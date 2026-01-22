เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ
สาวโพสต์เตือนภัย ยืนรอรถเจอชายคลั่งพุ่งทำร้าย ย่านพญาไท ตร.เผยโทษแค่ปรับ 500 บาท ชาวบ้านเผยประวัติโชกโชน
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวของผู้ใช้รายหนึ่ง ที่ได้เตือนภัยสังคม หลังถูกชายปริศนามาทำร้ายบริเวณย่านพญาไท ก่อนที่ชายดังกล่าวจะเดินหนีไป โดยจากเหตุการณ์เจ้าของเรื่องได้เล่าว่า
“วันนี้ระหว่างเดินมารอแกร๊ปวินข้างถนน กลับถูกคนวิ่งเข้ามาทำร้ายจากด้านหลัง เจ็บหลังมากแต่โชคยังดีที่ยังยืนไหว จากนั้นพี่แท็กซี่คันชมพูขับมาเห็น เปิดรถตะโกนใส่ว่า “มึงไปทำเค้าทำไม ” ผู้ชายคนนั้นก็วิ่งไป จังหวะที่เราหันมาพูดกับพี่แท็กซี่พอดีว่า ไม่เป็นอะไรมาก
เราขอบคุณพี่เขาก่อนที่แกร๊ปวินจะมาพอดี เราบอกให้พี่เขาขับตามแต่หันมาอีกที ไม่เห็นแล้ว ด้วยความที่ตอนนั้น รีบเลยโทรหาแฟน และไปแจ้งความ ก็เลยได้คลิปนี้มา (ต้องไปขอคลิปจากสำนักงานเขตอีกที)
ตำรวจบอกว่าหลังจากมุมนี้ไปก็ไม่มีกล้องวงจรแล้วเพราะ เส้นนี้ทำรถไฟฟ้าเลยต้องตัดระบบกล้องวงจรก่อน เราถามคนแถวนั้น ก็ได้คำตอบว่าเขาไม่สมประกอบ “เห็นคนนี้ประจำ” บางครั้งก็ทำร้าย เคยต่อยนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือบางทีนอนดิ้นกับพื้นโวยวาย
เราไปแจ้งตำรวจ สน.พญาไท ก็ถามตำรวจว่าคนนี้เคยถูกจับไหม ตำรวจบอกไม่แน่ใจแต่เจอคล้ายๆ ถ้าทำก็แค่ถูกปรับ 500 หรือถ้าไม่มีจ่ายก็นอนคุก 1 คืนเพื่อแลกเงินแล้วก็ปล่อยตัว ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ เรางงมากว่ากฎหมายบ้านเราทำไมถึงบ้งขนาดนี้
ทำไมคนธรรมดาต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าวันนี้เขามีอาวุธ ถ้าไม่ใช่มือเปล่า แต่ว่าเป็นเหล็กหรือมีดเหมือนในข่าว จะเกิดอะไรขึ้น? หรือต้องรอให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้องมีเหยื่ออีกกี่คนถึงจะเริ่มแก้ปัญหานี้ วันนี้โชคดีที่เรายังรอดโดยที่ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเป็นคนอื่น อาจไม่โชคดีแบบเราวันนี้ก็ได้ค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์
- บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน
- “เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: