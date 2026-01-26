ข่าว

สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 15:30 น.
65

สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง เพราะตามจริงแล้วได้ 6,900 บาท ครบ 3 งวด

สำนักงานประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีผู้ประกันตนรับเงินว่างงาน ยืนยันดำเนินการจ่ายสิทธิครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

สำนักงานประกันสังคม ขอชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการที่ผู้ประกันตนรายหนึ่งเดินทางมารับเงินทดแทนกรณีว่างงานตามนัดหมาย แต่ได้รับเงินเพียง 150 บาท และเข้าใจว่าไม่ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนนั้น

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีผู้ประกันตนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนได้ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวงวดล่าสุดผ่านระบบ และปรากฏข้อมูล “1 วัน 150 บาท” จึงเข้าใจว่ามีสิทธิได้รับเงินทดแทนเพียงจำนวนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกันตนรายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และได้รับการยืนยันว่า ผู้ประกันตนรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานครบถ้วน จำนวน 3 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยแบ่งเป็น งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 2,250 บาท งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 4,500 บาท และงวดที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2569 (จำนวน 1 วัน) เป็นเงิน 150 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้ติดต่อประสานงานให้ผู้ประกันตนเข้ารับเงินดังกล่าวในวันที่ 27 มกราคม 2569 และภายหลังจากได้รับคำชี้แจง ผู้ประกันตนได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมขออภัยในความไม่สะดวก และความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว และขอยืนยันความมุ่งมั่นในการให้บริการผู้ประกันตนทุกท่านอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ประกันตนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

