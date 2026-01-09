การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน! “ประกันสังคม” เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ยอดว่างงานไม่เข้า?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 10:32 น.
83
ผู้ประกันตนพบปัญหาเงินสะสมในประกันสังคมหายไปหลายพันบาท

เฟซบุ๊ก เพจ “อนุวัต จัดให้” แฉ ยอดเงินสะสมผู้ประกันตนหายหลักพันต่อคน ด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ยืนยันตรงกัน ทั้งเงินออมและค่าทำฟันหายเกลี้ยง ขณะที่เงินชดเชยว่างงานยังไม่เข้าบัญชี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เกิดประเด็นร้อนในกลุ่มผู้ประกันตน หลังจากเฟซบุ๊กเพจ อนุวัต จัดให้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนและเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมชี้แจง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่แต่กลับส่งผลกระทบต่อยอดเงินของผู้ใช้งาน

ทางเพจระบุข้อมูลว่า “ประกันสังคม เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ฝากผู้เกี่ยวข้องชี้แจงหน่อยครับ หาย 2,000-3,000 บาทต่อคน” พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่ามีปัญหาเรื่องเงินชดเชยกรณีว่างงานที่ไม่โอนเข้าบัญชีตามกำหนดอีกด้วย

ยอดเงินในบัญชีประกันสังคมลดลงจาก 243,112 บาท เป็น 240,322.29 บาท
FB/อนุวัต จัดให้

นอกจากนี้ยังมีการแชร์ภาพหลักฐานจากผู้ประกันตนรายหนึ่งที่แสดงให้เห็นยอดเงินสะสมที่ลดลงอย่างชัดเจน โดยระบุว่า “อัปเดตใหม่เงินหาย ของเดิม 243,112 บาท ลดเหลือ 240,322.29 บาท” ซึ่งหายไปเกือบ 3,000 บาท

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจำนวนมาก โดยหลายคนระบุว่าไม่ใช่แค่เงินสะสมชราภาพเท่านั้นที่หายไป แต่รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ด้วย เช่น

  • “หายจริง ๆ ค่าทำฟันก็หาย”
  • “เงินทำฟันหายด้วยค่ะ”
  • “หายเหมือนกัน”
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินหายจากประกันสังคม
FB/อนุวัต จัดให้

ขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ว่าเกิดจากความผิดพลาดของระบบ (Bug) หรือเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลประมวลผลรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ประกันตนควรเข้าตรวจสอบยอดเงินของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของประกันสังคมโดยละเอียด และเก็บหลักฐานยอดเงินเดิมไว้เพื่อใช้ตรวจสอบต่อไป

