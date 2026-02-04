หญิงจีน เคลื่อนกระจกจราจร อ้างผิดหลักฮวงจุ้ย ทำอุบัติเหตุพุ่ง
หัวจะปวด หญิงจีน เคลื่อนกระจกจราจร อ้างผิดหลักฮวงจุ้ย ต้นตอทำเธอโชคร้ายและสุขภาพไม่ดี ส่งผลให้อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ Dexerto รายงานว่า หญิงชาวจีนในเซี่ยงไฮ้ได้เคลื่อนกระจกจราจร เปลี่ยนให้ไม่หันเข้าบ้านของเธอ เพื่อรักษาฮวงจุ้ย เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเดือนธันวาคม 68 จนไปถึง มกราคม 69
สามีบอกว่า ภรรยาของเขานั้นโชคไม่ดีและไม่สบายบ่อยครั้ง จึงเรียกซินแสมาดู ก่อนที่ซินแสจะระบุว่ากระจกจราจรเป็นต้นเหตุของอาการป่วยของเธอ พร้อมกล่าวอีกว่าที่พวกเขาย้าย เพราะไม่มีใครใช้กระจกนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคนในชุมชนแย้งว่าพวกเขาต้องระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากไม่มีกระจกให้มอง
ซึ่งในตอนแรกทางการก็ยอมด้วยการนำกระจกมาติดตั้งเพิ่มอีกอันเพื่อลดอุบัติเหตุทางการจราจร ทว่าหญิงคนดังกล่าวได้เคลื่อนกระจกอันใหม่ไปอีกข้าง เพื่อรักษาฮวงจุ้ย หลังจากที่เธอเชื่อว่าตำแหน่งของกระจกอันใหม่จะทำให้เกิดโชคร้ายกับครอบครัวเธอ
จนท้ายที่สุดทางชุมชนทนไม่ไหวได้รวมตัวกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ไปคุยกับทางหญิงคนดังกล่าวและสามีของผู้หญิงคนนี้
เบื้องต้น ตำรวจบอกพวกเขาว่าพฤติกรรมของพวกเขานั้นอาจเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจำคุกได้
นอกจากนี้ ตำรวจยังเตือนพวกเขาด้วยว่า พวกเขาอาจต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดจากการขยับกระจกมองข้างของพวกเขา ขณะที่ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้แลกระจกได้เพิ่มความแข็งแกร่ง เพื่อที่จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือหมุนกระจกดังกล่าวได้อีก
