ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้

สำนักงานประกันสังคม เร่งโอนเงินกรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนกว่า 2 แสนราย หลังระบบล่าช้า ล็อตใหญ่ 2-3 ก.พ. นี้ ใครได้สิทธิบ้าง
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนว่า ขณะนี้ทางสำนักงานฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้เร็วที่สุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันสังคมกลับคืนมา พร้อมกับได้เร่งดำเนินการอนุมัติและสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานรวมแล้วกว่า 208,404 ราย คิดเป็นยอดเงินเยียวยาทั้งสิ้นกว่า 618 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัด ระดมกำลังเร่งวินิจฉัยและอนุมัติเคสผู้ว่างงานที่ยังตกค้างอยู่ในระบบ โดยมีการขยายเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึง 20.30 น. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอนุมัติคำสั่งจ่ายเงินได้ทันตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้มากกว่า 35,000 รายต่อวัน เพื่อให้เงินถึงมือผู้เดือดร้อนไวที่สุด
สำหรับไทม์ไลน์และยอดการโอนเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตน มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
- ช่วงวันที่ 8 – 31 มกราคม 2569 ดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 75,387 ราย รวมเป็นเงินกว่า 190 ล้านบาท
- ช่วงวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2569 เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนอีก จำนวน 133,017 ราย รวมเป็นเงินกว่า 428 ล้านบาท
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานกว่า 2 แสนราย ได้รับเงินทดแทนตามสิทธิที่พึงมีอย่างครบถ้วน และขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนอย่างเต็มที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง
- เช็กด่วน! “ประกันสังคม” เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ยอดว่างงานไม่เข้า?
- ผู้ประกันตนโวยหนัก! ประกันสังคมค้างจ่าย “เงินว่างงาน” อ้างระบบล่ม ไร้กำหนดจ่ายที่ชัดเจน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: