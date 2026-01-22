ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:42 น.
85
ข้อมูล/ภาพจาก: @lolitascak3

เปิดพฤติกรรมสุดอำมหิต รังแกคนไม่มีทางสู้มานาน 2 เดือน ทั้งปาหิน-ด่าทอ ก่อนยกระดับจุดไฟเผา “ลุงกาณ” ใต้สะพานบ้านม้า ล่าสุดโดนคดีทำลายทรัพย์สินหลวงและพยายามฆ่า

เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2569 บัญชี X (Twitter) @lolitascak3 ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดอำมหิตของกลุ่มเยาวชนที่กระทำต่อคนเร่ร่อนเพียงเพื่อความสนุกสนานและการสร้างคอนเทนต์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบ้านม้า เขตประเวศ ผู้เสียหายคือ นายกาณ (อายุ 51 ปี) ชายเร่ร่อนที่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย

ลุงกาณเล่าว่า ขณะที่ตนนอนหลับอยู่ จู่ๆ ก็รู้สึกเหมือนมี “น้ำเย็น” มาราดที่ตัว จากนั้นก็เกิดไฟลุกพรึบขึ้นทันที โชคดีที่ลุงไหวตัวทันและหนีออกมาได้ แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ ลุงเห็น กลุ่มเด็กวิ่งเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้

จากการสอบถามพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็น เด็กและเยาวชน 3 คน อายุเพียง 9-15 ปี เท่านั้น โดยลุงกาณถูกเด็กกลุ่มนี้ตามรังแกมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เช่น “ไอ้แก่” ขว้างปาก้อนหินใส่ และยกระดับความรุนแรงจนถึงขั้นวางเพลิงในครั้งนี้

ทั้งที่ผ่านมา ลุงกาณยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเด็กกลุ่มนี้มาก่อน ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร และใช้ชีวิตอย่างสงบด้วยการเก็บของเก่าเท่านั้น

การกระทำครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของการประปา (ท่อส่งน้ำ) บริเวณใต้สะพานได้รับความเสียหายด้วย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดูแลคดีและแจ้งข้อหาหนักกับกลุ่มเด็กดังกล่าว ได้แก่

  1. ทำลายทรัพย์สินราชการ (เนื่องจากท่อส่งน้ำเสียหาย)
  2. พยายามฆ่า (จากการราดน้ำมันและจุดไฟเผา)

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้สะพานบ้านม้าในเขตประเวศ.
ข้อมูล/ภาพจาก: @lolitascak3

(อ้างอิงข้อมูลจาก: @lolitascak3)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157

32 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ เริ่ม 24 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน บันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง พบผสมยาแผนปัจจุบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มนิวซีแลนด์ เจออิทธิพลฝนถล่ม เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส ข่าว

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู ซื้อหุ้น TU Dome

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดี้ นิติพงษ์&quot; ฟาดแรง ททท.ทำภาพ &quot;ลิซ่า&quot; ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน บันเทิง

“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรและน็อตพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองที่ทำให้มิตรภาพสั่นคลอน บันเทิง

ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” แง้มธาตุแท้ “ทนาย ก.” ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:42 น.
85
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button