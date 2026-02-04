ใครกัน? เด็กน้อยผมสั้น ยิ้มสดใส ปัจจุบันนักการเมืองดัง สวยแถมเก่ง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ
แห่แชร์ภาพวัยใส ‘ไอซ์ รักชนก’ สส.พรรคประชาชนขวัญใจประชาชน ประวัติไม่ธรรมดา ดีกรีบัณฑิตสถิติ มธ. ตั้งข้อสงสัยการใช้งบประกันสังคม
กำลังเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มในโลกโซเชียล ล่าสุดมีการแชร์ภาพสาวน้อยผมสั้นสวมชุดกีฬาสีโรงเรียนสีเหลืองสดใสมาพร้อมรอยยิ้มกว้างเห็นเหล็กดัดฟัน หลายคนเห็นแวบแรกต่างเอ็นดูในความน่ารักสมวัยเรียน แต่เมื่อเฉลยตัวจริงทำเอาหลายคนต้องร้องอ๋อ เพราะสาวน้อยในภาพคือ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส. หญิงจากพรรคประชาชน ที่นาทีนี้กลายเป็นขวัญใจคอการเมืองไปแล้ว
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ภายใต้ลุคที่ดูเข้าถึงง่ายและลีลาการอภิปรายที่ดุเดือด ไอซ์คือบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิชาความรู้ด้านสถิติที่เธอร่ำเรียนมา กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เธอมองทะลุตัวเลขงบประมาณที่ซับซ้อน สามารถวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจริงในการชี้แจงข้อเท็จจริงในสภา
สำหรับ รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ เกิดวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ก่อนเข้าสภา เธอเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ทำจริงเจ็บจริง เคยเป็นพยาบาลอาสาในม็อบและเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องสิทธิ
ไอซ์แจ้งเกิดในเวทีการเมืองระดับชาติอย่างเต็มตัวในการเลือกตั้งปี 2566 ในนามพรรคก้าวไกล ลงชิงชัยในเขตเลือกตั้งที่ 28 (เขตจอมทอง, บางบอน, หนองแขม) โดยสร้างปรากฏการณ์การหาเสียงแบบรักษ์โลกและติดดิน ด้วยการปั่นจักรยานซอกแซกเข้าตรอกซอกซอยเพื่อขอคะแนนเสียง
ปัจจุบันสาวไอซ์และพรรคประชาชนเป็นที่น่าจับตามองจากกรณีตั้งคำถามถึงความโปร่งใสการใช้เงินกองทุนของสำนักงานประกันสังคม เช่น ประเด็นตัดสูทแจกเจ้าหน้าที่กว่า 7,000 คน ใช้งบประมาณราว 35 บาท และ การจัดซื้อปากกา 500 แท่ง วงเงิน 2.4 แสนบาท เป็นต้น
ทั้งนี้ สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอได้ที่ IG : Nanaicez และติดตามงานการเมืองได้ที่ Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
