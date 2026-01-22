ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มนิวซีแลนด์ เจออิทธิพลฝนถล่ม เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:56 น.
ดินถล่มนิวซีแลนด์ บนเกาะเหนือ หลังเจออิทธิพลฝนถล่มมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย ซึ่งมีเด็กหญิงรวมอยู่ด้วย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เกิดเหตุดินถล่ม ซึ่งเป็นอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ใกล้ภูเขามองานุย ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ส่งผลให้มีผู้สูญหายรายหลาย โดยหนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงรวมอยู่ด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุตัวเลขได้แน่ชัด แต่น่าจะอยู่ในหลักหน่วย

ขณะนี้ทางการนิวซีแลนด์ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของนิวซีแลนด์บรรยายว่าจุดเกิดเหตุเหมือนพื้นที่สงคราม พร้อมกล่าวอีกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังละเอียดอ่อน และยังเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทั้งนี้เมืองเทาอูรังกา ซึ่งใกล้ภูเขามองานุย สามารถบันทึกฝนที่ตกลงมากถึง 295 มิลลิเมตร ใน 30 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นประมาณที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

