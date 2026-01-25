ข่าว

ผู้ประกันตนโวยหนัก! ประกันสังคมค้างจ่าย “เงินว่างงาน” อ้างระบบล่ม ไร้กำหนดจ่ายที่ชัดเจน

เผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 10:56 น.
แฉเคส ว่างงาน 2 เดือนได้ชดเชยแค่ 150 บาท เพจดังรุมสับ สปส. หลังเบี้ยวจ่ายเงินงวด 20 ม.ค. ทำคนตกงานที่เป็นผู้ประกันตนตามสิทธิ เดือดร้อนถ้วนหน้า !

ก่อนหน้านี้ บัญชีโซเชียลของบอล ธนวัฒน์ วงค์ไชย โพสต์เปิดเผยเรื่องของหนุ่มว่างงานแต่ประกันสังคมไม่ยอม “จ่ายค่าว่างาน“ โดยชดเชยให้ 1 วัน จำนวน 150 บาท

”เขาว่างงาน 2 เดือน ประกันสังคมจ่ายชดเชยให้ 1 วัน 150 บาท แค่ค่าน้ำมันรถไปติดต่อที่สำนักงาน ก็หมดแล้ว อุมาก เอาเงินสร้างโรงอาหาร ทำปฏิทิน มาจ่ายให้ผู้ประกันตนที่เดือดร้อนเหอะ”

ล่าสุดมีผู้ประกันตนที่ส่งเงินกับประกันสังคม แต่พอต้องเจอกลับการเบิกเงินค่าว่างงานกลับไม่ทำจ่ายให้กับคนส่วนใหญ่ทั้งที่เคยประกาศแจ้งว่าจะมีการจ่ายภายในวันที่ 20 ม.ค.2569 อย่างเป็นทางการ ให้เหตุผลว่าเนื่องจากการปรับระบบ แต่ ณ วันนี้วันที่ 26 มค เงินก็ยังไม่เข้า ไม่มีสถานะแจ้งใดๆ และก็ไม่ได้รับการแจ้งจากสำนักประกันสังคมอีกเลยว่าทำไมเงินว่างงานไม่เข้าตามที่ประกาศแจ้งไปแล้ว

“สวัสดีค่ะ มาขอความช่วยเหลือและให้จ่าเป็นกระบอกเสียงอีกครั้งส่งไปถึงทีมประกันสังคมได้ไหมคะ เพราะเชื่อว่าคนว่างงานมากมายกำลังได้รับความเดือดร้อนแบบเรื้อรังเลยค่ะเรื่องของเงินว่างงานที่ประกันสังคมยัง”

“ไม่ทำจ่ายให้กับคนส่วนใหญ่ทั้งที่เคยประกาศแจ้งว่าจะมีการจ่ายภายในวันที่ 20 มค อย่างเป็นทางการเนื่องจากการปรับระบบ แต่ ณ วันนี้วันที่ 26 มค เงินก็ยังไม่เข้า ไม่มีสถานะแจ้งใดๆ และก็ไม่ได้รับการแจ้งจากสำนักประกันสังคมอีกเลยว่าทำไมเงินว่างงานไม่เข้าตามที่ประกาศแจ้งไปแล้ว และเชื่อว่าผู้เดือดร้อนมากมายจะไม่ได้รับเงินว่างงานแบบนี้ทบไปอีก 2-3 เดือน แบบไม่ได้รับการชี้แจงใดๆหรือแค่แจ้งว่าระบบล่มทั้งประเทศ ฝากรบกวนจ่า เป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”

ความห็นจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่า “ระบบเสียจริงๆ​เป็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ​ผมไปที่ประกันสังคมมา​ก็มีปัญหา​แต่วิธีการแก้ไข​ก็คือต้องคุยกับเขา​ให้เขา​ทำเป็นระบบ Manual ปกติ​โดยให้จ่ายคืนมาเป็นเช็ค​จะได้เร็วกว่าครับ​เพราะถ้าเขายังยึดติดกับการรอเข้าระบบทำไม่ได้แน่นอนผมเห็น​พี่เขาทำกันอยู่​ในสำนักงาน​ใช้งาน​ได้แค่ครึ่งชั่วโมง​ระบบก็เสียอีก​หลังจากนั้นระบบก็ใช้งานไม่ได้อีกเลยทั้งวัน​เป็นอย่างนี้วนไปครับ​”

เท่านั้นไม่พอ มีผู้ประกันตนรายหนึ่งเผยผ่านใต้โพสต์ โดยสารภาพว่าเคสของตัวเองนั้นหนักหนากว่าเจ้าของเรื่องที่วิงวอนเพจดราม่าแอดดิคอีกมากโข โดยระบุว่า “ฝั่งนี้ขอตั้งแต่ปีที่แล้ว นี่ผานมา 5 เดือน สถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อีกไม่กี่วันจะครบ 6 เดือนแล้วค่ะ” .

ทั้งนี้ เมื่อ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม โพสต์ชี้แแจงรายละเอียดโดยยืนกราว่า กำลังเร่งทะยอยจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน ตั้งแต่ 20 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการจ่ายเงินกรณีว่างงาน ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ว่า ก่อนอื่นต้องขออภัยในความล่าช้าของการจ่ายเงินในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัลครั้งใหญ่ จากระบบ Mainframe ซึ่งใช้งานมากว่า 30 ปี มาเป็นระบบ Web Application เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการประกันสังคม กล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ จำเป็นต้องปรับปรุงระบบประมวลผลการนำเข้าข้อมูลการรายงานตัวจากกรมการจัดหางานเข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลที่จะสูญหาย สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า ข้อมูลการรายงานตัวของผู้ประกันตนในระบบเดิม ยังคงอยู่ ไม่มีการสูญหายแน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการโอนย้ายข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบการให้บริการ โดยสำนักงานประกันสังคมได้เริ่มทยอยโอนเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2569

โดยจะเร่งดำเนินการโอนตามลำดับความครบถ้วนของข้อมูลอย่างเร่งด่วน

สำหรับผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติเงินทดแทนกรณีว่างงานผ่านระบบการขึ้นทะเบียนว่างงานของกรมการจัดหางานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • หากสถานะปรากฏเป็น “รอพิจารณา” แสดงว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สำนักงานประกันสังคม กทม.และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
  • หากสถานะปรากฏเป็น “พิจารณาแล้ว/อนุมัติ” ขอให้ผู้ประกันตนรอการโอนเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งโอนเงินตามลำดับ หากเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วจะปรากฏจำนวนเงินในตารางนัดหมายในการรายงานตัว

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยืนยันความตั้งใจในการดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมอำนวยความสะดวกและเร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง ย้ำชัดว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หายไปไหน อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามระบบ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

เงินว่างงานประกันสังคม

