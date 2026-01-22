ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:47 น.
57
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

สาวโพสต์เตือนภัย ยืนรอรถเจอชายคลั่งพุ่งทำร้าย ย่านพญาไท ตร.เผยโทษแค่ปรับ 500 บาท ชาวบ้านเผยประวัติโชกโชน

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวของผู้ใช้รายหนึ่ง ที่ได้เตือนภัยสังคม หลังถูกชายปริศนามาทำร้ายบริเวณย่านพญาไท ก่อนที่ชายดังกล่าวจะเดินหนีไป โดยจากเหตุการณ์เจ้าของเรื่องได้เล่าว่า

“วันนี้ระหว่างเดินมารอแกร๊ปวินข้างถนน กลับถูกคนวิ่งเข้ามาทำร้ายจากด้านหลัง เจ็บหลังมากแต่โชคยังดีที่ยังยืนไหว จากนั้นพี่แท็กซี่คันชมพูขับมาเห็น เปิดรถตะโกนใส่ว่า “มึงไปทำเค้าทำไม ” ผู้ชายคนนั้นก็วิ่งไป จังหวะที่เราหันมาพูดกับพี่แท็กซี่พอดีว่า ไม่เป็นอะไรมาก

เราขอบคุณพี่เขาก่อนที่แกร๊ปวินจะมาพอดี เราบอกให้พี่เขาขับตามแต่หันมาอีกที ไม่เห็นแล้ว ด้วยความที่ตอนนั้น รีบเลยโทรหาแฟน และไปแจ้งความ ก็เลยได้คลิปนี้มา (ต้องไปขอคลิปจากสำนักงานเขตอีกที)

ชายปริศนาวิ่งเข้าทำร้ายร่างกายหญิงสาว
FB/ เจ๊ม้อย v+

ตำรวจบอกว่าหลังจากมุมนี้ไปก็ไม่มีกล้องวงจรแล้วเพราะ เส้นนี้ทำรถไฟฟ้าเลยต้องตัดระบบกล้องวงจรก่อน เราถามคนแถวนั้น ก็ได้คำตอบว่าเขาไม่สมประกอบ “เห็นคนนี้ประจำ” บางครั้งก็ทำร้าย เคยต่อยนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือบางทีนอนดิ้นกับพื้นโวยวาย

เราไปแจ้งตำรวจ สน.พญาไท ก็ถามตำรวจว่าคนนี้เคยถูกจับไหม ตำรวจบอกไม่แน่ใจแต่เจอคล้ายๆ ถ้าทำก็แค่ถูกปรับ 500 หรือถ้าไม่มีจ่ายก็นอนคุก 1 คืนเพื่อแลกเงินแล้วก็ปล่อยตัว ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ เรางงมากว่ากฎหมายบ้านเราทำไมถึงบ้งขนาดนี้

ทำไมคนธรรมดาต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าวันนี้เขามีอาวุธ ถ้าไม่ใช่มือเปล่า แต่ว่าเป็นเหล็กหรือมีดเหมือนในข่าว จะเกิดอะไรขึ้น? หรือต้องรอให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้องมีเหยื่ออีกกี่คนถึงจะเริ่มแก้ปัญหานี้ วันนี้โชคดีที่เรายังรอดโดยที่ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเป็นคนอื่น อาจไม่โชคดีแบบเราวันนี้ก็ได้ค่ะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

16 วินาที ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

18 นาที ที่แล้ว
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทย เตรียมร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ร่วมกับสหรัฐ-มิตรประเทศ เริ่ม 24 ก.พ.

44 นาที ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน บันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง พบผสมยาแผนปัจจุบัน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มนิวซีแลนด์ เจออิทธิพลฝนถล่ม เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้สูญหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส ข่าว

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู ซื้อหุ้น TU Dome

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดี้ นิติพงษ์&quot; ฟาดแรง ททท.ทำภาพ &quot;ลิซ่า&quot; ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน บันเทิง

“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรและน็อตพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองที่ทำให้มิตรภาพสั่นคลอน บันเทิง

ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” แง้มธาตุแท้ “ทนาย ก.” ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

10 อันดับ หวยแม่ทำเนียน งวด 1 ก.พ. 69 เลขมาแรง รับกระแสการเมือง-วาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:47 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button