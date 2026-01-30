เพิ่งรู้! สรยุทธ กางเอกสาร ประกันสังคมจัดซื้อปากกา 500 ด้าม วงเงิน 2.4 แสน
สรยุทธ กางเอกสาร ประกันสังคมจัดซื้อปากกา 500 แท่ง วงเงิน 2.4 แสนบาท อึ้ง ตกด้ามละ 476 บาท ก่อนหน้านี้เจอดราม่าหนักตัดสูท 35 ล้าน ตั้งคำถามคุ้มค่าหรือไม่
ดูเหมือนว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของ สำนักงานประกันสังคม จะยังไม่จบลงง่าย ๆ หลังจากที่มีประเด็นดราม่าเรื่องการตัดสูทมูลค่ามหาศาลและการใช้เงินสร้างแอปฯ 850 ล้านแต่ล่มตั้งแต่ต้นปี ก่อนหน้านี้ สหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร สส.ชลบุรี พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อมูลการแจกปากกาหรูให้ข้าราชการระดับสูงที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมทั้งอดีตข้าราชการระดับสูง จึงมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินกองทุนมาใช้ในลักษณะนี้
ล่าสุด นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว นำเอกสารประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มาเปิดเผยให้เห็นรายละเอียดกันชัด ๆ พบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2569 โดยจ้างทำของที่ระลึก ปากกา พร้อมข้อความ Social Security Office จำนวน 500 ด้าม งบประมาณตั้งไว้ 240,000 บาท โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ประเภท ข. ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง
จากการตรวจสอบเอกสารผู้ชนะการเสนอราคา พบว่าบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท ออลอะราวนด์ เดอะเวิลด์ จำกัด ราคาที่เสนอชนะ 238,075 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 0.80% ราคาเฉลี่ยต่อด้ามอยู่ที่ 476.15 บาท
