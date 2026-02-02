สมปอง ตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ดักคอชาวเน็ต ‘อย่าแซวพุง’ เล่าเบื้องหลังสุดพีค
ไม่ตกขบวน! สมปอง ควง คุณส้ม ร่วมเทรนด์ฮิต ‘ห่มสไบใส่ยีนส์’ ดัน Soft Power ไทยสู่สากล ดักคอชาวเน็ต อย่าแซวพุง เล่าเหตุการณ์กว่าจะได้ภาพ
ตอนนี้หากพูดถึงเทรนด์แฟชั่นที่กำลังมาแรงและยึดพื้นที่หน้าฟีดโซเชียลมีเดียคงหนีไม่พ้นกระแส สไบแมตช์ยีนส์ หรือ การนำชุดไทยมาผสมผสานกับความเท่ของกางเกงยีนส์ มาจากเพลง Bangkok City ของศิลปินตัวแม่ กระแต อาร์สยาม ปลุกกระแส Soft Power ไทยให้กลับมามีชีวิตชีวาในรูปแบบสตรีทแฟชั่น จนเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์แห่แต่งตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ล่าสุด สมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง ก็ไม่พลาดที่จะกระโดดเข้าร่วมเทรนด์นี้ด้วย โดยเจ้าตัวได้ควง คุณส้ม แฟนสาวที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 3 ปี ลุกขึ้นมาแปลงโฉมเป็นหนุ่มสาวสยามยุค 2026 เดินสายทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคู่กับวัดสวยงาม
จากภาพจะเห็นลุคที่จัดเต็ม โดยคุณส้มมาในชุดสไบสีทองจับคู่กับยีนส์ขายาวดูสวยสง่า ส่วนสมปองมาในลุคสไบเฉียงสีเงินโชว์ผิว พร้อมเครื่องประดับสังวาลและเข็มขัดทองแบบจัดเต็ม
งานนี้นอกจากความหวานและความเท่แล้ว สิ่งที่เรียกเสียงฮาได้ไม่แพ้กันคือแคปชั่นของหนุ่มสมปอง ที่เขียนดักทางชาวเน็ตไว้ก่อนเลยว่า “ไม่ต้องแซวพุงนะครับ กว่าจะได้ภาพมา หมาเห่าไล่ตัังหลายรอบ”
หลังจากแชร์ภาพไปได้ไม่นาน บรรดาแฟนคลับต่างก็เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์กันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ แต่ก็ไม่วายมีคนหลุดโฟกัสไปที่พุงกะทิของพี่สมปองตามคาด อาทิ
“ภรรยาพี่สมปองกำลังดีพองาม แต่พี่สมปองพอเลยค่ะ อิอิ แซวววว”
“มีเเต่คนสมบูรณ์น่ารักค่ะ”
“นี่แหละคู่แท้จริงร่วมด้วยช่วยกันสร้างรอยยิ้มให้กันนะ”
“ทุกอย่างสวยงาม ลงตัว คุณพ่อใกล้คลอดแล้วแน่ ๆ”
“พุงหมาน้อยน่ารักมากค่ะ หยอกๆๆๆ”
