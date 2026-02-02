การเงินเศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอนแล้ว กดรับผ่านแอปฯ MyMo ดูเงื่อนไขที่นี่

59

ออมสินแจกเงินขวัญถุง 1,000 บาท ลูกหนี้วินัยดี เริ่มโอนกุมภาพันธ์ 2569 ใครมีสิทธิ-ต้องกดรับสิทธิผ่านแอปฯ MyMo อย่างไร ดูเงื่อนไขที่นี่

ธนาคารออมสินต้อนรับปีใหม่ 2569 ผ่านโครงการ วินัยดี มีเงิน ด้วยการมอบเงินของขวัญพิเศษจำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าธนาคารที่มีวินัยทางการเงินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

ใครมีสิทธิได้รับเงิน 1,000 บาท?

ธนาคารกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ คือลูกค้าสินเชื่อที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นลูกหนี้ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

  • มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้และไม่มีประวัติการตัดหนี้สูญ

  • มีสถานะหนี้ปกติ (ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน)

ขั้นตอนการเช็กสิทธิ กดรับเงินผ่าน MyMo

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ตามขั้นตอน

  1. ธนาคารจะส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่ได้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

  2. ข้อความยืนยัน จะมีข้อความระบุว่า “พิเศษเฉพาะคุณ ออมสินใจดีมอบของขวัญปีใหม่โครงการวินัยดี มีเงิน จำนวน 1,000 บาท กดรับสิทธิ ภายใน 31 ม.ค. 69”

  3. ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

หลังจากกดรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เงื่อนไขสำคัญ: บัญชีที่จะรับเงินโอนต้องเป็น บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อตนเองเท่านั้น (ไม่รวมบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือบัญชีร่วม)

Photo of Aindravudh

Aindravudh

