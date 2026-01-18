“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์
ศึกชิงพื้นที่หน้าสื่อเดือด! นายกฯ อนุทิน ออกโรงสยบเฟคนิวส์ปมรื้อรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. ยันภูมิใจไทยพอใจของเดิมแต่พร้อมฟังเสียงประชาชนหากอยากแก้ แต่มีเงื่อนไขเหล็ก “ห้ามกระทบสถาบันฯ” พร้อมส่งสารสารถึงกูรูข่าวชื่อดัง ยัน 3 ขุนพลเศรษฐกิจ ไม่ใช่คนนอก
วันนี้ (18 ม.ค.) ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแม่ทัพใหญ่พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาขีดเส้นตายและชี้แจงประเด็นร้อนที่กำลังถูกจับตามอง ทั้งเรื่องการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศและการจัดทัพขุนพลในพรรค
นายอนุทินยืนยันอย่างหนักแน่นว่า พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดตั้งแต่ปี 2562 และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต คือ “ไม่แตะต้องหมวด 1 และหมวด 2” โดยเด็ดขาด เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวลือที่ว่าพรรคสีน้ำเงินเป็นตัวตั้งตัวตีจะรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยส่วนตัวมีความพอใจกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 อยู่แล้ว
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ตอนนี้เฟคนิวส์ในโซเชียลว่า พรรคภูมิใจไทยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เราไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตี ซึ่งพรรคภูมิใจมีความพอใจกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่เมื่อมีแคมเปญที่อยากได้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน อย่างแท้จริง ไม่ได้มาจากการร่างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ฟังว่ามีเหตุผล แต่หมวด1-2 ต้องดํารงอยู่
ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น ที่มาของรัฐสภาหรือรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนกรานทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการคอร์รัปชัน หากจะแก้ไขให้เข้มข้นขึ้นตนเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ฟาดกูรูข่าว! ยัน 3 ขุนพลเศรษฐกิจ “ของแท้แน่นอน”
อีกหนึ่งประเด็นที่นายอนุทินถึงกับต้องออกโรงชี้แจงด้วยตัวเอง คือกรณีนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังสื่อสารข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “ตัวละครในพรรคสีน้ำเงิน”
นายอนุทินระบุชัดเจนว่าทั้ง นายเอกนิติ, นางศุภจี และนายสีหศักดิ์ ไม่ใช่คนนอกตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ยืนยันทั้งสามท่านคือสมาชิกพรรคและเป็น “ดรีมทีม” เศรษฐกิจ ด้านการเงิน การคลัง และการค้าขาย โดยเฉพาะนายสีหศักดิ์ที่เป็นถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยประกาศย้ำว่า ทั้งสามจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหากพรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
“ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้ ก่อนนำมาวิเคราะห์และสื่อสารด้วยรูปภาพของทั้งสามท่านก็ติดในนามพรรคได้ ไปหาดูกันนะครับ ด้วยความเคารพและปรารถนาดีเสมอ จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผู้ที่ไปเชิญทั้งสามท่านนี้มาร่วมงานด้วยตัวเองครับ ไม่มีปัญหา เป็นเนื้อเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพในการทำงานรับใช้บ้านเมืองและประชาชน” นายอนุทินทิ้งท้ายด้วยความปรารถนาดีถึงเหล่านักวิเคราะห์.
