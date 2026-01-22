ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง
ชาวเน็ตบ่นอุบ เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคม ล่ม เข้าไม่ได้ตั้งแต่เช้าเจอแต่จอดำ เปรียบเปรยสุดเจ็บ “พยายามเท่าไหร่ก็ไร้หวัง เหมือนเงินที่ส่งสมทบไปทุกเดือน”
เฟซบุ๊ก เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวของ รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน (บอร์ดประกันสังคม) ที่ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาระบบออนไลน์อย่างเร่งด่วน
รศ.ษัษฐรัมย์ ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขณะนี้เว็บไซต์สำหรับการทำประชาพิจารณ์ร่างระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ได้เกิดอาการ “ล่ม” ไม่สามารถใช้งานได้
“เว็บประชาพิจารณ์ระเบียบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ล่ม ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขด่วนผู้ประกันตนและนายจ้างต้องการคว่ำระเบียบอัปยศนี้”
จากการตรวจสอบในช่องคอมเมนต์ พบผู้ประกันตนจำนวนมากเข้ามาแสดงความไม่พอใจ โดยมีคอมเมนต์หนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกได้เจ็บแสบระบุว่า “ล่มเพราะจะทำอะไรไม่ดีหรือไม่? เปิดมาอีกทียอดคนเห็นด้วยอาจพุ่งพรวด หรือไม่?”
ข้อมูลจาก : FB/Sustarum Thammaboosadee – ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
