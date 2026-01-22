ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:55 น.
51

เรื่องราวสุดเศร้า เด็กหญิงวัย 6 ขวบ รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ รถไฟตกรางในสเปน แต่เธอต้องเป็นกำพร้า เพราะพ่อ แม่ พี่ชาย และลูกพี่ลูกน้องเสียชีวิตทั้งหมด

เสียงกึกก้องกัมปนาทดังสนั่นไปทั่วบริเวณเมื่อขบวนรถไฟพุ่งหลุดออกจากรางและไถลลงเนินเขาที่ลาดชัน แรงกระแทกฉีกโครงเหล็กจนพังยับเยิน ทิ้งไว้เพียงเศษซากโลหะ เสียงหวีดร้องของผู้บาดเจ็บ และความเงียบงันของผู้เสียชีวิต

ล่าสุด หนังสือพิมพ์ La Vanguardia รายงานเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ เมื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์พลเรือนพบเด็กหญิงวัย 6 ขวบในสภาพเท้าเปล่า ยืนอยู่บนรางรถไฟเพียงลำพัง หลังจากเธอพยายามปีนหนีออกมาทางหน้าต่างที่แตกกระจาย

ญาติของเธอเปิดเผยว่าเด็กหญิงปลอดภัยดีและอยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและต้องเย็บแผลที่ศีรษะ 3 เข็มเท่านั้น

แม้เธอจะรอดชีวิตมาได้ แต่สมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาด้วยกัน ทั้งพ่อ แม่ พี่ชาย และลูกพี่ลูกน้อง กลับเสียชีวิตทั้งหมดในที่เกิดเหตุ

Guardia Civil officers collect evidence next to the wreckage of train cars involved in a collision in Adamuz, southern Spain, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

โศกนาฏกรรมครั้งนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศสเปน โดยเฉพาะที่หมู่บ้านปุนตา อุมเบรีย (Punta Umbria) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวนี้

ด้าน นายกเทศมนตรี โฮเซ คาร์ลอส เอร์นานเดซ ได้นำชาวเมืองยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที และประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัว “ซาโมราโน อัลวาเรซ” และเหยื่อรายอื่นๆ โดยระบุว่า “ท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างที่สุด เรายังมีปาฏิหาริย์ของเด็กหญิงตัวน้อยที่รอดปลอดภัย” พร้อมบอกเพิ่มเติมว่าในตอนนี้เด็กหญิงถูกส่งตัวไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่โรงแรมในเมืองกอร์โดบาแล้ว

ขณะที่ครอบครัวที่เหลือยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขที่สุด แม้จะต้องผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาก็ตาม

สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นพบว่ารถไฟขบวนหนึ่งที่วิ่งสวนมาเกิดกระโดดหลุดออกจากรางกะทันหันและพุ่งเข้าชนตู้โดยสารส่วนหน้าของขบวนที่ครอบครัวนี้นั่งอยู่จนได้รับแรงกระแทกมหาศาล

อ้างอิง : apnews.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

27 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike ข่าว

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง ข่าว

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพไวรัล คุณป้าชาวจีนเปิดคอร์สสอน “ชี่กง” กลางสนามบินไคโร แก้เบื่อรอไฟลต์ดีเลย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.สุรินทร์ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้แทนที่มีความสามารถ ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. สุรินทร์ 8 เขต 73 คน เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราก้า พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตว่อน! เพจดัง เปิดบทสนทนา &quot;ทนายแก้ว-สาว 19&quot; ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน ข่าว

เพจดัง เปิดแชต “ทนายแก้ว-นักศึกษาสาว 19” ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ. บันเทิง

พระเอกเพิ่งรู้ ไม่ใช่พ่อของลูก แม่จับได้จาก สมุดชมพู-DNA เพจดังฟันธงไม่ใช่ดารา พ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พัทลุง เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอของขวัญ จวกยับ “น็อต วรฤทธิ์” ทำหน้าที่พิธีกรไม่เป็นกลาง ถามมืออาชีพกี่โมง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68 บันเทิง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุด หลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข่าว

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง ข่าวการเมือง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทม์ไลน์แชตระหว่างทนายดังกับสาว 19 เริ่มต้นเมื่อ 8 กันยายน 2568 ข่าว

เปิดไทม์ไลน์แชต “ทนายดัง-สาว 19” เจอประโยคเด็ด “คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ E85 มีผลทั่วประเทศ 1 กุมภา 69 เพราะสาเหตุนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมฝนหลวง แจงเหตุจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:55 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ททท. ยืนยันภาพลิซ่าเป็นการถ่ายจริง ไม่ใช้ AI ที่ทะเลบัวแดง

ททท. แจงแล้ว ปมดราม่าภาพโปรโมต ลิซ่า ทะเลบัวแดง ยันถ่ายจริง-ไม่ใช้ AI

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา ถือฤกษ์ดี ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

บุ๋ม ปนัดดา ตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ คอหวยตาตื่น หลังเห็นเลขหางประทัด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button