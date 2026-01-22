สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า
เรื่องราวสุดเศร้า เด็กหญิงวัย 6 ขวบ รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ รถไฟตกรางในสเปน แต่เธอต้องเป็นกำพร้า เพราะพ่อ แม่ พี่ชาย และลูกพี่ลูกน้องเสียชีวิตทั้งหมด
เสียงกึกก้องกัมปนาทดังสนั่นไปทั่วบริเวณเมื่อขบวนรถไฟพุ่งหลุดออกจากรางและไถลลงเนินเขาที่ลาดชัน แรงกระแทกฉีกโครงเหล็กจนพังยับเยิน ทิ้งไว้เพียงเศษซากโลหะ เสียงหวีดร้องของผู้บาดเจ็บ และความเงียบงันของผู้เสียชีวิต
ล่าสุด หนังสือพิมพ์ La Vanguardia รายงานเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ เมื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์พลเรือนพบเด็กหญิงวัย 6 ขวบในสภาพเท้าเปล่า ยืนอยู่บนรางรถไฟเพียงลำพัง หลังจากเธอพยายามปีนหนีออกมาทางหน้าต่างที่แตกกระจาย
ญาติของเธอเปิดเผยว่าเด็กหญิงปลอดภัยดีและอยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและต้องเย็บแผลที่ศีรษะ 3 เข็มเท่านั้น
แม้เธอจะรอดชีวิตมาได้ แต่สมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วยกัน ทั้งพ่อ แม่ พี่ชาย และลูกพี่ลูกน้อง กลับเสียชีวิตทั้งหมดในที่เกิดเหตุ
โศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศสเปน โดยเฉพาะที่หมู่บ้านปุนตา อุมเบรีย (Punta Umbria) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวนี้
ด้าน นายกเทศมนตรี โฮเซ คาร์ลอส เอร์นานเดซ ได้นำชาวเมืองยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที และประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัว “ซาโมราโน อัลวาเรซ” และเหยื่อรายอื่นๆ โดยระบุว่า “ท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างที่สุด เรายังมีปาฏิหาริย์ของเด็กหญิงตัวน้อยที่รอดปลอดภัย” พร้อมบอกเพิ่มเติมว่าในตอนนี้เด็กหญิงถูกส่งตัวไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่โรงแรมในเมืองกอร์โดบาแล้ว
ขณะที่ครอบครัวที่เหลือยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขที่สุด แม้จะต้องผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาก็ตาม
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นพบว่ารถไฟขบวนหนึ่งที่วิ่งสวนมาเกิดกระโดดหลุดออกจากรางกะทันหันและพุ่งเข้าชนตู้โดยสารส่วนหน้าของขบวนที่ครอบครัวนี้นั่งอยู่จนได้รับแรงกระแทกมหาศาล
อ้างอิง : apnews.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
