ข่าวการเมือง

ใครกัน? เด็กน้อยผมสั้น ยิ้มสดใส ปัจจุบันนักการเมืองดัง สวยแถมเก่ง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 17:54 น.
82
ภาพวัยเด็ก ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน

แห่แชร์ภาพวัยใส ‘ไอซ์ รักชนก’ สส.พรรคประชาชนขวัญใจประชาชน ประวัติไม่ธรรมดา ดีกรีบัณฑิตสถิติ มธ. ตั้งข้อสงสัยการใช้งบประกันสังคม

กำลังเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มในโลกโซเชียล ล่าสุดมีการแชร์ภาพสาวน้อยผมสั้นสวมชุดกีฬาสีโรงเรียนสีเหลืองสดใสมาพร้อมรอยยิ้มกว้างเห็นเหล็กดัดฟัน หลายคนเห็นแวบแรกต่างเอ็นดูในความน่ารักสมวัยเรียน แต่เมื่อเฉลยตัวจริงทำเอาหลายคนต้องร้องอ๋อ เพราะสาวน้อยในภาพคือ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส. หญิงจากพรรคประชาชน ที่นาทีนี้กลายเป็นขวัญใจคอการเมืองไปแล้ว

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ภายใต้ลุคที่ดูเข้าถึงง่ายและลีลาการอภิปรายที่ดุเดือด ไอซ์คือบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิชาความรู้ด้านสถิติที่เธอร่ำเรียนมา กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เธอมองทะลุตัวเลขงบประมาณที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจริงในการชี้แจงข้อเท็จจริงในสภา

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ตอนเด็ก

สำหรับ รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ เกิดวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ก่อนเข้าสภา เธอเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ทำจริงเจ็บจริง เคยเป็นพยาบาลอาสาในม็อบและเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องสิทธิ

ไอซ์แจ้งเกิดในเวทีการเมืองระดับชาติอย่างเต็มตัวในการเลือกตั้งปี 2566 ในนามพรรคก้าวไกล ลงชิงชัยในเขตเลือกตั้งที่ 28 (เขตจอมทอง, บางบอน, หนองแขม) โดยสร้างปรากฏการณ์การหาเสียงแบบรักษ์โลกและติดดิน ด้วยการปั่นจักรยานซอกแซกเข้าตรอกซอกซอยเพื่อขอคะแนนเสียง

ปัจจุบันสาวไอซ์และพรรคประชาชนเป็นที่น่าจับตามองจากกรณีตั้งคำถามถึงความโปร่งใสการใช้เงินกองทุนของสำนักงานประกันสังคม เช่น ประเด็นตัดสูทแจกเจ้าหน้าที่กว่า 7,000 คน ใช้งบประมาณราว 35 บาท และ การจัดซื้อปากกา 500 แท่ง วงเงิน 2.4 แสนบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอได้ที่ IG : Nanaicez และติดตามงานการเมืองได้ที่ Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก เรียนจบ มธ.
ภาพจาก Instagram : nanaicez
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก-3
ภาพจาก Instagram : nanaicez
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก-2
ภาพจาก Instagram : nanaicez
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก
ภาพจาก Instagram : nanaicez

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

24 วินาที ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

31 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ ข่าว

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้ ไลฟ์สไตล์

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ ข่าวดารา

เซฟฟานี่ อดีตนางเอกช่อง 7 แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อจากไปอย่างสงบ เผยความรู้สึกบีบหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาว 4 ก.พ. 69 พร้อมสถิติย้อนหลัง 90 งวด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพวัยเด็ก ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ใครกัน? เด็กน้อยผมสั้น ยิ้มสดใส ปัจจุบันนักการเมืองดัง สวยแถมเก่ง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
WOLF HOWL HARMONY โชว์เวที MUUJI FESTIVAL 2026 บันเทิง

WOLF HOWL HARMONY ระเบิดเวที MUUJI FESTIVAL 2026 สปอยล์ EP แรก 12 มี.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของนักเรียน ม.1 เปิดเผยเรื่องลูกถูกทำโทษลุกนั่ง 800 ครั้งจนเดินไม่ได้ ข่าว

พ่อเดือด! ครูขอโทษแต่ท้า “ไม่พอใจก็ไปแจ้งความ” ปมสั่งลูก ม.1 ลุกนั่ง 800 ที ล่าสุด ผอ.ยังเงียบ ไร้เงาชี้แจง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว ข่าว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เจอแล้ว ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับ 20 ปีก่อน ตำนานมาก่อนกาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 17:54 น.
82
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button