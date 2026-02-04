เปิดวาร์ป Hongkongdoll ถอดหน้ากากโชว์หน้าจริง สมฉายา ‘พี่สาวตุ๊กตา’ หนุ่มทั่วโลกละลาย
เปิดหน้าจริง HongKongDoll สาวหน้ากาก ดาว OnlyFans คนดัง เจ้าของฉายา ‘พี่สาวตุ๊กตา’ ทำหนุ่ม ๆ ใจละลาย อึ้ง ประวัติไม่ธรรมดา
เมื่อพูดถึงวงการอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ หลายคนมักนึกถึงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาด หากพูดถึงฝั่งฮ่องกง ชื่อของ เอเรนา โซ (Erena So) หรือ ซูไห่หลิน อาจจะลอยเข้ามาในหัวเป็นลำดับแรก ๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีอีกหนึ่งชื่อที่ทรงอิทธิพลและครองใจหนุ่ม ๆ ทั่วเอเชีย นั่นคือ HongKongDoll หรือที่รู้จักกันในฉายา พี่สาวตุ๊กตา (Doll Sister)
ความโด่งดังของพี่สาวตุ๊กตาเรียกว่าไม่ธรรมดา ขนาดที่ว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังก้องโลกอย่าง IShowSpeed ตอนมาเยือนฮ่องกง ยังเอ่ยปากประกาศตามหาตัวเธอ แต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับถึงกับต้องอึ้ง จากข้อมูลบทสัมภาษณ์และแหล่งข่าวในโลกออนไลน์เปิดเผยข้อเท็จจริง แม้จะใช้ชื่อในวงการว่า HongKongDoll แต่แท้จริงแล้วเธอเกิดที่เมืองหางโจว ประเทศจีน มีชื่อจริงว่า ‘หวังเจียเล่อ’ (Wang Jiale)
ในอดีตเธอสร้างชื่อเสียงจากการอาศัยเว็บไซต์ผู้ใหญ่ชื่อดัง ทำให้คลิปของเธอขึ้นไปยึดพื้นที่หน้าแรกของเว็บได้สำเร็จ จนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากงานหน้ากล้อง เธอยังมีความเคลื่อนไหวและหารายได้จากการลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย
เอกลักษณ์ประจำตัวที่ทำให้ HongKongDoll แตกต่างจากนักแสดงคนอื่น คือ การที่เธอสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าไว้เสมอในทุกผลงาน สิ่งนี้เองได้สร้างเสน่ห์และความลึกลับที่ดึงดูดผู้ชมให้อยากค้นหาความจริงภายใต้หน้ากากนั้น
แต่ล่าสุด เธอได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตาม ด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นบน Instagram เผยให้เห็นใบหน้าแบบชัด ๆ โดยไร้หน้ากาก และยังได้ทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เป็นรูปใบหน้าจริงของเธอ สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามเธอมาอย่างยาวนานเป็นอย่างมาก
ข้อมูลจาก : hk01
