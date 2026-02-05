ดูดวง

3 ราศี มีเกณฑ์ เพื่อนเลื่อนเป็นแฟน รักซึมลึกแต่ไปได้ไกลกว่าใคร

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 05:00 น.
ดูดวงวันนี้ 6 2 69

3 ราศีที่ความใกล้ชิดกำลังเปลี่ยนเป็นความผูกพัน คนข้างกายที่มองข้ามมาตลอด อาจคือ “ตัวจริง” ที่คุณตามหา

วันนี้ขอพามาเช็กสัญญาณหัวใจในโหมด “รักซึมลึก” กันบ้าง ใครที่กำลังแอบมองเพื่อนสนิท หรือมีความรู้สึกดีๆ ให้คนใกล้ตัวแต่ไม่กล้าข้ามเส้น ขอบอกว่าช่วงนี้ดวงดาวแห่งมิตรภาพ (เรือนที่ 11) และดวงดาวแห่งความรัก (ดาวศุกร์) กำลังโคจรมาทำมุมพิเศษใส่กัน

ส่งผลให้ “กำแพงเฟรนด์โซน” ของ 3 ราศีต่อไปนี้ เปราะบางที่สุด! ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกัน หรือกอดคอกินเที่ยว จะค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความรักที่มั่นคงและเข้าใจกันที่สุด โดยไม่ต้องพยายามสร้างภาพ มาดูกันว่าราศีไหนบ้างที่ความรักกำลังจะงอกเงยจากมิตรภาพครับ

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนเป็นราศีที่ขาดการสื่อสารไม่ได้ ความรักของคุณมักเริ่มจากการคุยถูกคอ ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่เพื่อนคนหนึ่งที่คุณคุยด้วยทุกวัน ส่งมีมให้กัน หรือเป็นที่ปรึกษาเรื่องไร้สาระ จะเริ่มมีบทบาทในใจคุณมากขึ้น คุณจะเริ่มรู้สึกว่า “ทำไมคุยกับคนนี้แล้วสบายใจจัง” ความรักครั้งนี้จะไม่มีการขอคบแบบเป็นทางการที่น่าอึดอัด แต่จะเป็นความรู้สึกที่รู้กันเองว่า “ขาดเธอไม่ได้แล้วนะ”

2. ราศีกันย์

สำหรับชาวกันย์ ความรักไม่ใช่เรื่องของคำหวาน แต่คือ “การกระทำ” เพื่อนคนนี้อาจไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม แต่เป็นคนที่จำได้ว่าคุณไม่กินผักชี หรือคอยถือของให้เวลาคุณยุ่ง ช่วงนี้คุณจะเริ่มมองเห็น “ความแสนดี” ของเขาชัดเจนขึ้น ความผูกพันที่ก่อตัวจากความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จะกลายเป็นรากฐานความรักที่แข็งแรงมาก จนคุณเองยังตกใจว่าไปรักเขาตอนไหน

3. ราศีกุมภ์

ชาวกุมภ์มักมีโลกส่วนตัวสูงและหาคนเข้าใจยาก แต่จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าใจ “ภาษา” ของคุณ คนที่รับมุกตลกหน้าตายของคุณได้ หรือชอบอะไรเฉพาะทางเหมือนกัน ช่วงนี้เคมีระหว่างคุณกับเขาจะพุ่งพล่าน จากที่เคยคิดว่าเป็นแค่ Buddy คู่ซี้ จะเริ่มมีความหึงหวงเล็กๆ หรือความรู้สึกอยากครอบครองเข้ามาแทรกแซง ขอบอกเลยว่าคู่นี้ถ้าได้คบกัน จะเป็นคู่ที่น่าอิจฉาที่สุด เพราะเป็นทั้งแฟนและเพื่อนคู่คิดไปตลอดชีวิต

คำแนะนำส่งท้าย

การข้ามเส้นจาก “เพื่อน” มาเป็น “แฟน” เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญครับ สำหรับ 3 ราศีนี้ หมอแนะนำว่า “ไม่ต้องรีบร้อนยัดเยียดสถานะ”

ให้ปล่อยความสัมพันธ์ไหลไปตามธรรมชาติ (Flow) เหมือนน้ำซึมบ่อทราย ให้ความรู้สึกมันชัดเจนจนฝ่ายตรงข้ามก็สัมผัสได้เอง การเปลี่ยนสถานะแบบนี้ “ความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนสูง” เพราะคุณรู้จักไส้พุงกันหมดแล้ว ไม่ต้องมานั่งปรับตัวใหม่ มีแต่ความเข้าใจล้วน ๆ

