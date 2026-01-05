ข่าวการเมือง

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:55 น.
135
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ

รายชื่อสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ประจำปี 2569 พร้อมรายละเอียดความสามารถในการรองรับผู้มาใช้สิทธิ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันลงคะแนนจริง

สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึง หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือสถานที่สำหรับการไปลงคะแนน

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยรายชื่อสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ทั้ง ในเขตเลือกตั้ง และสถานที่ลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่อยู่นอกเขตออกเสียง ในกรุงเทพมหานคร พร้อมจำนวนผู้มาใช้สิทธิที่รองรับได้ โดยได้รับการรับรองจาก นางวรญาณี กลิ่นหอมหวล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทีมข่าวจึงได้รวบรวมพิกัดทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง มาสรุปให้เข้าใจง่าย ดังนี้

รวมพิกัดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง กทม. ปี 2569

เขตเลือกตั้งที่ 1

  • เขตบางรัก: บริเวณสโมสรสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทย แขวงสี่พระยา (รองรับ 10,000 คน)

  • เขตสัมพันธวงศ์: บริเวณสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย (รองรับ 3,000 คน)

  • เขตพระนคร: บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร แขวงวัดสามพระยา (รองรับ 7,000 คน)

  • เขตดุสิต: บริเวณภายในวชิราวุธวิทยาลัย แขวงดุสิต (รองรับ 7,269 คน)

  • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: บริเวณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส (รองรับ 4,400 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 2

  • เขตสาทร: บริเวณสวนหย่อมและลานกีฬาใต้ทางด่วน ซอยอยู่ดี แขวงทุ่งวัดดอน (รองรับ 10,000 คน)

  • เขตปทุมวัน: บริเวณชั้น 1 อาคารนิมิบุตร แขวงวังใหม่ (รองรับ 10,000 คน)

  • เขตราชเทวี: บริเวณสำนักงานเขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท (รองรับ 20,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 3

  • เขตยานนาวา: เต็นท์ลานจอดรถโลตัสพระราม 3 (ฝั่งถนนนราธิวาสราชนครินทร์) แขวงช่องนนทรี (รองรับ 25,000 คน)

  • เขตบางคอแหลม: บริเวณสำนักงานเขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม (รองรับ 8,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 4

  • เขตวัฒนา: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ แขวงคลองเตยเหนือ (รองรับ 25,000 คน)

  • เขตคลองเตย: บริเวณสำนักงานเขตคลองเตย แขวงคลองเตย (รองรับ 10,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 5

  • เขตห้วยขวาง: อาคารและเต็นท์บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง (รองรับ 20,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 6

  • เขตพญาไท: อาคารลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท (รองรับ 20,000 คน)

  • เขตดินแดง: อาคารกีฬาเวสน์ 1 และ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (รองรับ 30,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 7

  • เขตบางซื่อ: บริเวณสำนักงานเขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ (รองรับ 19,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 8

  • เขตหลักสี่: บริเวณสำนักงานเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง (รองรับ 10,000 คน)

เขตสัมพันธวงศ์ มีสถานที่ลงคะแนนที่สำนักงานเขตตลาดน้อย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และสถานที่ลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่อยู่นอกเขตออกเสียง ในกรุงเทพมหานคร

เขตเลือกตั้งที่ 9

  • เขตจตุจักร: บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม (รองรับ 10,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 10

  • เขตดอนเมือง: บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง (รองรับ 16,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 11

  • เขตสายไหม: บริเวณลานจอดรถวัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม (รองรับ 5,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 12

  • เขตบางเขน: เต็นท์บริเวณลานจอดรถวัดศิริพงษ์ แขวงท่าแร้ง (รองรับ 9,500 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 13

  • เขตลาดพร้าว: เต็นท์บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว (รองรับ 15,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 14

  • เขตวังทองหลาง: บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ (รองรับ 20,000 คน)

  • เขตบางกะปิ: โครงการตะวันนา 2 (อาคาร 2) แขวงคลองจั่น (จุดใหญ่ รองรับได้ถึง 100,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 15

  • เขตคันนายาว: บริเวณสำนักงานเขตคันนายาว แขวงคันนายาว (รองรับ 10,000 คน)

  • เขตบึงกุ่ม: บริเวณสำนักงานเขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม (รองรับ 4,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 16

  • เขตคลองสามวา: บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตคลองสามวา แขวงบางชัน (รองรับ 12,000 คน)

เขตพระนคร รองรับผู้ใช้สิทธิที่ลานจอดรถสำนักงานเขต
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และสถานที่ลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่อยู่นอกเขตออกเสียง ในกรุงเทพมหานคร

เขตเลือกตั้งที่ 17

  • เขตหนองจอก: บริเวณโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) แขวงกระทุ่มราย (รองรับ 7,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 18

  • เขตมีนบุรี: บริเวณวัดใหม่ลำนกแขวก แขวงแสนแสบ (รองรับ 15,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 19

  • เขตสะพานสูง: บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตสะพานสูง และศูนย์นันทนาการสะพานสูง แขวงสะพานสูง (รองรับ 10,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 20

  • เขตลาดกระบัง: บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ชั่วคราว) ระหว่างซอยลาดกระบัง 9/1 และ ซอยลาดกระบัง 9/2 แขวงลาดกระบัง (รองรับ 15,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 21

  • เขตประเวศ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ (จุดใหญ่ รองรับได้ 45,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 22

  • เขตสวนหลวง: บริเวณสำนักงานเขตสวนหลวง แขวงพัฒนาการ (รองรับ 20,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 23

  • เขตพระโขนง: โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย แขวงพระโขนงใต้ (รองรับ 10,000 – 30,000 คน)

  • เขตบางนา: บริเวณถนนด้านหน้าสำนักงานเขตบางนา แขวงบางนาเหนือ (รองรับ 10,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 24

  • เขตคลองสาน: บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แขวงคลองต้นไทร (รองรับ 20,000 คน)

เขตดุสิต จัดตั้งสถานที่เลือกตั้งที่วชิราวุธวิทยาลัย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และสถานที่ลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่อยู่นอกเขตออกเสียง ในกรุงเทพมหานคร

เขตเลือกตั้งที่ 25

  • เขตราษฎร์บูรณะ: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ (รองรับ 12,000 คน)

  • เขตทุ่งครุ: ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) แขวงบางมด (รองรับ 15,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 26

  • เขตจอมทอง: บริเวณสำนักงานเขตจอมทอง แขวงบางมด (รองรับ 6,500 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 27

  • เขตบางขุนเทียน: ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 แขวงแสมดำ (จุดใหญ่ รองรับได้ 32,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 28

  • เขตบางบอน: วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอนเหนือ (รองรับ 12,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 29

  • เขตหนองแขม: บริเวณสำนักงานเขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู (รองรับ 10,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 30

  • เขตภาษีเจริญ: บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า (รองรับ 12,000 คน)

  • เขตบางแค: บริเวณด้านหน้าและด้านข้างสำนักงานเขตบางแค แขวงบางแค (รองรับ 14,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 31

เขตเลือกตั้งที่ 32

  • เขตบางกอกใหญ่: บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แขวงวัดท่าพระ (รองรับ 15,000 คน)

  • เขตธนบุรี: ศูนย์นันทนาการวัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ (รองรับ 10,000 คน)

เขตเลือกตั้งที่ 33

  • เขตบางพลัด: บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) แขวงบางยี่ขัน (รองรับ 10,000 คน)

  • เขตบางกอกน้อย: บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเขตบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ (รองรับ 5,000 คน)

เขตยานนาวา มีเต็นท์ที่โลตัสพระราม 3 สำหรับลงคะแนน
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และสถานที่ลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่อยู่นอกเขตออกเสียง ในกรุงเทพมหานคร

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้สิทธิ

ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้ โปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของท่านอีกครั้งก่อนเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว และอย่าลืมนำบัตรประชาชน (หรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ติดตัวไปด้วย เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการเลือกตั้งปี 2569 นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

42 วินาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

11 นาที ที่แล้ว
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม. ข่าว

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

24 นาที ที่แล้ว
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว ข่าว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

36 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้บาร์สวิส ยืนยันตัวตน ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อไฟไหม้บาร์สวิส ตร.ระบุตัวตนครบ 40 ราย อายุน้อยสุดเพียง 14 ปี

37 นาที ที่แล้ว
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ ข่าวการเมือง

สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต “นอกเขตเลือกตั้ง” ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

40 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! นัน อธิวัฒน์ บอยแบนด์ดังยุค 90 วง Dance Army ค่ายอาร์เอส เสียชีวิตแล้ว

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทหารเขมรโม้ มีแค่ 10 นาย ยันทหารไทยได้ 300 นาย รอดมาได้แม้ไม่ได้กินข้าว

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! สหรัฐฯ ตั้งค่าหัว ปธน. “นิโคลัส มาดูโร” สูงกว่า 1 พันล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวอลเลย์บอลหญิง อเมริกาที่สวยที่สุดในโลก ข่าวกีฬา

“นางฟ้าวอลเลย์บอล” อวดลุคเซ็กซี่ต้อนรับปี 2026 แฟนคลับใจละลาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jin Denim นักร้อง นักแต่งเพลงเสียชีวิตในวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย ญาติเผยนักร้องหนุ่มดับในวันเกิด วัย 29 ยันไม่ได้ฆ่าตัวตาย เผยสาเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอให้ฟัง สมช. หลังลือทหารเขมรตรึงกำลังที่ชายแดน ย้ำมีหน่วยข่าวกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“น้องไปป์” เป็นตัวแทนแม่ เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

10 ขั้นตอน เลือกตั้ง สส.-ประชามติ 2569 อ่านก่อนเข้าคูหา ครบจบในที่เดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณเดชน์ และ ญาญ่า เที่ยวนอร์เวย์ บันเทิง

ณเดชน์-ญาญ่า เสิร์ฟโมเมนต์หวานที่นอร์เวย์ เปิดโหมดคลั่งรัก จนคนโสดอิจฉา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน เข้าช่วยเหลืออินฟลูสาวกลายเป็นคนเร่ร่อน ถูกลวงมาทำงานที่กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เจษฎ์ พรรครักชาติ ซัดคนแซะ “มีทหารไว้ทำไม” ไม่สำนึกจริง-อยู่ร่วมชาติกันลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว ลงทะเบียน ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว ลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ช่วยลูกหนี้ ปิดหนี้เสีย เคลียร์ประวัติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประท้วงชุมนุมหน้าอาคารสถานกงสุลสหรัฐฯ ในอัมสเตอร์ดัมเพื่อต่อต้านการจับกุมมาดูโร ข่าวต่างประเทศ

สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมไอซ์ไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน เล่าที่แรก “ไอซ์ รักชนก” ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา เผยโมเมนต์ใจฟูรับปีใหม่ เด็กที่เคยด่ากลับใจทักขอโทษ บันเทิง

ม้า อรนภา โชว์แชทเด็กเคยด่าทักขอโทษ สารภาพผิด โดนปั่นหัว-ถูกชักจูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมคุ้มกัน นิโกลัส มาดูโร ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการของสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

กลาโหมเวเนฯ เผยทีมอารักขา ปธน. “มาดูโร” ถูกสังหารหมู่ ระหว่างสหรัฐฯ บุกจับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวข้าราชการเซ็ง โดนตม.เกาหลีใต้ เหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย ทั้งที่มีเอกสารครบ ข่าว

สาวข้าราชการเซ็ง ตม.ปฏิเสธเข้าเมือง แถมเหวี่ยงใส่ ก่อนส่งกลับไทย แม้เอกสารครบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ไม่หยุด ขู่เดินหน้าลุย “โคลอมเบีย” ต่อ หลังยิงถล่ม “เวเนซุเอลา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 11:55 น.
135
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยอากาศหนาวรับปีใหม่ ลดสูงสุด 5 องศา เย็นฉ่ำถึง 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย &quot;สายสุขภาพ&quot; ต้องระวัง

เช็กด่วน! 4 ผงตัวร้าย มีในครัวทุกบ้าน เสี่ยงไตพัง-หลอดเลือดแข็ง อึ้งข้อสุดท้าย “สายสุขภาพ” ต้องระวัง

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว

เผยแพร่: 5 มกราคม 2569
Back to top button