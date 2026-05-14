ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม
เพจไทยคู่ฟ้าแจงชัด ข่าวลือ ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ เดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลออกมาแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์ มีบุคคลนำภาพกราฟิกอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรีมาเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจผิด อ้างว่า เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2569 จำนวน 2 วัน
ภาพกราฟิกที่ส่งต่อกันอ้างกำหนดการวันหยุดยาว 2 ช่วง ช่วงแรกคือวันที่ 30 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน รวม 5 วัน ช่วงที่สองคือวันที่ 28 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม รวม 6 วัน อ้างเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยว
ความจริงคือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ข่าวลือเรื่องการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมจนส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน
ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดยาวใดๆ เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าว ผู้รับสารสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลหรือช่องทางเป็นทางการของไทยคู่ฟ้าเพื่อความถูกต้อง
