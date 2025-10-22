ข่าวต่างประเทศ

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ

ฉาววงการ! แฟนคลับรวมตัวแฉ เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษาแม่ 340,000 บาท ปล่อยแม่ป่วยหนัก จนเสียชีวิตด้วยสภาพอนาถ เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็ง

ดราม่าระอุทั่ววงการ เมื่อ ฝาน หว่านฉิง อินฟลูเอนเซอร์และเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวัน วัย 20 ปี กำลังถูกกระแสสังคมถล่มอย่างหนักหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่ของเธอ ซึ่งสภาพร่างกายก่อนเสียชีวิตนั้นผอมซูบจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ก่อให้เกิดความสงสัยให้กับชาวเน็ตและผู้ติดตามเป็นอย่างมากถึงความไม่ชอบมาพากล

ดราม่าดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งออกมาแฉว่า แม่ของ ฝาน หว่านฉิง เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งดันบังเอิญตรงกับวันเกิดของคุณแม่พอดี หรือเรียกง่าย ๆ ว่า วันเกิดวันตายคือวันเดียวกัน โดยชาวเน็ตรายนี้ไม่เพียงแค่แจ้งข่าวการเสียชีวิตเท่านั้น แต่เธอยังปล่อยภาพเปรียบเทียบสุดเวทนา ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนแม่ของเน็ตไอดอลสาวจะเสียชีวิตนั้น ท่านยังมีร่างกายที่แข็งแรง หน้าตาสดใสอยู่เลย แต่ภาพก่อนเสียชีวิตกลับดูผอมแห้งจนน่ากลัว และยังต้องนั่งบนรถเข็นผู้ป่วยอีกด้วย

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ-1

หลังจากนั้นชาวเน็ตก็เริ่มปฏิบัติการขุดคุ้ยและตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องเงินจำนวน 3.4 แสนบาท ที่เป็นเงินค่าผ่าตัดของคุณแม่เน็ตไอดอลชื่อดัง โดยมีการกล่าวหาว่า เงินก้อนดังกล่าวอาจถูก ฝาน หว่านฉิง นำไปใช้ส่วนตัว หรืออาจถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพออนไลน์ ทำให้การรักษาของคุณแม่ล่าช้าและไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม จนนำไปสู่การเสียชีวิต

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีผู้กล่าวหาว่า ในวันที่คุณแม่เสียชีวิต ฝาน หว่านฉิง กลับมีท่าทีเฉยชา ไม่แสดงความรู้สึกเสียใจ ยิ่งตอกย้ำความน่าสงสัยให้กับชาวเน็ตเพิ่มมากขึ้น

ท่ามกลางกระแสโจมตีอย่างหนัก ฝาน หว่านฉิง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ โดยยอมรับว่า “คุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วจริง ๆ แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องการดูแลบกพร่องหรือยักยอกเงิน เน็ตไอดอลสาว ยืนยันเสียงแข็งว่า คุณแม่ของเธอเสียชีวิตเอง เพราะผลจากสุขภาพที่ไม่แข็งแรง และมีภาวะขาดสารอาหาร” นอกจากนั้น ฝาน หว่านฉิง ยังขอความเป็นส่วนตัวในการจัดการงานศพแม่ และหลังจากนั้นจะออกมาทำคลิปเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังคงไม่ปักใจเชื่อในคำชี้แจงเบื้องต้นของ ฝาน หว่านฉิง เน็ตไอดอลชื่อดัง เนื่องจากประวัติที่ผ่านมาของเธอนั้นไม่ได้ขาวสะอาดขนาดนั้น ทั้งขับรถโดยไม่มีใบขับขี่จนเกิดอุบัติเหตุ, ข้อกล่าวหาเรื่องทารุณกรรมสัตว์เลี้ยง และที่ยิ่งไปกว่านั้น คุณแม่ของเธอเคยกล่าวหาว่าถูกลูกสาวเน็ตไอดอลคนดังทำร้ายร่างกาย ทำให้เหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแม่ของเธอยังคงถูกตั้งข้อสงสัยอยู่

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ-2

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ-3

อ้างอิงจาก : hk01

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ

