ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์
ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์ ศาลชี้ กกต.ปฏิบัติตามระเบียบ และมีช่องทางลงทะเบียน 3 ช่อง
ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาในคดีที่ ดร.อุษณีย์ ปฐพีศรีกิจส เลิศรัตนานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพวกรวม 2 คน กรณีประชาชนกว่า 800,000 คน ซึ่งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตได้ทัน เนื่องจากกำหนดเวลาที่กระชั้นเพียง 3 วันเท่านั้น (3-5 ม.ค.69) และเกิดเหตุระบบเว็บไซต์ล่ม
มีผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิมากถึง 8 แสนคน ไม่สามารถไปลงประชามตินอกเขตได้ และถูกตัดออกจากการตัดสินในประเด็นคำถามประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งอาจต้องเสียสิทธิทางการเมืองหลายประการ เป็นเวลาถึง 2 ปี ตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้เปิดลงทะเบียนประชามตินอกเขตเพิ่มเติม
ภายหลังการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. สิ้นสุดลงแล้ว ประชาชนจำนวนมากได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยังต้องกลับไปเข้าคูหาอีกครั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เพื่อออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยการออกเสียงประชามติไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้า มีเพียงการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงประชามตินอกเขตเท่านั้น
อีกคดีหนึ่ง เป็นกรณีผังการจัดหน่วยเลือกตั้งที่พ่วงการออกเสียงประชามติ ซึ่งกำหนดให้ประชาชนต้องแสดงตน 2 รอบ เพื่อรับบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติแยกกัน ทำให้เกิดความซับซ้อนและอาจกระทบสิทธิทางการเมือง โดยมีการยื่นฟ้องขอให้ถอนระเบียบดังกล่าว พร้อมขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้เป็นการเร่งด่วน
โดย ศาลปกครองกลาง พิเคราะห์แล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า กกต.ปฏิบัติตามระเบียบ เเละยังมีช่องทางลงทะเบียนถึง 3 ช่องทาง
