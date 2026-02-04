หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด
ตรวจหวยลาวพัฒนา 4 กุมภาพันธ์ 2569 ลุ้นผลกลางสัปดาห์ สลากพัฒนา 5/45 เลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด
เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์กับงวดที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ วันนี้ (4 ก.พ. 69) เป็นวันที่คอหวยลาวต่างรอคอยกับการประกาศรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 มาร่วมลุ้นผลรางวัลไปพร้อมกัน ทั้งผลสลากพัฒนา 5/45 และ รางวัลเลข 6 ตัว ทราบผลพร้อมกันเวลา 20.00 น. คืนนี้
เพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อมูลสำคัญ ทีมงานได้รวบรวมพื้นที่สำหรับตรวจสอบผลรางวัลแบบเรียลไทม์ พร้อมพาย้อนดู สถิติหวยลาววันพุธย้อนหลัง 10 งวด เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวทางในโค้งสุดท้าย
ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 4 ก.พ. 69 (รออัปเดตผลรางวัล เวลา 20.00 น.)
-
เลข 6 ตัว : [รอผล]
-
เลข 5 ตัว : [รอผล]
-
เลข 4 ตัว : [รอผล]
-
เลข 3 ตัว : [รอผล]
-
เลข 2 ตัว : [รอผล]
ผลสลากพัฒนา 5/45
- [รอผล] / [รอผล] / [รอผล] / [รอผล] / [รอผล]
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวดวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
สถิติหวยลาวย้อนหลังปี 2567 – 2569 รวมเลขออกบ่อยทุกงวด
เช็กผลหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง 3 ปี รวมเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ครบทุกงวดตั้งแต่มกราคม 2569 ถึงเมษายน 2567 รวมทั้งหมด 90 งวด เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์เลขเด็ด
ปี พ.ศ. 2569
28 ม.ค. 69: 3439 | (3 ตัว: 439 | 2 ตัว: 39)
21 ม.ค. 69: 9685 | (3 ตัว: 685 | 2 ตัว: 85)
14 ม.ค. 69: 8060 | (3 ตัว: 060 | 2 ตัว: 60)
07 ม.ค. 69: 7653 | (3 ตัว: 653 | 2 ตัว: 53)
ปี พ.ศ. 2568
31 ธ.ค. 68: 4541 | (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
24 ธ.ค. 68: 4892 | (3 ตัว: 892 | 2 ตัว: 92)
17 ธ.ค. 68: 3099 | (3 ตัว: 099 | 2 ตัว: 99)
10 ธ.ค. 68: 7817 | (3 ตัว: 817 | 2 ตัว: 17)
03 ธ.ค. 68: 3798 | (3 ตัว: 798 | 2 ตัว: 98)
26 พ.ย. 68: 5541 | (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
19 พ.ย. 68: 4322 | (3 ตัว: 322 | 2 ตัว: 22)
12 พ.ย. 68: 1651 | (3 ตัว: 651 | 2 ตัว: 51)
05 พ.ย. 68: 2926 | (3 ตัว: 926 | 2 ตัว: 26)
29 ต.ค. 68: 2500 | (3 ตัว: 500 | 2 ตัว: 00)
22 ต.ค. 68: 4918 | (3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18)
15 ต.ค. 68: 9152 | (3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52)
08 ต.ค. 68: 3946 | (3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46)
01 ต.ค. 68: 9506 | (3 ตัว: 506 | 2 ตัว: 06)
24 ก.ย. 68: 4415 | (3 ตัว: 415 | 2 ตัว: 15)
17 ก.ย. 68: 0543 | (3 ตัว: 543 | 2 ตัว: 43)
10 ก.ย. 68: 1709 | (3 ตัว: 709 | 2 ตัว: 09)
03 ก.ย. 68: 0701 | (3 ตัว: 701 | 2 ตัว: 01)
27 ส.ค. 68: 1541 | (3 ตัว: 541 | 2 ตัว: 41)
20 ส.ค. 68: 0722 | (3 ตัว: 722 | 2 ตัว: 22)
13 ส.ค. 68: 1934 | (3 ตัว: 934 | 2 ตัว: 34)
06 ส.ค. 68: 9473 | (3 ตัว: 473 | 2 ตัว: 73)
30 ก.ค. 68: 2872 | (3 ตัว: 872 | 2 ตัว: 72)
23 ก.ค. 68: 0440 | (3 ตัว: 440 | 2 ตัว: 40)
16 ก.ค. 68: 1037 | (3 ตัว: 037 | 2 ตัว: 37)
09 ก.ค. 68: 6234 | (3 ตัว: 234 | 2 ตัว: 34)
02 ก.ค. 68: 2206 | (3 ตัว: 206 | 2 ตัว: 06)
25 มิ.ย. 68: 3228 | (3 ตัว: 228 | 2 ตัว: 28)
18 มิ.ย. 68: 4822 | (3 ตัว: 822 | 2 ตัว: 22)
11 มิ.ย. 68: 2033 | (3 ตัว: 033 | 2 ตัว: 33)
04 มิ.ย. 68: 9626 | (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)
28 พ.ค. 68: 6374 | (3 ตัว: 374 | 2 ตัว: 74)
21 พ.ค. 68: 8789 | (3 ตัว: 789 | 2 ตัว: 89)
14 พ.ค. 68: 7985 | (3 ตัว: 985 | 2 ตัว: 85)
07 พ.ค. 68: 0827 | (3 ตัว: 827 | 2 ตัว: 27)
30 เม.ย. 68: 9591 | (3 ตัว: 591 | 2 ตัว: 91)
23 เม.ย. 68: 8112 | (3 ตัว: 112 | 2 ตัว: 12)
09 เม.ย. 68: 5795 | (3 ตัว: 795 | 2 ตัว: 95)
02 เม.ย. 68: 0609 | (3 ตัว: 609 | 2 ตัว: 09)
26 มี.ค. 68: 1626 | (3 ตัว: 626 | 2 ตัว: 26)
19 มี.ค. 68: 3164 | (3 ตัว: 164 | 2 ตัว: 64)
12 มี.ค. 68: 9842 | (3 ตัว: 842 | 2 ตัว: 42)
05 มี.ค. 68: 2160 | (3 ตัว: 160 | 2 ตัว: 60)
26 ก.พ. 68: 8994 | (3 ตัว: 994 | 2 ตัว: 94)
19 ก.พ. 68: 9681 | (3 ตัว: 681 | 2 ตัว: 81)
12 ก.พ. 68: 6045 | (3 ตัว: 045 | 2 ตัว: 45)
05 ก.พ. 68: 1810 | (3 ตัว: 810 | 2 ตัว: 10)
29 ม.ค. 68: 7970 | (3 ตัว: 970 | 2 ตัว: 70)
22 ม.ค. 68: 4361 | (3 ตัว: 361 | 2 ตัว: 61)
15 ม.ค. 68: 5381 | (3 ตัว: 381 | 2 ตัว: 81)
08 ม.ค. 68: 7449 | (3 ตัว: 449 | 2 ตัว: 49)
ปี พ.ศ. 2567
25 ธ.ค. 67: 9989 | (3 ตัว: 989 | 2 ตัว: 89)
18 ธ.ค. 67: 3741 | (3 ตัว: 741 | 2 ตัว: 41)
11 ธ.ค. 67: 9318 | (3 ตัว: 318 | 2 ตัว: 18)
04 ธ.ค. 67: 6353 | (3 ตัว: 353 | 2 ตัว: 53)
27 พ.ย. 67: 1480 | (3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80)
20 พ.ย. 67: 5575 | (3 ตัว: 575 | 2 ตัว: 75)
13 พ.ย. 67: 1433 | (3 ตัว: 433 | 2 ตัว: 33)
06 พ.ย. 67: 1786 | (3 ตัว: 786 | 2 ตัว: 86)
30 ต.ค. 67: 4614 | (3 ตัว: 614 | 2 ตัว: 14)
23 ต.ค. 67: 3362 | (3 ตัว: 362 | 2 ตัว: 62)
16 ต.ค. 67: 0079 | (3 ตัว: 079 | 2 ตัว: 79)
09 ต.ค. 67: 8435 | (3 ตัว: 435 | 2 ตัว: 35)
02 ต.ค. 67: 0489 | (3 ตัว: 489 | 2 ตัว: 89)
25 ก.ย. 67: 4596 | (3 ตัว: 596 | 2 ตัว: 96)
18 ก.ย. 67: 9865 | (3 ตัว: 865 | 2 ตัว: 65)
11 ก.ย. 67: 0667 | (3 ตัว: 667 | 2 ตัว: 67)
04 ก.ย. 67: 1157 | (3 ตัว: 157 | 2 ตัว: 57)
28 ส.ค. 67: 8239 | (3 ตัว: 239 | 2 ตัว: 39)
21 ส.ค. 67: 9359 | (3 ตัว: 359 | 2 ตัว: 59)
14 ส.ค. 67: 1274 | (3 ตัว: 274 | 2 ตัว: 74)
07 ส.ค. 67: 5402 | (3 ตัว: 402 | 2 ตัว: 02)
31 ก.ค. 67: 3664 | (3 ตัว: 664 | 2 ตัว: 64)
24 ก.ค. 67: 4324 | (3 ตัว: 324 | 2 ตัว: 24)
17 ก.ค. 67: 5941 | (3 ตัว: 941 | 2 ตัว: 41)
10 ก.ค. 67: 9018 | (3 ตัว: 018 | 2 ตัว: 18)
03 ก.ค. 67: 0072 | (3 ตัว: 072 | 2 ตัว: 72)
26 มิ.ย. 67: 1619 | (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)
19 มิ.ย. 67: 5459 | (3 ตัว: 459 | 2 ตัว: 59)
12 มิ.ย. 67: 4883 | (3 ตัว: 883 | 2 ตัว: 83)
05 มิ.ย. 67: 1493 | (3 ตัว: 493 | 2 ตัว: 93)
29 พ.ค. 67: 5419 | (3 ตัว: 419 | 2 ตัว: 19)
22 พ.ค. 67: 3710 | (3 ตัว: 710 | 2 ตัว: 10)
15 พ.ค. 67: 9902 | (3 ตัว: 902 | 2 ตัว: 02)
08 พ.ค. 67: 6619 | (3 ตัว: 619 | 2 ตัว: 19)
24 เม.ย. 67: 2552 | (3 ตัว: 552 | 2 ตัว: 52)
สรุปแนวทางสถิติเลขออกบ่อย
จากการวิเคราะห์ชุดตัวเลขในรายการทั้งหมด มีกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจและออกซ้ำดังนี้
1. กลุ่มเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด
-
41: ออกทั้งหมด 5 ครั้ง (ถือเป็นเลขที่ออกบ่อยที่สุดในชุดข้อมูลนี้)
-
18, 19, 22, 26, 85, 89: ออกซ้ำเลขละ 3 ครั้ง
-
01, 02, 06, 09, 10, 15, 27, 34, 39, 40, 52, 53, 59, 60, 64, 72, 74, 81: ออกซ้ำเลขละ 2 ครั้ง
2. กลุ่มเลขท้าย 3 ตัวที่ออกซ้ำ
-
541: ออกซ้ำถึง 3 ครั้ง (วันที่ 31 ธ.ค. 68, 26 พ.ย. 68, 27 ส.ค. 68)
-
619: ออกซ้ำ 2 ครั้ง (วันที่ 26 มิ.ย. 67, 08 พ.ค. 67)
-
626: ออกซ้ำ 2 ครั้ง (วันที่ 04 มิ.ย. 68, 26 มี.ค. 68)
3. ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากสถิติ
-
เลขเบิ้ล: ปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัวอยู่บ่อยครั้ง เช่น 00, 22, 33, 99
-
กลุ่มเลขท้าย 41: มักจะมาพร้อมกับเลขชุด 541 ในรางวัล 3 ตัวท้าย
