท้ายปีที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง เมื่อโรงงานเย็บผ้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศ ปิดกิจการอย่างกะทันหัน ทำให้ต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 600 ชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลของบริษัทได้เรียกประชุมพนักงานทั้งหมด ก่อนจะแจ้งข่าวร้ายว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องยุติกิจการลงแต่เพียงเท่านี้

ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศ บรรยากาศภายในโรงงานก็เต็มไปด้วยความเงียบงัน พนักงานหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะไม่คาดคิดว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของพวกเขา ก่อนจะต้องทยอยเก็บข้าวของส่วนตัวขึ้นรถบัสของบริษัทกลับบ้านอย่างเลือกไม่ได้

เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้กับพนักงานทุกคนครบถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 95 ล้านบาท โดยผู้ที่ทำงานมานานจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 400 วัน นอกจากนี้ยังมีการจ่ายค่าตกใจเพิ่มเติมให้อีก 1 เดือน 3 วัน

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างสามารถไปขึ้นทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์ต่อไป ซึ่งถือเป็นการเยียวยาเบื้องต้นให้กับ 606 ชีวิตที่ต้องกลายเป็นคนว่างงานอย่างกะทันหัน

เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

9 นาที ที่แล้ว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ ข่าว

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

29 นาที ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน บันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เผย 25 ต.ค. ลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา “ทรัมป์” เป็นพยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสุดท้ายก่อน น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี เสียชีวิต ข่าว

คลิปสุดท้าย น้องวิน อัจฉริยะการเงิน วัย 14 ปี สู้มะเร็งตั้งแต่เล็ก เพิ่งรักษาตัวที่รพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์ให้กำลังใจ กัน จอมพลัง มีผลงานรูปธรรม ไม่มีใครดี 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. ผุดไอเดีย &quot;เน็ตคนละครึ่ง&quot; ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ &quot;ไชยชนก&quot; ชงเข้าครม. เศรษฐกิจ

กสทช. ผุดไอเดีย “เน็ตคนละครึ่ง” ให้ผู้ถือบัตรคนจน เตรียมเสนอ “ไชยชนก” ชงเข้าครม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กเลยเตือน 15 จังหวัดฝนหนัก 23-26 ต.ค.นี้ ผลกระทบอิทธิพลพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปปง. สั่งอายัด 70 ล้าน “ลี ยงพัด” สว.เขมร ถือบัตร ปชช. ไทย เอี่ยวสแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข้อความสุดท้าย “อิชิอิ” ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทย หวังกุนซือใหม่มุ่งมั่นพัฒนาบอลไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กเลย! ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 23 ต.ค. 68 ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 23 ต.ค.68 ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันที่ 23/10/68 ร่วงลง 100 บาท เช็ก “ทองรูปพรรณ” ขายออกบาทเท่าไหร่ ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสิกรไทยแจงระบบขัดข้อง แนะวิธีเช็กยอดเงินเข้าบัญชี ข่าว

กสิกรไทยล่ม โอน-เติม-จ่าย K PLUS ไม่ได้ ธนาคารเร่งแก้ไข แนะวิธีเช็กยอดเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน้าหนาววันแรก หลายพื้นที่อากาศเย็น เหนือ-อีสาน แตะต่ำสุุด 18 องศา ส่วนใต้ยังฝนตกหนัก ข่าว

หน้าหนาววันแรก หลายพื้นที่อากาศเย็น เหนือ-อีสาน แตะต่ำสุุด 18 องศา ส่วนใต้ยังฝนตกหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝ่ายค้านเกาหลีจี้รัฐบาลให้เฝ้าระวัง ชาวเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัวที่ไทยปีนี้ 11 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว เศรษฐกิจ

เลิกจ้างฟ้าผ่า! โรงงานเย็บผ้าในจ.นครปฐม ปิดตัว พนักงานกว่า 600 ชีวิตตกงานไม่รู้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผอ.พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รับกล้องวงจรปิดชี้ผิดด้าน ชี้ระบบรักษาความปลอดภัยอ่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” เซ็งโอน 5 หมื่น คิดว่าเป็นมูลนิธิของกัน สรุปเป็นของคนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้แฉ นักแสดงสาวลวงเพื่อนร่วมชาติ ไปทำงานไลฟ์โป๊ที่กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” คว่ำบาตรสองบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่รัสเซีย เจรจายุติสงครามไม่คืบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 09:21 น.
78
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button