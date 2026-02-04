ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Hongkongdoll ถอดหน้ากากโชว์หน้าจริง สมฉายา ‘พี่สาวตุ๊กตา’ หนุ่มทั่วโลกละลาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 11:36 น.
เปิดหน้า HongKongDoll เป็นดาวดังวงการหนังผู้ใหญ่

เปิดหน้าจริง HongKongDoll สาวหน้ากาก ดาว OnlyFans คนดัง เจ้าของฉายา ‘พี่สาวตุ๊กตา’ ทำหนุ่ม ๆ ใจละลาย อึ้ง ประวัติไม่ธรรมดา

เมื่อพูดถึงวงการอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ หลายคนมักนึกถึงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาด หากพูดถึงฝั่งฮ่องกง ชื่อของ เอเรนา โซ (Erena So) หรือ ซูไห่หลิน อาจจะลอยเข้ามาในหัวเป็นลำดับแรก ๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีอีกหนึ่งชื่อที่ทรงอิทธิพลและครองใจหนุ่ม ๆ ทั่วเอเชีย นั่นคือ HongKongDoll หรือที่รู้จักกันในฉายา พี่สาวตุ๊กตา (Doll Sister)

ความโด่งดังของพี่สาวตุ๊กตาเรียกว่าไม่ธรรมดา ขนาดที่ว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังก้องโลกอย่าง IShowSpeed ตอนมาเยือนฮ่องกง ยังเอ่ยปากประกาศตามหาตัวเธอ แต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับถึงกับต้องอึ้ง จากข้อมูลบทสัมภาษณ์และแหล่งข่าวในโลกออนไลน์เปิดเผยข้อเท็จจริง แม้จะใช้ชื่อในวงการว่า HongKongDoll แต่แท้จริงแล้วเธอเกิดที่เมืองหางโจว ประเทศจีน มีชื่อจริงว่า ‘หวังเจียเล่อ’ (Wang Jiale)

ในอดีตเธอสร้างชื่อเสียงจากการอาศัยเว็บไซต์ผู้ใหญ่ชื่อดัง ทำให้คลิปของเธอขึ้นไปยึดพื้นที่หน้าแรกของเว็บได้สำเร็จ จนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากงานหน้ากล้อง เธอยังมีความเคลื่อนไหวและหารายได้จากการลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

เอกลักษณ์ประจำตัวที่ทำให้ HongKongDoll แตกต่างจากนักแสดงคนอื่น คือ การที่เธอสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าไว้เสมอในทุกผลงาน สิ่งนี้เองได้สร้างเสน่ห์และความลึกลับที่ดึงดูดผู้ชมให้อยากค้นหาความจริงภายใต้หน้ากากนั้น

แต่ล่าสุด เธอได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตาม ด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นบน Instagram เผยให้เห็นใบหน้าแบบชัด ๆ โดยไร้หน้ากาก และยังได้ทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เป็นรูปใบหน้าจริงของเธอ สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามเธอมาอย่างยาวนานเป็นอย่างมาก

HongKongDoll
ภาพจาก Instagram : hongkongdoll_ch

 

 

 

 

 

เปิดหน้าจริง hongkongdoll
ภาพจาก Instagram : hongkongdoll_ch

 

 

 

HongKongDoll-5
ภาพจาก Instagram : hongkongdoll_ch
HongKongDoll-2
ภาพจาก Instagram : hongkongdoll_ch
HongKongDoll-4
ภาพจาก Instagram : hongkongdoll_ch
HongKongDoll-3
ภาพจาก Instagram : hongkongdoll_ch

ข้อมูลจาก : hk01

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

