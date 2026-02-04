ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 14:19 น.
94

ไอซ์ รักชนก เดือด ซัด แสวง ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป ไม่ใช่มาพูดแหวงๆว่า ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเลือกตั้ง

จากกรณีที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ วันที่ 4 ก.พ.69. โดยช่วงหนึ่งนายแสวงได้ตอบคำถามเรื่องความเชื่อมั่นของ กกต. ว่า “ถ้าไม่เชื่อมั่น กรรมการ อย่าไปเลือกตั้งเลย” นอกจากนี้ยังระบุอีกด้วยว่า “สมมติวันเลือกตั้งมี 1 แสนหน่วย แต่ผิดอยู่แค่ 50 หน่วย เปอร์เซ็นต์มันน้อยมาก แต่ผิดครั้งหนึ่ง..เราแทบไม่มีที่ยืน” จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์

พร้อมกันนี้นายแสวง ยังพูดถึงกรณีประชาชนบัญญัติศัพท์ใหม่ “อย่ามาแหวง” เพื่อใช้เวลาเจอเรื่องไม่ตรงไปตรงมา ว่า ไม่รู้สึกโกรธ มองว่าเป็นสีสันทางการเมือง ยอมรับไม่ทราบคำว่า “อย่ามาแหวง” เกิดจากการรวมคำใดเข้าด้วยกัน แต่ยังชอบคำนี้อยู่ ฟังแล้วแปลกดี รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไร คนจะให้ชื่ออะไรเราก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่เรารู้ว่าเป็นอะไรตรงนี้สำคัญมากกว่า พร้อมระบุด้วยว่าตนไม่โกรธถ้ามีใครใช้คำนี้

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ฟังรายการคุยนอกจอวันนี้แล้ว คำว่า “อย่ามาแหวง” จากนี้ไปหยาบกว่าเดิมอีก 10เท่า หมดปัญญา ทำให้คนเชื่อมั่นไม่ได้ก็ลาออกไปไม่ใช่มาบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเลือกตั้ง พูดแหวงๆแบบนี้ได้ยังไง”

