คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)
ตำรวจ คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง ขณะที่เธอกำลังกล่าประณามการทำหน้าที่ของ ICE
เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุมชายชาวอเมริกัน หลังจากที่เขาก่อเหตุฉีกของเหลวปริศนาใส่ อิลฮาน โอมาร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ขณะที่เธอขึ้นแถลงจุดยืนประณาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา หรือ ICE หลังจากที่หน่วยงานดังกล่าวยิงประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว 2 ศพในช่วงเดือนนี้
โอมารื กล่าวว่า คริสตี โนเอม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ ควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง พร้อมย้ำว่า ICE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และควรจะยุติบทบาทของหน่วยงานนี้อย่างสมบูรณ์
จนกระทั้งชายคนดังกล่าวลุกขึ้นมาและฉีดของเหลวปริศนาใส่เธอ พร้อมบอกให้โอมาร์ลาออกจากตำแหน่ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าคุมตัวชายคนดังกล่าวในที่สุด ซึ่งหลังเกิดเหตุโอมาร์ได้พักการแถลงข่าว ก่อนที่เธอจะกลับมาและยืนยันว่าเธอไม่เป็นไร
เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าของเหลวชนิดนี้คืออะไร แต่อ้างอิงจากพยานบรรยายว่า กลิ่นแอมโมเนียและทำให้ระคายเคืองคอเล็กน้อย ขณะที่ชายคนดังกล่าวถูกตั้งข้อหา ความผิดฐานทำร้ายร่างกายระดับที่สาม หรือการทำร้ายร่างกายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย
NEW — Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he "sprayed her" with something.
You can hear Omar demand to continue the town hall — and she's back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9
— Jay O'Brien (@jayobtv) January 28, 2026
