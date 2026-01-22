ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:35 น.
ส่องโพสต์ล่าสุด เจ้าของร้านสูท พ่อเด็ก 18 ลั่น หลายข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย

ตามต่อกับประเด็นฉาวของ ทนายแก้ว ก่อเหตุลวนลามเด็กสสาววัย 18 ปี ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ที่คนทั้งประเทศต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเนืองแน่น โดยก่อนหน้านี้ เจ้าของร้านสูท ซึ่งเป็นพ่อของสาวผู้เสียหาย ได้อออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อว่า ในวันนั้นหากตนไม่เรียกให้ลูกสาวออกมาช่วยงานที่ร้านลูกสาวก็คงไม่ต้องถูกทนายดังลวนลาม และถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกให้หยุด แต่ตนขอทำหน้าที่พ่อต่อสู้เพื่อลูกสาวอย่างสุดความสามารถ และไม่ยอมรับเงินแม้แต่บาทเดียว

ล่าสุดทางด้าน เจ้าของร้านสูท พ่อของหญิงสาวผู้เสียหาย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง หลังจบรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย ได้เล่าเรื่องราวที่ตนรับรู้มาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ทนายแก้ว ลวนลามสาววัย 18 ปี ระบุว่า

“มีข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ พร้อมจะได้เจอกันเร็ว ๆ นี้แน่นอนครับ ตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศกลับเย็นวันอาทิตย์ครับ ตอนนี้กำลังดูอยู่ครับ ว่าจะออกช่องไหน รายการไหน “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายเดี๋ยวมาเจอกัน ในรายการ””

งานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าประเด็นฉาววงการทนายความจะจบลงอย่างไร จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว หรือประจันหน้ากันระหว่าง ทนายแก้ว กับครอบครัวของสาววัย 18 ผู้เสียหาย ในรายการไหนหรือไม่ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

