ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 11:30 น.
สำนักงานประกันสังคม เร่งโอนเงินกรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนกว่า 2 แสนราย หลังระบบล่าช้า ล็อตใหญ่ 2-3 ก.พ. นี้ ใครได้สิทธิบ้าง

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนว่า ขณะนี้ทางสำนักงานฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้เร็วที่สุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันสังคมกลับคืนมา พร้อมกับได้เร่งดำเนินการอนุมัติและสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานรวมแล้วกว่า 208,404 ราย คิดเป็นยอดเงินเยียวยาทั้งสิ้นกว่า 618 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัด ระดมกำลังเร่งวินิจฉัยและอนุมัติเคสผู้ว่างงานที่ยังตกค้างอยู่ในระบบ โดยมีการขยายเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึง 20.30 น. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอนุมัติคำสั่งจ่ายเงินได้ทันตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้มากกว่า 35,000 รายต่อวัน เพื่อให้เงินถึงมือผู้เดือดร้อนไวที่สุด

สำหรับไทม์ไลน์และยอดการโอนเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตน มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

  • ช่วงวันที่ 8 – 31 มกราคม 2569 ดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 75,387 ราย รวมเป็นเงินกว่า 190 ล้านบาท
  • ช่วงวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2569 เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนอีก จำนวน 133,017 ราย รวมเป็นเงินกว่า 428 ล้านบาท
ประกาศจาก สำนักงานประกันสังคม
FB/ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานกว่า 2 แสนราย ได้รับเงินทดแทนตามสิทธิที่พึงมีอย่างครบถ้วน และขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนอย่างเต็มที่

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

