หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง
คลิปไวรัลในโลกออนไลน์ของจีน เมื่อภรรยาชาวจีนอัดคลิปร้องไห้ หลังสามีพังข้าวของในห้องเพียงเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” ก่อนความจริงอีกด้วยถูกเปิดเผย เหมือนหนังคนละม้วน
เรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2026 หลังจากภรรยารายหนึ่งสั่งซื้อเครื่องล้างจานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากเธอต้องรับภาระดูแลลูก 2 คนเพียงลำพัง และทนไม่ไหวกับน้ำที่เย็นจัดในช่วงฤดูหนาว ขณะที่สามีทำงานอยู่ต่างเมืองและไม่ได้ช่วยงานบ้านเลย
ทว่าหลังจากที่สามีทราบเรื่องว่ามีช่างมาติดตั้งเครื่องที่ห้องเช่า เขาจึงสั่งให้ภรรยายกเลิกคำสั่งซื้อทันที แต่อีกฝ่ายปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าราคาไม่แพงและครอบครัวรับผิดชอบไหว
เมื่อการเจรจากับภรรยาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ตัวสามีจึงเกิดอาการคลั่งและเริ่มพังเฟอร์นิเจอร์รวมถึงข้าวของในห้องรับแขกจนพังพินาศ ทำให้ภรรยาต้องหนีออกจากบ้านไปร้องไห้บนถนนและไปพักที่โรงแรมในคืนนั้น
ภรรยายอมรับว่าสามีมีความเครียดสูงเนื่องจากมีหนี้สินจำนวนมาก และปีที่ผ่านมาเธอเจ็บป่วยจนไม่ได้ทำงาน ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจที่เธอใช้จ่ายเงินในขณะที่เขาเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเพียงคนเดียว โดยที่เงินเดือนของสามีอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท)
หลังจากเหตุการณ์สงบลง ภรรยาตัดสินใจคืนเครื่องล้างจานในวันถัดมา และสามีได้โทรศัพท์มาขอโทษเธอโดยอ้างว่า “ตอนนั้นอารมณ์ไม่ดี” พร้อมรับปากว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นและอนุญาตให้ซื้อเครื่องที่ขนาดเล็กลงแทน
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เหตุการณ์นี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ก็มีชาวเน็ตหลายคนมองว่าพฤติกรรมทำลายข้าวของของสามีคือสัญญาณของความรุนแรงในครอบครัว และแนะนำให้ภรรยารีบหย่าทันทีเพราะความรุนแรงอาจลามมาที่ตัวเธอได้
ขณะที่บางส่วนกลับเห็นใจสามี โดยมองว่าเขาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคนเดียวและมีหนี้สิน ตัวภรรยาควรปรึกษาก่อนซื้อของที่เกินความจำเป็นในสถานะการเงินตอนนั้น
ด้านทนายความด้านครอบครัวชี้ว่า “มีปัญหาทั้งคู่” ฝั่งภรรยาควรสื่อสารและไม่ควรซื้อของเกินกำลังโดยไม่ปรึกษา แต่ฝั่งสามีก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงหรือพังข้าวของเพียงเพราะความเครียด ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในทุกกรณี
อ้างอิง : www.scmp.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
