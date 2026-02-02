ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอนแล้ว กดรับผ่านแอปฯ MyMo ดูเงื่อนไขที่นี่

ออมสินแจกเงินขวัญถุง 1,000 บาท ลูกหนี้วินัยดี เริ่มโอนกุมภาพันธ์ 2569 ใครมีสิทธิ-ต้องกดรับสิทธิผ่านแอปฯ MyMo อย่างไร ดูเงื่อนไขที่นี่
ธนาคารออมสินต้อนรับปีใหม่ 2569 ผ่านโครงการ วินัยดี มีเงิน ด้วยการมอบเงินของขวัญพิเศษจำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าธนาคารที่มีวินัยทางการเงินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ
ใครมีสิทธิได้รับเงิน 1,000 บาท?
ธนาคารกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ คือลูกค้าสินเชื่อที่มีคุณสมบัติดังนี้
-
เป็นลูกหนี้ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
-
มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
-
ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้และไม่มีประวัติการตัดหนี้สูญ
-
มีสถานะหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน)
ขั้นตอนการเช็กสิทธิ กดรับเงินผ่าน MyMo
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตามขั้นตอน
-
ธนาคารจะส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่ได้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน MyMo
-
ข้อความยืนยัน จะมีข้อความระบุว่า “พิเศษเฉพาะคุณ ออมสินใจดีมอบของขวัญปีใหม่โครงการวินัยดี มีเงิน จำนวน 1,000 บาท กดรับสิทธิ ภายใน 31 ม.ค. 69”
-
ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
หลังจากกดรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เงื่อนไขสำคัญ: บัญชีที่จะรับเงินโอนต้องเป็น บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อตนเองเท่านั้น (ไม่รวมบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือบัญชีร่วม)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: