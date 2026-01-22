แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์
เปิดพฤติกรรมสุดอำมหิต รังแกคนไม่มีทางสู้มานาน 2 เดือน ทั้งปาหิน-ด่าทอ ก่อนยกระดับจุดไฟเผา “ลุงกาณ” ใต้สะพานบ้านม้า ล่าสุดโดนคดีทำลายทรัพย์สินหลวงและพยายามฆ่า
เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2569 บัญชี X (Twitter) @lolitascak3 ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดอำมหิตของกลุ่มเยาวชนที่กระทำต่อคนเร่ร่อนเพียงเพื่อความสนุกสนานและการสร้างคอนเทนต์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบ้านม้า เขตประเวศ ผู้เสียหายคือ นายกาณ (อายุ 51 ปี) ชายเร่ร่อนที่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ลุงกาณเล่าว่า ขณะที่ตนนอนหลับอยู่ จู่ๆ ก็รู้สึกเหมือนมี “น้ำเย็น” มาราดที่ตัว จากนั้นก็เกิดไฟลุกพรึบขึ้นทันที โชคดีที่ลุงไหวตัวทันและหนีออกมาได้ แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ ลุงเห็น กลุ่มเด็กวิ่งเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้
จากการสอบถามพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็น เด็กและเยาวชน 3 คน อายุเพียง 9-15 ปี เท่านั้น โดยลุงกาณถูกเด็กกลุ่มนี้ตามรังแกมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เช่น “ไอ้แก่” ขว้างปาก้อนหินใส่ และยกระดับความรุนแรงจนถึงขั้นวางเพลิงในครั้งนี้
ทั้งที่ผ่านมา ลุงกาณยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเด็กกลุ่มนี้มาก่อน ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร และใช้ชีวิตอย่างสงบด้วยการเก็บของเก่าเท่านั้น
การกระทำครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินของการประปา (ท่อส่งน้ำ) บริเวณใต้สะพานได้รับความเสียหายด้วย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดูแลคดีและแจ้งข้อหาหนักกับกลุ่มเด็กดังกล่าว ได้แก่
- ทำลายทรัพย์สินราชการ (เนื่องจากท่อส่งน้ำเสียหาย)
- พยายามฆ่า (จากการราดน้ำมันและจุดไฟเผา)
(อ้างอิงข้อมูลจาก: @lolitascak3)
