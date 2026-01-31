รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”
ศึกชิงแต้มผู้ประกันตนระอุ! “ภูมิใจไทย” ตั้งคำถามหวังผลการเมืองด้าน “ไอซ์” สวนคืนแรงไปมุดหัวอยู่รูไหนมา ย้ำผลงานพิสูจน์ชัดแถมโดนเพื่อนร่วมพรรคฟ้องปิดปาก ด้าน ษัษฐรัมย์ กางตัวเลขโชว์เนื้องานช่วยคนนับล้าน
กลายเป็นสงครามน้ำลายที่สั่นสะเทือนเวทีหาเสียง เมื่อ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ จากพรรคภูมิใจไทย เปิดศึกท้าทาย “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” กลางเวทีปราศรัย จนนำมาสู่การตอบโต้ที่ขุดคุ้ยไปถึงเบื้องหลังการบริหารงานในอดีตอย่างเผ็ดร้อน
นายเอกนัฏ เปิดประเด็นบนเวทีปราศรัยใหญ่ เมื่อ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ดยตั้งข้อสังเกตว่า ตัวแทนจากคณะก้าวหน้าที่เข้าไปนั่งเป็นบอร์ดประกันสังคมมาถึง 2 ปี เหตุใดจึงเพิ่งมาเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วงนี้ เป็นการ “ปลุกกระแสหวังแต้มทางการเมือง” หรือไม่ พร้อมเปรียบเทียบว่าตอนหาเสียงบอกไม่ต้องมีกองทัพแต่พอมีสงครามกลับเงียบหาย จึงอยากให้บอร์ดชุดนี้ทำงานให้จริงจังตลอดรอดฝั่ง ไม่ใช่ดีแต่ส่งเสียงในช่วงฤดูเลือกตั้งเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ต่อมา น.ส.รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน จึงไม่รอช้า ! ออกมาโพสต์โต้กลับทันควันด้วยถ้อยคำดุเดือด โดยระบุว่า นายเอกนัฏไปมุดอยู่รูไหนมา ? ถึงไม่รู้ว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้าขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นปีจนถูกคนในพรรคภูมิใจไทยอย่าง นายสุชาติ ชมกลิ่น ฟ้องปิดปากคนละ 50 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังขุดแผลใหญ่เรื่องการลงทุน ตึก SKYY9 ที่ประกันสังคมควักเงินซื้อถึง 7,000 ล้านบาท ทั้งที่มูลค่าจริงอาจอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในยุคนายสุชาติเป็นรัฐมนตรีแรงงาน พร้อมทิ้งท้ายอย่างแสบสันถึงการที่นายเอกนัฏและนายสุชาติกลายมาอยู่พรรคเดียวกันทั้งที่เคยมีปัญหากันมาก่อน โดยมองว่า ทำเพื่อความกระหายในอำนาจจนลืมจุดยืนเดิม
ขณะที่ ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ในฐานะตัวแทนบอร์ดประกันสังคมฝั่งลูกจ้าง ออกมาสำทับด้วยข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อยืนยันว่า สิ่งที่ทำไม่ใช่แค่การหาเสียง แต่คือการเปลี่ยนชีวิตผู้ประกันตน เช่น
เพิ่มสิทธิประโยชน์ – เงินเด็กเล็ก 3,000 ล้านบาท สำหรับเด็ก 1.2 ล้านคน และเพิ่มเงินว่างงานสูงสุด 10,500 บาท
สุขภาพและบำนาญ – ปรับสูตรบำนาญใหม่ให้คน 5.7 แสนคน และโครงการทำฟันฟรี
การบริหาร – ตัดงบที่ไม่จำเป็นออก 500 ล้านบาท และสกัดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดพลาดมูลค่า 3 แสนล้านบาท โดยย้ำเตือนนายเอกนัฏว่า “เรื่องสวัสดิการไม่มีสีเสื้อ” และในกลุ่มคนลงคะแนนให้ภูมิใจไทยก็มีผู้ประกันตนรวมอยู่ด้วย
การปะทะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน แต่คือการสะท้อนภาพการบริหารจัดการ “กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ” ที่ฝั่งหนึ่งเน้นความมั่นคงแบบดั้งเดิม ขณะที่อีกฝั่งพยายามเปิดแผลความไม่ชอบมาพากลและปฏิรูปสวัสดิการใหม่ ท้ายที่สุดแล้ว “ผลกรรม” หรือ “ผลงาน” ใครจะเป็นผู้อยู่รอด วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ผู้ประกันตน 20 ล้านคนคือผู้ให้คำตอบ.
