ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน
ชาวจีน มาแปลก ยก ดราโก้ มัลฟอย ตัวละครดังจากภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีนในปีนี้ เผยสาเหตุเบื้องหลังปรากฎการณ์ประหลาด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ดราโก้ มัลฟอย ตัวละครดังในภาพยนตร์ชุดแฮรี่ พอตเตอร์ ซึ่งแสดงโดย ทอม เฟลตัน กลายเป็นสัญลักษณ์ฉลองตรุษจีนของชาวจีนไปในปีนี้
โดยสาเหตุที่ตัวละครดังจากแฮรี่ พอตเตอร์ กลายเป็นสัญลักษณ์ในตรุษจีนในปีนี้ เนื่องจากชื่อของเขาถูกเขียนด้วยอักษรที่ออกเสียงว่า “มา-เอ้อ-ฟู” หรือ “马尔福” โดยตัวแรกนั้นแปลว่า “ม้า” ตรงกับปีม้า และ ตัวสุดท้าย แปลว่า “โชค” ทำให้เขากลายเป็นตัวแทนฉลองตรุษจีนของชาวจีนในปีนี้ และมีสินค้าขายบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์
ขณะที่ ทอม เฟลตัน ได้แชร์เรื่องราวนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้ชาวจีนยิ่งตื่นเต้นกับปรากฎการณ์แปลกๆนี้
ทั้งนี้วอร์เนอร์ บราเธอร์ ประกาศแผนการเปิดสตูดิโอทัวร์ชมเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ในปี 2570
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก เซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 600 ล้าน เปิดแคมเปญตรุษจีน 2026
- ตรุษจีน 2569 วันไหน? เปิดปฏิทิน ธปท. เช็กวันหยุดสถาบันการเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: