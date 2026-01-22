ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:43 น.
67

ภูมิใจไทย เตรียมยื่น กกต. เอา ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา อนุทินและเนวิน มีบ่อนการพนันอยู่ที่กัมพูชา ย้ำโทษหนักถึงใบแดง

นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า มีข้อมูลที่ปรากฎชัดว่า นายกล่ำคาน ปาทาน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ปราศรัยกับประชาชนนับร้อยคน

มีการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ กล่าวหาว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภูมิใจไทย รวมถึงนายเนวิน ชิดชอบ มีบ่อนการพนันอยู่ที่ชายแดนในประเทศกัมพูชา

“ถือเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เพราะบุคคลทั้ง 2 คน ไม่มีบ่อนการพนันอยู่ตรงนั้นเลย เพราะฉะนั้น พรรคภูมิใจไทยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษยื่นต่อ กกต. ว่า นายกล่ำคาน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะมีโทษถึงใบแดง คือถูกตัดสิทธิทางการเมือง” นายศุภชัยกล่าว

