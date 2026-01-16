อ.ปิ่นแก้ว แฉ “คนแม่สอดรู้มานาน” ผู้สมัคร สส.ตาก เว็บพนัน ชี้ จี้พรรคเลิกพฤติกรรม “นั่งรอหลักฐาน” จนระเบิดเวลาทำงาน
สืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุม นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดตาก พรรคประชาชน ในข้อหาพัวพันเว็บไซต์พนันออนไลน์ ล่าสุด ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการจัดการปัญหาภายในของพรรคประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ชี้ว่าเรื่องนี้สะท้อนช่องว่างสำคัญระหว่างอุดมการณ์กับการปฏิบัติจริง
อ.ปิ่นแก้ว ระบุว่า กรณีนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องการคัดกรองผู้สมัคร แต่เป็นปัญหาเรื่องแนวทางการจัดการกับบุคลากรที่มีมลทิน เพราะเรื่องพัวพันเว็บพนันไม่ใช่เรื่องใหม่ รู้และพูดกันทั้งแม่สอดมานาน แถมยังมีประเด็นอื่นนอกจากเรื่องพนันด้วย
ที่น่าตกใจคือ อ.ปิ่นแก้ว เผยว่าเรื่องนี้พรรคทราบมานานแล้ว เพราะคนในพื้นที่เคยส่งเรื่องร้องเรียนเข้าไป ตนเองก็เคยเกริ่นกับ สส. บางคนของพรรค แต่บทสนทนามักจบลงด้วยคำตอบแบบตั้งรับว่า “ถ้ามีหลักฐานอะไรก็ขอให้ช่วยส่งเข้ามา”โดยไม่เห็นการสอบสวนเชิงรุกอย่างจริงจังจากทางพรรคแต่อย่างใด
นักวิชาการดังยังตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมในอดีตของผู้สมัครรายนี้ว่า ในช่วงกระแสชาตินิยมสูง เคยปลุกระดมด้วยวาทกรรม “ต่างด้าวแย่งงานคนไทย” หรือเรื่องส่วย ซึ่งในตอนนั้น สส. ระดับบิ๊กเนมบางคนในพรรคก็พลอยบ้าจี้เล่นไปตามกระแสนี้ด้วย โดยไม่ได้ตรวจสอบปูมหลังให้ดี
อ.ปิ่นแก้ว ทิ้งท้ายว่า แม้พิมพ์เขียวของพรรคประชาชนที่เน้นความเป็นมืออาชีพและการปฏิรูปโครงสร้างจะเป็นเรื่องน่าสนใจ ดึงดูดใจผู้ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง แต่กรณีที่แม่สอดสะท้อนให้เห็นว่าการนั่งรอหลักฐาน นานหลายปีโดยไม่ทำอะไร คือช่องโหว่ใหญ่
การที่พรรคอาจมีข้อจำกัดเรื่องคนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องถนอมน้ำใจหรือรักษาความสัมพันธ์กับหัวคะแนน/ตัวแทนเดิมๆ ไว้ จนนำไปสู่การซุกปัญหาไว้ใต้พรมหรือไม่ เป็นสิ่งที่พรรคต้องตอบคำถาม เพราะผลลัพธ์ที่ออกมาคือความเสียหายต่อพรรคเอง ดังที่เห็นว่าตำรวจไซเบอร์เขาไม่ได้เพิ่งมีข้อมูลเมื่อวาน แต่เขาเก็บข้อมูลมานานแล้ว ในขณะที่พรรคนิ่งเฉยจนเกิดเรื่อง
