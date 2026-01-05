สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง
รายชื่อสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ประจำปี 2569 พร้อมรายละเอียดความสามารถในการรองรับผู้มาใช้สิทธิ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันลงคะแนนจริง
สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึง หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือสถานที่สำหรับการไปลงคะแนน
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยรายชื่อสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ทั้ง ในเขตเลือกตั้ง และสถานที่ลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่อยู่นอกเขตออกเสียง ในกรุงเทพมหานคร พร้อมจำนวนผู้มาใช้สิทธิที่รองรับได้ โดยได้รับการรับรองจาก นางวรญาณี กลิ่นหอมหวล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทีมข่าวจึงได้รวบรวมพิกัดทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง มาสรุปให้เข้าใจง่าย ดังนี้
รวมพิกัดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง กทม. ปี 2569
เขตเลือกตั้งที่ 1
-
เขตบางรัก: บริเวณสโมสรสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทย แขวงสี่พระยา (รองรับ 10,000 คน)
-
เขตสัมพันธวงศ์: บริเวณสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย (รองรับ 3,000 คน)
-
เขตพระนคร: บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร แขวงวัดสามพระยา (รองรับ 7,000 คน)
-
เขตดุสิต: บริเวณภายในวชิราวุธวิทยาลัย แขวงดุสิต (รองรับ 7,269 คน)
-
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: บริเวณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส (รองรับ 4,400 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 2
-
เขตสาทร: บริเวณสวนหย่อมและลานกีฬาใต้ทางด่วน ซอยอยู่ดี แขวงทุ่งวัดดอน (รองรับ 10,000 คน)
-
เขตปทุมวัน: บริเวณชั้น 1 อาคารนิมิบุตร แขวงวังใหม่ (รองรับ 10,000 คน)
-
เขตราชเทวี: บริเวณสำนักงานเขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท (รองรับ 20,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 3
-
เขตยานนาวา: เต็นท์ลานจอดรถโลตัสพระราม 3 (ฝั่งถนนนราธิวาสราชนครินทร์) แขวงช่องนนทรี (รองรับ 25,000 คน)
-
เขตบางคอแหลม: บริเวณสำนักงานเขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม (รองรับ 8,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 4
-
เขตวัฒนา: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ แขวงคลองเตยเหนือ (รองรับ 25,000 คน)
-
เขตคลองเตย: บริเวณสำนักงานเขตคลองเตย แขวงคลองเตย (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 5
-
เขตห้วยขวาง: อาคารและเต็นท์บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง (รองรับ 20,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 6
-
เขตพญาไท: อาคารลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท (รองรับ 20,000 คน)
-
เขตดินแดง: อาคารกีฬาเวสน์ 1 และ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (รองรับ 30,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 7
-
เขตบางซื่อ: บริเวณสำนักงานเขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ (รองรับ 19,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 8
-
เขตหลักสี่: บริเวณสำนักงานเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 9
-
เขตจตุจักร: บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 10
-
เขตดอนเมือง: บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง (รองรับ 16,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 11
-
เขตสายไหม: บริเวณลานจอดรถวัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม (รองรับ 5,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 12
-
เขตบางเขน: เต็นท์บริเวณลานจอดรถวัดศิริพงษ์ แขวงท่าแร้ง (รองรับ 9,500 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 13
-
เขตลาดพร้าว: เต็นท์บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว (รองรับ 15,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 14
-
เขตวังทองหลาง: บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ (รองรับ 20,000 คน)
-
เขตบางกะปิ: โครงการตะวันนา 2 (อาคาร 2) แขวงคลองจั่น (จุดใหญ่ รองรับได้ถึง 100,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 15
-
เขตคันนายาว: บริเวณสำนักงานเขตคันนายาว แขวงคันนายาว (รองรับ 10,000 คน)
-
เขตบึงกุ่ม: บริเวณสำนักงานเขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม (รองรับ 4,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 16
-
เขตคลองสามวา: บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตคลองสามวา แขวงบางชัน (รองรับ 12,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 17
-
เขตหนองจอก: บริเวณโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) แขวงกระทุ่มราย (รองรับ 7,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 18
-
เขตมีนบุรี: บริเวณวัดใหม่ลำนกแขวก แขวงแสนแสบ (รองรับ 15,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 19
-
เขตสะพานสูง: บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตสะพานสูง และศูนย์นันทนาการสะพานสูง แขวงสะพานสูง (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 20
-
เขตลาดกระบัง: บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ชั่วคราว) ระหว่างซอยลาดกระบัง 9/1 และ ซอยลาดกระบัง 9/2 แขวงลาดกระบัง (รองรับ 15,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 21
-
เขตประเวศ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ (จุดใหญ่ รองรับได้ 45,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 22
-
เขตสวนหลวง: บริเวณสำนักงานเขตสวนหลวง แขวงพัฒนาการ (รองรับ 20,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 23
-
เขตพระโขนง: โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แขวงพระโขนงใต้ (รองรับ 10,000 – 30,000 คน)
-
เขตบางนา: บริเวณถนนด้านหน้าสำนักงานเขตบางนา แขวงบางนาเหนือ (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 24
-
เขตคลองสาน: บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แขวงคลองต้นไทร (รองรับ 20,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 25
-
เขตราษฎร์บูรณะ: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ (รองรับ 12,000 คน)
-
เขตทุ่งครุ: ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) แขวงบางมด (รองรับ 15,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 26
-
เขตจอมทอง: บริเวณสำนักงานเขตจอมทอง แขวงบางมด (รองรับ 6,500 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 27
-
เขตบางขุนเทียน: ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 แขวงแสมดำ (จุดใหญ่ รองรับได้ 32,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 28
-
เขตบางบอน: วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอนเหนือ (รองรับ 12,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 29
-
เขตหนองแขม: บริเวณสำนักงานเขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 30
-
เขตภาษีเจริญ: บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า (รองรับ 12,000 คน)
-
เขตบางแค: บริเวณด้านหน้าและด้านข้างสำนักงานเขตบางแค แขวงบางแค (รองรับ 14,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 31
-
เขตทวีวัฒนา: บริเวณสำนักงานเขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา (รองรับ 15,000 คน)
-
เขตตลิ่งชัน: บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 32
-
เขตบางกอกใหญ่: บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แขวงวัดท่าพระ (รองรับ 15,000 คน)
-
เขตธนบุรี: ศูนย์นันทนาการวัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ (รองรับ 10,000 คน)
เขตเลือกตั้งที่ 33
-
เขตบางพลัด: บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) แขวงบางยี่ขัน (รองรับ 10,000 คน)
-
เขตบางกอกน้อย: บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเขตบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ (รองรับ 5,000 คน)
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้สิทธิ
ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้ โปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของท่านอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว และอย่าลืมนำบัตรประชาชน (หรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ติดตัวไปด้วย เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการเลือกตั้งปี 2569 นี้
