ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 14:29 น.
53

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์ ศาลชี้ กกต.ปฏิบัติตามระเบียบ และมีช่องทางลงทะเบียน 3 ช่อง

ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาในคดีที่ ดร.อุษณีย์ ปฐพีศรีกิจส เลิศรัตนานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพวกรวม 2 คน กรณีประชาชนกว่า 800,000 คน ซึ่งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตได้ทัน เนื่องจากกำหนดเวลาที่กระชั้นเพียง 3 วันเท่านั้น (3-5 ม.ค.69) และเกิดเหตุระบบเว็บไซต์ล่ม

มีผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิมากถึง 8 แสนคน ไม่สามารถไปลงประชามตินอกเขตได้ และถูกตัดออกจากการตัดสินในประเด็นคำถามประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งอาจต้องเสียสิทธิทางการเมืองหลายประการ เป็นเวลาถึง 2 ปี ตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้เปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตเพิ่มเติม

ภายหลังการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. สิ้นสุดลงแล้ว ประชาชนจำนวนมากได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยังต้องกลับไปเข้าคูหาอีกครั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เพื่อออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยการออกเสียงประชามติไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้า มีเพียงการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงประชามตินอกเขตเท่านั้น

อีกคดีหนึ่ง เป็นกรณีผังการจัดหน่วยเลือกตั้งที่พ่วงการออกเสียงประชามติ ซึ่งกำหนดให้ประชาชนต้องแสดงตน 2 รอบ เพื่อรับบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติแยกกัน ทำให้เกิดความซับซ้อนและอาจกระทบสิทธิทางการเมือง โดยมีการยื่นฟ้องขอให้ถอนระเบียบดังกล่าว พร้อมขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้เป็นการเร่งด่วน

โดย ศาลปกครองกลาง พิเคราะห์แล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า กกต.ปฏิบัติตามระเบียบ เเละยังมีช่องทางลงทะเบียนถึง 3 ช่องทาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

9 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

18 นาที ที่แล้ว
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

37 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหอบกลับ ข่าวต่างประเทศ

บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจไทย หารือ ตำรวจญี่ปุ่น คืบหน้าคดีแม่หลอกเด็ก 12 ไปค้ากามที่โตเกียว

45 นาที ที่แล้ว
สรยุทธเฉลยแล้วน้องไบรท์ลาพักร้อน ข่าว

สรยุทธ พูดแล้ว น้องไบร์ท ไปไหน? ไร้เงาเล่าข่าว แฟน ๆ บ่นคิดถึง

55 นาที ที่แล้ว
ขายทองรูปพรรณวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2569 การเงิน

คลิปลุ้นมาก! เหตุเก็บมาหลายปี ฝรั่งหอบทองตีราคา หวัง 3 แสนได้กลับจริงตาตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.39 ที่เซเว่นแจ้งค้างชำระทั้งที่จ่ายแล้ว ข่าว

เช็กด่วนก่อนจ่าย ประกันสังคม ม.39 รวนซ้ำ แจ้ง “ค้างชำระ” ทั้งที่จ่ายแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ดับเพลิงมาเลฯ 8 นาย เข้าช่วยครูหนัก 350 กิโล หมดสติในห้องน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีลอน มัสก์ เดือดจวก &quot;โนแลน&quot; หลังลือ เลือกนางเอกผิวดำ รับบท เฮเลน กรุงทรอย ใน The Odyssey บันเทิง

อีลอน มัสก์ เดือดจวก “โนแลน” หลังลือ เลือกนางเอกผิวดำ รับบท เฮเลน กรุงทรอย ใน The Odyssey

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. ซ้อมระบบนับคะแนน เลือกตั้ง 2569 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ ภายใน 20.00 น. ข่าว

กทม. ซ้อมระบบนับคะแนน เลือกตั้ง 2569 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ ภายใน 20.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่กังวล หลัง “ฮุนมาเนต” บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า คลิปแม่คนไทย จับลูกทำ &quot;สุหนัดหญิง&quot; หมอเตือน เสี่ยงอันตราย-ละเมิดสิทธิเด็ก ข่าว

ดราม่า คลิปแม่คนไทย จับลูกทำ “สุหนัดหญิง” หมอเตือน เสี่ยงอันตราย-ละเมิดสิทธิเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;นักร้องสาว&quot; ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง บันเทิง

ใจหาย “นักร้องสาว” ยุติรายการดังฟ้าผ่า ทำมา 7 ปี หลังสูญเสียอดีตสามี เพราะมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ.รถดูดโคลน แจงคลิปสูบน้ำดำทิ้ง หาดจอมเทียน รับแค่ให้เช่ารถ ยันไม่ได้ปล่อยลงทะเล ข่าว

บริษัทรถดูดโคลน แจงคลิปปล่อยน้ำดำ หาดจอมเทียน แค่รับจ้างเช่ารถ ยันไม่ได้เทลงทะเล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ขอเวลา 4 ปีทำงานรัฐบาล ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขอโอกาสครั้งเดียว ลั่น ทำไม่ดีไม่ต้องเลือกซ้ำ โต้ข่าว ไม่รักชาติ-ทำคนแตกแยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ปลื้มปิติ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดชวนรับประทานอาหาร ณ ที่ประทับ บันเทิง

กระติ๊บ ปลื้มปิติ องค์หริภา ทรงชวนทานอาหาร ณ ที่ประทับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประชาชนร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

วิธีสมัคร อาสา Vote62 จับตาเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ สกัดโกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานประกันสังคม แจงปมที่ดินร้าง 84 ล้าน ตอบสาเหตุที่ยังได้เริ่มสร้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง ข่าว

หมูกระทะร้านดัง ปิดกิจการ เจ้าของเดินขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเองในวันสุดท้าย เพิ่งรู้เป็นแม่นักร้องดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยื่น กกต. สอบ กปน. ทุจริตหรือไม่ ผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ลือสนั่น! “คิม คาร์ดาเชียน” เดต “ลูอิส แฮมิลตัน” ทริปหวานฉ่ำค้างคืนคลับสุดหรู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! เพจดังเปิดภาพ ปล่อยน้ำเสียลงหาดจอมเทียน ปี 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 14:29 น.
53
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหอบกลับ

บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button