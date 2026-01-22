“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง
“ปวิน” เผยคนไทยในนิวยอร์กร้องเรียน ซองบัตรเลือกตั้งส่งกลับไม่ได้ ไปรษณีย์แจ้งยังไม่จ่ายเงิน ต้องควักกระเป๋าเองกว่า 30 ดอลลาร์
22 ม.ค.69 ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ดิชั้นได้รับข้อความนี้จากสหายที่นครนิวยอร์กค่ะ “คือว่าบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากสถานกงสุลนิวยอร์กไม่สามารถส่งกลับได้ เพราะในซองที่แนบมาให้ยังไม่ได้ชำระเงิน ผมต้องออกเงินเอง $33.25 เพื่อส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปให้ทันวันที่ 26 นี้ครับ
ในใบแนะนำเอกสารระบุว่ามีการติดแสตมป์ที่หน้าซองแล้ว แต่ซองที่ให้มาไม่มีแสตมป์ แต่กงสุลใช้ใบปะหน้าที่เขียนว่า No postage necessary ซึ่งหมายความว่ากงสุลต้องชำระเงินแล้ว แต่ทาง post office แจ้งว่ายังไม่ได้ชำระ หรือชำระแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน เลยไม่มี barcode ให้สแกน (ตรงตำแหน่ง x สีแดงต้องมี barcode ถ้าชำระเงินแล้ว)
คือมีผู้ออกเสียงจำนวนมากที่ใช้วิธีส่งด้วยการหย่อนตู้ไปรษณีย์ ถ้าไม่มี barcode หรือแสตมป์ก็คงจะส่งไม่ได้ครับ ผมโทรไปสถานกงสุลในเวลาราชการหลายครั้งแล้ว ไม่มีคนรับ ผมต้องขอโทษที่รบกวนอาจารย์นะครับ ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อใครดี แต่บัตรลงคะแนนของผมส่งออกไปแล้ว เพราะว่าผมจ่ายเงินเองครับ“
ทางสถานกงสุลที่นิวยอร์กจะอธิบายเรื่องนี้ไหมคะ ฝากสื่อมวลชนด้วยค่ะ”
