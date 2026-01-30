ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:05 น.
60
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ
ภาพจาก : รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

ไม่ได้มาเล่นๆ เปิดวาร์ปดีกรี สส.พรรคประชาชน ผู้งัดข้อเท็จจริงชนประกันสังคม เผยพื้นฐานแน่นปึ้กทำให้มองทะลุตัวเลขที่ซ่อนอยู่

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส. พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดศึกตรวจสอบงบประมาณของ สำนักงานประกันสังคม อย่างดุเดือดและต่อเนื่อง หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงบทบาททางการเมืองตามปกติ แต่เบื้องหลังความแม่นยำในการขยี้ตัวเลขและไล่เรียงไทม์ไลน์โครงการต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานการศึกษาที่หลายคนยังไม่ทราบว่า ไอซ์คือบัณฑิตจากรั้วแม่โดม สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เธอสามารถมองทะลุตัวเลขที่ซับซ้อนไปสู่ความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงถ้อยคำสวยหรูในการชี้แจง

อย่างไรก็ตาม จิตวิญญาณของนักสถิติที่ถูกปลูกฝังมาคือการไม่เชื่อถ้อยคำจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ของตัวเลขและที่มาของข้อมูล ทำให้สไตล์การตรวจสอบของเธอในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณปี 2569 เน้นการไล่เรียงงบประมาณทีละเม็ด ตั้งแต่โครงการก่อสร้างไปจนถึงระบบไอที โดยมองว่าตัวเลขไม่เคยโกหกหากรู้วิธีอ่านมัน

ภาพของไอซ์ รักชนก ขณะทำงานในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ภาพจาก : พรรคประชาชน

ผลงานการตรวจสอบ งบประกันสังคม ของ สส.ไอซ์ รักชนก

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ The Thaiger เคยรายงานว่า ไอซ์ได้ออกมาโต้กลับคำชี้แจงของสำนักงานประกันสังคมอย่างเป็นระบบ

ไอซ์มองข้ามประเด็นเรื่องความถูกต้องตามระเบียบที่หน่วยงานมักหยิบยกมาอ้าง ไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าคือเรื่องความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะประเด็นงบดำเนินงานที่กฎหมายเปิดช่องให้ใช้ได้ถึง 10% ซึ่งเมื่อฐานเงินสมทบโตขึ้น เม็ดเงินส่วนนี้ก็กลายเป็นก้อนมหาศาลที่ถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่สังคมตั้งคำถามถึงความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อสินทรัพย์หรือการลงทุนที่ดูจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ต่อเนื่องมาถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 กับกรณีระบบล่มจนผู้ประกันตนไม่สามารถทำธุรกรรมเบิกจ่ายได้ สส.หญิงรายนี้ได้เชื่อมโยงปัญหาหน้างานกลับไปสู่รากฐานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเพ่งเล็งไปที่โครงการ Web App มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท ที่ไอซ์มองว่ามีพิรุธตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลไปจนถึงการส่งมอบงาน

ซึ่งได้ของที่อาจไม่สมราคาและเทคโนโลยีล้าสมัย จนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจริง โดยเธอปฏิเสธข้ออ้างเรื่องการถูกตัดงบหรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ แต่ชี้เป้าไปที่ความโปร่งใสของโครงการเป็นหลัก การนำทักษะด้านสถิติมาจับคู่กับบทบาทผู้ตรวจสอบทำให้กรณีนี้ไม่ใช่เพียงดราม่ารายวัน แต่เป็นการกางบัญชีให้เจ้าของเงินอย่างผู้ประกันตนได้เห็นข้อเท็จจริงในมิติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

22 วินาที ที่แล้ว
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 บันเทิง

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

3 นาที ที่แล้ว
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

26 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

45 นาที ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

51 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

56 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปธน.เกาหลีใต้” เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร ถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด ข่าว

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

24 ไอคอนฟุตบอลระดับตำนานร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:05 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button