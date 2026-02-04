WOLF HOWL HARMONY ระเบิดเวที MUUJI FESTIVAL 2026 สปอยล์ EP แรก 12 มี.ค.นี้
WOLF HOWL HARMONY วงดนตรีญี่ปุ่นมาแรงจาก LDH JAPAN กับโชว์บนเวที MUUJI FESTIVAL 2026 ก่อนแพลนปล่อย EP แรก ‘tera’ (เทรา) 12 มีนาคมนี้
จากเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์และสไตล์แรปที่ทรงพลัง จากเวที “Big Mountain Music Festival” ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2025 ล่าสุดวง WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE แห่งค่าย LDH JAPAN กับโอกาสใหญ่ขึ้นเพอร์ฟอร์มต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน Muuji Festival 2026 เทศกาลดนตรีแบบฉบับญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย พร้อมกับพี่น้องร่วมวงการเพลงที่ทุกคนคุ้นเคย ท่ามกลางบรรยากาศริมภูเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมทั้งเตรียมปล่อย EP แรก “tera” (เทรา) 12 มีนาคมนี้อีกด้วย
ปี 2025 ที่ผ่านมา WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากที่พวกเขาปล่อยซิงเกิล “Marmalade” ถ่ายทอดรสชาติชีวิตจาก “แยมมาร์มาเลด” ที่มีทั้งรสขมและหวานผสมกันอย่างลงตัว เปรียบเปรยไว้ที่การเคี่ยวแยม ต้องอาศัยเวลา ความอดทน และความใส่ใจในทุกขั้นตอน ช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกับใครบางคน ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ก็จะหลอมรวมกลายเป็นความทรงจำและสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่คงอยู่ในใจ แม้รสชาติของชีวิตจะเปลี่ยนไปตามวันเวลา แต่ “ความรู้สึกจริงจากหัวใจ” จะยังคงเดิม เพลงนี้จึงสื่อถึงความงดงามของการยอมรับทั้งความหวานและความขมในชีวิต พร้อมส่งต่อพลังแห่งศรัทธาในความรู้สึกที่มั่นคง แม้โลกจะหมุนไปไม่หยุดก็ตาม
ในปี 2026 นี้ เส้นทางดนตรีของวง WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงได้กลับมาขึ้นเวทีที่งาน “Muuji Festival 2026” ต่อกันเป็นปีที่ 2 เท่านั้น แต่ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาร่วมโชว์ในงาน “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะระดับโลกครั้งแรกในไทย ที่รวมสุดยอดคอนเทนต์ “ลิขสิทธิ์แท้” จากประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะ ของเล่น ของสะสม และเพลงจากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ ให้แฟนชาวไทยได้ฟินถึง 3 วันเต็ม ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยหนุ่ม ๆ WOLF HOWL HARMONY เตรียมขึ้นโชว์บนเวทีในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2569
โดยในงาน “Muuji Festival 2026” ทั้งสี่ได้สร้างสีสันบน DARAJUKU Stage พร้อมเสิร์ฟโชว์สุดเซอร์ไพรส์ด้วยการคัฟเวอร์ 2 เพลงฮิตอย่าง “รักได้รักไปแล้ว” ของ Four-Mod และ “คิด(แต่ไม่)ถึง” (Same Page?) ของวง Tilly Birds ด้วยพลังเสียงและอินเนอร์ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้อย่างท่วมท้น นอกจากพลังเสียงฮาร์โมนีที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว หนุ่ม ๆ ยังงัดสกิลภาษาไทยออกมากันแบบจัดเต็ม แถมปล่อยมุกฮา ๆ ไม่พัก โดยเฉพาะ SUZUKI ที่บอกบนเวทีว่า “ตั้งใจฝึกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ” ก่อนจะโชว์ร้องเพลงที่กำลังเป็นไวรัลในไทย ซึ่งแฟน ๆ ในงานร้องตามได้ทันทีตั้งแต่ขึ้นประโยคแรก แม้จะมีจังหวะขำจนต้องขอเริ่มใหม่ แต่เสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ก็ระเบิดลั่นทั่วงาน ช่วงท้ายโชว์ยังมีเพลงที่แฟนไทยรักเป็นพิเศษและได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายจากคอนเสิร์ตเดี่ยวในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่าง “Sugar Honey” และ “You&I” อีกด้วย
ก่อนปิดท้ายด้วยซีนสุดพีคที่เป็นการรวมตัวครั้งพิเศษของ WOLF HOWL HARMONY ทั้ง 4 คน และ THE JET BOY BANGERZ อีก 10 คน รวม 14 หนุ่มจากค่าย LDH JAPAN บนเวทีเดียวกันในเพลง “Bossa Bosa” เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ปิดท้ายที่ทำเอาเวทีเดือดเป็นไฟ ทุกคนปล่อยเอเนอร์จี้กันได้พีคสุด ๆ และยังได้ยินเสียงจากแฟน ๆ ที่ส่งเสียงบอกพวกเขาว่าอยากให้กลับมาไทยอีก
เร็ว ๆ นี้ WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE เตรียมปล่อย EP แรกในชื่อ “tera (เทรา)” ออกมาให้แฟนเพลงได้สตรีมมิ่งพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 ที่จะถึงนี้อีกด้วย ซึ่งภายใน EP นี้ แฟนเพลงทุกคนจะได้พบกับเพลง“Bossa Bosa” ที่เป็นตัวแทนของเอเนอร์จี้สุดไฮป์ รวมถึงเพลง “Marmalade” เพลงประกอบช่วงท้ายจากซีรีส์ช่อง TV Asahi เรื่อง Masked NINJA Akakage ที่กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมด้วยเพลงใหม่ที่พวกเขาตั้งใจกันอย่างเต็มที่อีกด้วย
เรียวจิ ลีดเดอร์ประจำวงเล่าความรู้สึกที่มีต่องาน Muuji Festival 2026 พร้อมแอบสปอยล์ถึง EP ใหม่
“พวกเราอยากขอบคุณจากใจจริงครับที่ได้มีโอกาสขึ้นแสดงในงาน Muuji Festival 2026 ดีใจมากที่ปีนี้ได้กลับมาพบทุกคนที่เมืองไทย ได้มาเพอร์ฟอร์มสดให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งครับ และสำหรับทุกคนที่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรก รวมถึงทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้
ต้องขอบคุณมาก ๆ สำหรับพลังและความรักในเสียงดนตรีของทุกคน อบอุ่นมาก ๆ ครับ มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยครับ จากนี้ไป เราอยากส่งต่อเสียงเพลงของ WHH เพื่อให้ LOVERED ค่อย ๆ เติบโตขึ้น หวังว่าจะได้กลับมาร่วมงานนี้อีกนะครับ!! Thank you for Muuji Festival!!
และตอนนี้พวกเราก็กำลังเตรียมตัวสำหรับการปล่อย EP แรก “tera” ที่จะออกมาในวันที่ 12 มีนาคมนี้ครับ ใน EP นี้ เราได้ใส่ทั้งเรื่องราวของเส้นทางที่พวกเราได้ก้าวผ่านมาด้วยกัน จุดที่พวกเรายืนอยู่ในตอนนี้ รวมถึงความรู้สึกลึก ๆ ของพวกเราที่กลั่นออกมาเอาไว้เต็ม ๆ อยากให้ทุกคนรอฟังกันนะครับ”
หรือนี่จะเป็นอีกหนึ่ง chapter ของพวกเขาวง WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ใหม่ ที่ค่อย ๆ เติบโตทางด้านดนตรี จากความชอบ ความสม่ำเสมอ การเรียนรู้ และความทุ่มเทพัฒนาตัวตนไปเรื่อย ๆ จนก้าวกระโดด และได้รับโอกาสมากมายในประเทศไทยจนถึงตอนนี้
