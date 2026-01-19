“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา
ศุภชัย เผย พรรคภูมิใจไทยเตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ อ้างว่า อนุทิน เป็นหลาน ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียน-ไทย ขอให้หยุดแชร์
นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก แจ้งว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก โพสต์ว่า นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียน-ไทย เป็นพี่ชายของมารดานายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน จึงเป็นหลานชายแท้ๆของนายแพทย์ชัยยุทธ ฯลฯ
ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส.เป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เป็นความผิดอาญา มีโทษจำคุก พรรคจะดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้ชื่อดังกล่าวรวมถึงผู้ใช้จ้างวานที่เกี่ยวพันทุกคน
จนถึงเวลานี้มีผู้แจ้งข้อมูลมามากมาย ว่ามีผู้โพสต์ แชร์ข้อความอันเป็นเท็จเรื่อง บริษัทอิตาเลียน-ไทย นับร้อยๆราย หลายรายปิดหนีไปแล้ว แต่ทุกรายถูกเก็บข้อมูลไว้แล้ว จึงขอเตือนให้ยุติการกระทำผิดนี้เสีย ! ผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดี ติดคุก
อย่าแชร์เอาสนุก เอามัน!!
ติดคุกไม่สนุกหรอกจะบอกให้!!”
