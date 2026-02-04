ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 09:08 น.
91

สลดทั้งออสเตรเลีย พ่อแม่จบชีวิตพร้อมลูกชายออทิสติก 2 ราย ทิ้งจดหมายสั่งลา เผยปมเครียดไร้คนเหลียวแล

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในย่านคนมีฐานะของเมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิต 4 รายภายในบ้านพัก ประกอบด้วย นายจาร์ร็อด คลูน วัย 50 ปี นางไมเวนนา โกสดู วัย 49 ปี ภรรยา พร้อมด้วยลูกชายวัยรุ่น 2 คน คือ ลีออน วัย 16 ปี และ โอทิส วัย 14 ปี

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เดินทางมายังบ้านหลังเกิดเหตุ เพื่อดูแลเด็กชายทั้ง 2 ซึ่งป่วยเป็นออทิสติกชนิดไม่พูด แต่ไม่สามารถติดต่อคนในบ้านได้ และพบกระดาษโน้ตทิ้งไว้มีใจความว่า “ห้ามเข้า” พร้อมคำสั่งให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน พบร่างของสมาชิกในครอบครัวทั้ง 4 คนเสียชีวิตกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของบ้าน นอกจากนี้ยังพบสุนัข 2 ตัว และแมวอีก 1 ตัว นอนตายอยู่ด้วย

จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุ สภาพศพไม่ได้บ่งชี้ถึงการใช้ความรุนแรงที่โหดเหี้ยม ตำรวจลงความเห็นว่าเป็นเหตุฆาตกรรมและฆ่าตัวตายตาม หลังจากพบจดหมายฉบับที่สองซึ่งยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของพ่อและแม่

เพื่อนสนิทของครอบครัวเปิดเผยข้อมูลที่น่าสะเทือนใจว่า ครอบครัวนี้ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งจากทั้งคนรอบข้างและระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหากับโครงการประกันคนพิการแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าครอบครัวเพิ่งถูกตัดงบประมาณสนับสนุนสำหรับลูกคนหนึ่ง ทำให้ต้องแบกรับภาระหนัก ทั้งปัญหาการอดนอนเรื้อรังเนื่องจากเด็กๆ มักไม่นอนในตอนกลางคืน และพฤติกรรมที่ดูแลยาก ทำให้พ่อแม่รู้สึกหมดหนทางและมองว่าไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่แล้ว

