หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ
ไม่ได้มาเล่นๆ เปิดวาร์ปดีกรี สส.พรรคประชาชน ผู้งัดข้อเท็จจริงชนประกันสังคม เผยพื้นฐานแน่นปึ้กทำให้มองทะลุตัวเลขที่ซ่อนอยู่
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส. พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดศึกตรวจสอบงบประมาณของ สำนักงานประกันสังคม อย่างดุเดือดและต่อเนื่อง หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงบทบาททางการเมืองตามปกติ แต่เบื้องหลังความแม่นยำในการขยี้ตัวเลขและไล่เรียงไทม์ไลน์โครงการต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานการศึกษาที่หลายคนยังไม่ทราบว่า ไอซ์คือบัณฑิตจากรั้วแม่โดม สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เธอสามารถมองทะลุตัวเลขที่ซับซ้อนไปสู่ความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงถ้อยคำสวยหรูในการชี้แจง
อย่างไรก็ตาม จิตวิญญาณของนักสถิติที่ถูกปลูกฝังมาคือการไม่เชื่อถ้อยคำจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ของตัวเลขและที่มาของข้อมูล ทำให้สไตล์การตรวจสอบของเธอในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณปี 2569 เน้นการไล่เรียงงบประมาณทีละเม็ด ตั้งแต่โครงการก่อสร้างไปจนถึงระบบไอที โดยมองว่าตัวเลขไม่เคยโกหกหากรู้วิธีอ่านมัน
ผลงานการตรวจสอบ งบประกันสังคม ของ สส.ไอซ์ รักชนก
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ The Thaiger เคยรายงานว่า ไอซ์ได้ออกมาโต้กลับคำชี้แจงของสำนักงานประกันสังคมอย่างเป็นระบบ
ไอซ์มองข้ามประเด็นเรื่องความถูกต้องตามระเบียบที่หน่วยงานมักหยิบยกมาอ้าง ไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าคือเรื่องความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะประเด็นงบดำเนินงานที่กฎหมายเปิดช่องให้ใช้ได้ถึง 10% ซึ่งเมื่อฐานเงินสมทบโตขึ้น เม็ดเงินส่วนนี้ก็กลายเป็นก้อนมหาศาลที่ถูกนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่สังคมตั้งคำถามถึงความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อสินทรัพย์หรือการลงทุนที่ดูจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่อเนื่องมาถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 กับกรณีระบบล่มจนผู้ประกันตนไม่สามารถทำธุรกรรมเบิกจ่ายได้ สส.หญิงรายนี้ได้เชื่อมโยงปัญหาหน้างานกลับไปสู่รากฐานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเพ่งเล็งไปที่โครงการ Web App มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท ที่ไอซ์มองว่ามีพิรุธตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลไปจนถึงการส่งมอบงาน
ซึ่งได้ของที่อาจไม่สมราคาและเทคโนโลยีล้าสมัย จนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจริง โดยเธอปฏิเสธข้ออ้างเรื่องการถูกตัดงบหรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ แต่ชี้เป้าไปที่ความโปร่งใสของโครงการเป็นหลัก การนำทักษะด้านสถิติมาจับคู่กับบทบาทผู้ตรวจสอบทำให้กรณีนี้ไม่ใช่เพียงดราม่ารายวัน แต่เป็นการกางบัญชีให้เจ้าของเงินอย่างผู้ประกันตนได้เห็นข้อเท็จจริงในมิติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
