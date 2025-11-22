ข่าวต่างประเทศ

แกล้งจนตาย! เด็ก 15 ดับอนาถ เพื่อนเล่นพิเรนทร์ อัดลมเข้าทวารหนัก อวัยวะภายในฉีกขาด

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 17:20 น.
เด็ก 15 เสียชีวิตสลด หลังถูกเพื่อนแกล้งล็อกตัว ก่อนใช้ สายลมแรงดันสูงสอดทวารหนัก จนอวัยวะภายในฉีกขาด อ้างแค่หยอกเล่น

เกิดโศกนาฏกรรมจากการกลั่นแกล้งในที่ทำงานที่นำไปสู่ความสูญเสีย เมื่อเด็กหนุ่มฝึกงานวัยเพียง 15 ปี ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนา จากน้ำมือของเพื่อนร่วมงานที่อ้างว่าเป็นการ “เล่นตลก” ด้วยการใช้สายลมแรงดันสูงอัดเข้าทางทวารหนัก จนอวัยวะภายในได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์งานไม้แห่งหนึ่งในเมืองซานลิอูร์ฟา ประเทศตุรกี สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นายฮาบิป อัคซอย (Habip Aksoy) และเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่ง ได้ก่อเหตุรุมจับตัว มูฮัมเหม็ด เคนดิร์จี (Muhammed Kendirci) เด็กฝึกงานวัย 15 ปี มัดมือไพล่หลัง ก่อนจะใช้กำลังถอดกางเกงของเหยื่อออก และนำท่อของเครื่องอัดลมแรงดันสูงสอดเข้าไปยังทวารหนักแล้วเปิดลมใส่

แรงดันลมมหาศาลส่งผลให้มูฮัมเหม็ดได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อนร่วมงานรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ แต่น่าเศร้าที่เด็กหนุ่มทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลงในอีก 5 วันต่อมา

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุม นายฮาบิป อัคซอย แม้ในช่วงแรกจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ล่าสุดถูกควบคุมตัวอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ย้อนรอย “เครื่องมือมรณะ” เคยคร่าชีวิตมาแล้ว

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “สายลมแรงดันสูง” ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแกล้งกันจนถึงแก่ชีวิต

  • ปี 2023 (อินเดีย) โมทิลาล สาหู วัย 16 ปี เสียชีวิตจากลำไส้ฉีกขาด หลังถูกเพื่อนร่วมงานใช้สายลมเป่าก้น “เพื่อความสนุก”
  • ปี 2017 (บราซิล) เวสเนอร์ โมเรย์รา ดา ซิลวา วัย 17 ปี คนงานล้างรถ เสียชีวิตในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ก่อเหตุถูกศาลตัดสินจำคุกกว่า 12 ปี ในข้อหาข่มขืนและฆาตกรรม

อ้างอิงจาก : nypost

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

