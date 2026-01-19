อนุทิน ซัดเกมสกปรก ใส่ร้าย แม่เป็นญาติผู้ก่อตั้ง “อิตาเลียน-ไทย”
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต้องออกมาตอบโต้ทันควัน หลังถูกพาดพิงด้วยข้อมูลเท็จเกี่ยวกับประวัติครอบครัว อดีตผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 59 ของพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย อ้างว่า นพ.ชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ “อิตาเลียน-ไทย” มีศักดิ์เป็นพี่ชายแท้ๆ ของแม่ายอนุทิน
เท่ากับว่านายอนุทินเป็นหลานชายแท้ๆ ของผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียน-ไทย นายอนุทินกล่าวว่า การปล่อยข่าวดังกล่าวอาจหวังผลให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
นายกรักษาการ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเว่า แม่ของตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับตระกูลกรรณสูต หรือบริษัทอิตาเลียนไทยตามที่ถูกกล่าวหา “แม่ผมแซ่เบ๊” ซึ่งเป็นแซ่เดียวกับนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นคนเชื้อสายกวางตุ้ง เกิดที่ตรอกสุริโยทัย ย่านวัดดอนยานนาวา ประวัติชัดเจน ตรวจสอบได้
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังได้กล่าวเปรียบเทียบเชิงตำหนิผู้ปล่อยข่าวว่า สมัยเด็กตนเคยอ่านหนังสือการ์ตูน “ขายหัวเราะ” ซึ่งมักเขียนเรื่องตลกที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องตลก และตน “นึกไม่ถึงว่าคนระดับนี้ เป็นผู้ที่มีการศึกษา จะเล่นเกมสกปรกแบบนี้”
เมื่อถูกถามว่าจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ในส่วนตัวตนไม่ได้ถือสาหาความอะไร แต่หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพรรค ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด หรือทำให้ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ก็ถือเป็นสิทธิ์ของพรรคหรือผู้สมัครคนนั้นๆ ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องคะแนนเสียง แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนสั่งการให้ฟ้องร้องแต่อย่างใด
นายอนุทินทิ้งท้ายถึงประเด็นการถูกดิสเครดิตในช่วงเลือกตั้งว่า ไม่ได้รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใด เพราะถ้ามัวแต่กังวลกับเรื่องพวกนี้ “ก็คงนอนอยู่บ้านดีกว่า” ไม่มาทำงานการเมืองให้เสียเวลา
