หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 17:39 น.
262
ตรวจผลหวยลาว 4 ก.พ. 69 พร้อมสถิติย้อนหลัง 90 งวด

ตรวจหวยลาวพัฒนา 4 กุมภาพันธ์ 2569 ลุ้นผลกลางสัปดาห์ สลากพัฒนา 5/45 เลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด

เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์กับงวดที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ วันนี้ (4 ก.พ. 69) เป็นวันที่คอหวยลาวต่างรอคอยกับการประกาศรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 มาร่วมลุ้นผลรางวัลไปพร้อมกัน ทั้งผลสลากพัฒนา 5/45 และ รางวัลเลข 6 ตัว ทราบผลพร้อมกันเวลา 20.00 น. คืนนี้

เพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อมูลสำคัญ ทีมงานได้รวบรวมพื้นที่สำหรับตรวจสอบผลรางวัลแบบเรียลไทม์ พร้อมพาย้อนดู สถิติหวยลาววันพุธย้อนหลัง 10 งวด เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวทางในโค้งสุดท้าย

ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 4 ก.พ. 69 (รออัปเดตผลรางวัล เวลา 20.00 น.)

  • เลข 6 ตัว : [รอผล]

  • เลข 5 ตัว : [รอผล]

  • เลข 4 ตัว : [รอผล]

  • เลข 3 ตัว : [รอผล]

  • เลข 2 ตัว : [รอผล]

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • [รอผล] / [รอผล] / [รอผล] / [รอผล] / [รอผล]

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 คอหวยรอลุ้นผลรางวัล

สถิติหวยลาวย้อนหลังปี 2567 – 2569 รวมเลขออกบ่อยทุกงวด

เช็กผลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง 3 ปี รวมเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ครบทุกงวดตั้งแต่มกราคม 2569 ถึงเมษายน 2567 รวมทั้งหมด 90 งวด เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์เลขเด็ด

ปี พ.ศ. 2569

28 ม.ค. 69: 3439 | (3 ตัว: 439 | 2 ตัว: 39)

21 ม.ค. 69: 9685 | (3 ตัว: 685 | 2 ตัว: 85)

14 ม.ค. 69: 8060 | (3 ตัว: 060 | 2 ตัว: 60)

07 ม.ค. 69: 7653 | (3 ตัว: 653 | 2 ตัว: 53)

ปี พ.ศ. 2568

31 ธ.ค. 68: 4541 | (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)

24 ธ.ค. 68: 4892 | (3 ตัว: 892 | 2 ตัว: 92)

17 ธ.ค. 68: 3099 | (3 ตัว: 099 | 2 ตัว: 99)

10 ธ.ค. 68: 7817 | (3 ตัว: 817 | 2 ตัว: 17)

03 ธ.ค. 68: 3798 | (3 ตัว: 798 | 2 ตัว: 98)

26 พ.ย. 68: 5541 | (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)

19 พ.ย. 68: 4322 | (3 ตัว: 322 | 2 ตัว: 22)

12 พ.ย. 68: 1651 | (3 ตัว: 651 | 2 ตัว: 51)

05 พ.ย. 68: 2926 | (3 ตัว: 926 | 2 ตัว: 26)

29 ต.ค. 68: 2500 | (3 ตัว: 500 | 2 ตัว: 00)

22 ต.ค. 68: 4918 | (3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18)

15 ต.ค. 68: 9152 | (3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52)

08 ต.ค. 68: 3946 | (3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46)

01 ต.ค. 68: 9506 | (3 ตัว: 506 | 2 ตัว: 06)

24 ก.ย. 68: 4415 | (3 ตัว: 415 | 2 ตัว: 15)

17 ก.ย. 68: 0543 | (3 ตัว: 543 | 2 ตัว: 43)

10 ก.ย. 68: 1709 | (3 ตัว: 709 | 2 ตัว: 09)

03 ก.ย. 68: 0701 | (3 ตัว: 701 | 2 ตัว: 01)

27 ส.ค. 68: 1541 | (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)

20 ส.ค. 68: 0722 | (3 ตัว: 722 | 2 ตัว: 22)

13 ส.ค. 68: 1934 | (3 ตัว: 934 | 2 ตัว: 34)

06 ส.ค. 68: 9473 | (3 ตัว: 473 | 2 ตัว: 73)

30 ก.ค. 68: 2872 | (3 ตัว: 872 | 2 ตัว: 72)

23 ก.ค. 68: 0440 | (3 ตัว: 440 | 2 ตัว: 40)

16 ก.ค. 68: 1037 | (3 ตัว: 037 | 2 ตัว: 37)

09 ก.ค. 68: 6234 | (3 ตัว: 234 | 2 ตัว: 34)

02 ก.ค. 68: 2206 | (3 ตัว: 206 | 2 ตัว: 06)

25 มิ.ย. 68: 3228 | (3 ตัว: 228 | 2 ตัว: 28)

18 มิ.ย. 68: 4822 | (3 ตัว: 822 | 2 ตัว: 22)

11 มิ.ย. 68: 2033 | (3 ตัว: 033 | 2 ตัว: 33)

04 มิ.ย. 68: 9626 | (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)

28 พ.ค. 68: 6374 | (3 ตัว: 374 | 2 ตัว: 74)

21 พ.ค. 68: 8789 | (3 ตัว: 789 | 2 ตัว: 89)

14 พ.ค. 68: 7985 | (3 ตัว: 985 | 2 ตัว: 85)

07 พ.ค. 68: 0827 | (3 ตัว: 827 | 2 ตัว: 27)

30 เม.ย. 68: 9591 | (3 ตัว: 591 | 2 ตัว: 91)

23 เม.ย. 68: 8112 | (3 ตัว: 112 | 2 ตัว: 12)

09 เม.ย. 68: 5795 | (3 ตัว: 795 | 2 ตัว: 95)

02 เม.ย. 68: 0609 | (3 ตัว: 609 | 2 ตัว: 09)

26 มี.ค. 68: 1626 | (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)

19 มี.ค. 68: 3164 | (3 ตัว: 164 | 2 ตัว: 64)

12 มี.ค. 68: 9842 | (3 ตัว: 842 | 2 ตัว: 42)

05 มี.ค. 68: 2160 | (3 ตัว: 160 | 2 ตัว: 60)

26 ก.พ. 68: 8994 | (3 ตัว: 994 | 2 ตัว: 94)

19 ก.พ. 68: 9681 | (3 ตัว: 681 | 2 ตัว: 81)

12 ก.พ. 68: 6045 | (3 ตัว: 045 | 2 ตัว: 45)

05 ก.พ. 68: 1810 | (3 ตัว: 810 | 2 ตัว: 10)

29 ม.ค. 68: 7970 | (3 ตัว: 970 | 2 ตัว: 70)

22 ม.ค. 68: 4361 | (3 ตัว: 361 | 2 ตัว: 61)

15 ม.ค. 68: 5381 | (3 ตัว: 381 | 2 ตัว: 81)

08 ม.ค. 68: 7449 | (3 ตัว: 449 | 2 ตัว: 49)

ปี พ.ศ. 2567

25 ธ.ค. 67: 9989 | (3 ตัว: 989 | 2 ตัว: 89)

18 ธ.ค. 67: 3741 | (3 ตัว: 741 | 2 ตัว: 41)

11 ธ.ค. 67: 9318 | (3 ตัว: 318 | 2 ตัว: 18)

04 ธ.ค. 67: 6353 | (3 ตัว: 353 | 2 ตัว: 53)

27 พ.ย. 67: 1480 | (3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80)

20 พ.ย. 67: 5575 | (3 ตัว: 575 | 2 ตัว: 75)

13 พ.ย. 67: 1433 | (3 ตัว: 433 | 2 ตัว: 33)

06 พ.ย. 67: 1786 | (3 ตัว: 786 | 2 ตัว: 86)

30 ต.ค. 67: 4614 | (3 ตัว: 614 | 2 ตัว: 14)

23 ต.ค. 67: 3362 | (3 ตัว: 362 | 2 ตัว: 62)

16 ต.ค. 67: 0079 | (3 ตัว: 079 | 2 ตัว: 79)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

09 ต.ค. 67: 8435 | (3 ตัว: 435 | 2 ตัว: 35)

02 ต.ค. 67: 0489 | (3 ตัว: 489 | 2 ตัว: 89)

25 ก.ย. 67: 4596 | (3 ตัว: 596 | 2 ตัว: 96)

18 ก.ย. 67: 9865 | (3 ตัว: 865 | 2 ตัว: 65)

11 ก.ย. 67: 0667 | (3 ตัว: 667 | 2 ตัว: 67)

04 ก.ย. 67: 1157 | (3 ตัว: 157 | 2 ตัว: 57)

28 ส.ค. 67: 8239 | (3 ตัว: 239 | 2 ตัว: 39)

21 ส.ค. 67: 9359 | (3 ตัว: 359 | 2 ตัว: 59)

14 ส.ค. 67: 1274 | (3 ตัว: 274 | 2 ตัว: 74)

07 ส.ค. 67: 5402 | (3 ตัว: 402 | 2 ตัว: 02)

31 ก.ค. 67: 3664 | (3 ตัว: 664 | 2 ตัว: 64)

24 ก.ค. 67: 4324 | (3 ตัว: 324 | 2 ตัว: 24)

17 ก.ค. 67: 5941 | (3 ตัว: 941 | 2 ตัว: 41)

10 ก.ค. 67: 9018 | (3 ตัว: 018 | 2 ตัว: 18)

03 ก.ค. 67: 0072 | (3 ตัว: 072 | 2 ตัว: 72)

26 มิ.ย. 67: 1619 | (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)

19 มิ.ย. 67: 5459 | (3 ตัว: 459 | 2 ตัว: 59)

12 มิ.ย. 67: 4883 | (3 ตัว: 883 | 2 ตัว: 83)

05 มิ.ย. 67: 1493 | (3 ตัว: 493 | 2 ตัว: 93)

29 พ.ค. 67: 5419 | (3 ตัว: 419 | 2 ตัว: 19)

22 พ.ค. 67: 3710 | (3 ตัว: 710 | 2 ตัว: 10)

15 พ.ค. 67: 9902 | (3 ตัว: 902 | 2 ตัว: 02)

08 พ.ค. 67: 6619 | (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)

24 เม.ย. 67: 2552 | (3 ตัว: 552 | 2 ตัว: 52)

สรุปแนวทางสถิติเลขออกบ่อย

จากการวิเคราะห์ชุดตัวเลขในรายการทั้งหมด มีกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจและออกซ้ำดังนี้

1. กลุ่มเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด

  • 41: ออกทั้งหมด 5 ครั้ง (ถือเป็นเลขที่ออกบ่อยที่สุดในชุดข้อมูลนี้)

  • 18, 19, 22, 26, 85, 89: ออกซ้ำเลขละ 3 ครั้ง

  • 01, 02, 06, 09, 10, 15, 27, 34, 39, 40, 52, 53, 59, 60, 64, 72, 74, 81: ออกซ้ำเลขละ 2 ครั้ง

2. กลุ่มเลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ

  • 541: ออกซ้ำถึง 3 ครั้ง (วันที่ 31 ธ.ค. 68, 26 พ.ย. 68, 27 ส.ค. 68)

  • 619: ออกซ้ำ 2 ครั้ง (วันที่ 26 มิ.ย. 67, 08 พ.ค. 67)

  • 626: ออกซ้ำ 2 ครั้ง (วันที่ 04 มิ.ย. 68, 26 มี.ค. 68)

3. ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากสถิติ

  • เลขเบิ้ล: ปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัวอยู่บ่อยครั้ง เช่น 00, 22, 33, 99

  • กลุ่มเลขท้าย 41: มักจะมาพร้อมกับเลขชุด 541 ในรางวัล 3 ตัวท้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

20 วินาที ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

31 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ ข่าว

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้ ไลฟ์สไตล์

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ ข่าวดารา

เซฟฟานี่ อดีตนางเอกช่อง 7 แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อจากไปอย่างสงบ เผยความรู้สึกบีบหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาว 4 ก.พ. 69 พร้อมสถิติย้อนหลัง 90 งวด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพวัยเด็ก ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ใครกัน? เด็กน้อยผมสั้น ยิ้มสดใส ปัจจุบันนักการเมืองดัง สวยแถมเก่ง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
WOLF HOWL HARMONY โชว์เวที MUUJI FESTIVAL 2026 บันเทิง

WOLF HOWL HARMONY ระเบิดเวที MUUJI FESTIVAL 2026 สปอยล์ EP แรก 12 มี.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของนักเรียน ม.1 เปิดเผยเรื่องลูกถูกทำโทษลุกนั่ง 800 ครั้งจนเดินไม่ได้ ข่าว

พ่อเดือด! ครูขอโทษแต่ท้า “ไม่พอใจก็ไปแจ้งความ” ปมสั่งลูก ม.1 ลุกนั่ง 800 ที ล่าสุด ผอ.ยังเงียบ ไร้เงาชี้แจง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว ข่าว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เจอแล้ว ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับ 20 ปีก่อน ตำนานมาก่อนกาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 17:39 น.
262
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button