แฉสะพัด! เลือกตั้ง 69 ซื้อเสียงดุ กทม.อันดับ 1 จ่ายหัวละ 7500 เกลียดสุดรัฐมนตรีสีเทา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 10:11 น.
ผลสำรวจชี้เลือกตั้ง 2569 ส่อเค้าทุจริตพุ่งกระฉูด พบสถิติจ่ายหนักสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 7,500 บาทต่อหัว ขณะที่ภาคธุรกิจและประชาชนประสานเสียง “รัฐมนตรีสีเทา” คือ ความน่าสะอิดสะเอียนที่สุดในการเมืองไทย

ผลสำรวจขนาดใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,814 รายทั่วประเทศ โดยคณะทำงานซีโร่ คอร์รัปชั่น (กกร.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อนไม่ทน เผยให้เห็นตัวเลขการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่น่าตกใจ โดยพบว่าราคาต่อหัวพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล7,500 บาท
  • ภาคกลาง / เหนือ / อีสาน / ใต้ 5,000 บาท
  • ภาคตะวันออก 3,000 บาท

แม้ตัวเลขจะสูงลิ่ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 71.9% ยืนยันชัดเจนว่า “ไม่เลือก” นักการเมืองที่จ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและสะท้อนถึงการไร้ความสามารถ อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มอีก 28.1% ที่ยอมเลือก เนื่องจากความคุ้นเคย ผลงานในอดีต หรือเกรงกลัวอิทธิพลของหัวคะแนนในพื้นที่

สิ่งที่สะท้อนถึงวิกฤตศรัทธาในการเมืองไทยปี 69 คือพฤติกรรมของนักการเมืองที่ประชาชน “ยี้” มากที่สุด 3 อันดับแรก จากการสำรวจกว่า 4,800 ตัวอย่างพบว่า 97% ได้แก่

1.รัฐมนตรีสีเทา – คนมีมลทินหรือประวัติไม่โปร่งใส แต่ยังคงเสวยอำนาจในตำแหน่งสำคัญ

2.นโยบายขายฝัน: – นโยบายต้านโกงมีไว้แค่ตอนหาเสียง แต่พอเป็นรัฐบาลกลับเงียบกริบ

3.ผลประโยชน์ทับซ้อน – การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและธุรกิจครอบครัว

ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโสจากทีดีอาร์ไอ (TDRI) ระบุว่า ปัญหาทุจริตในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่ขยับสู่ความซับซ้อนที่โยงใยกับ “สแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยในปี 2568 เพียงปีเดียว สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกว่า 25,000 ล้านบาท.

ที่มา : เดลินิวส์

