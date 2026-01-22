“ทรัมป์” ยอมถอย ยืนยันไม่ใช้กำลังทหาร เข้ายึดครอง “กรีนแลนด์”
โดนัลด์ ทรัมป์ ยอมถอย ยืนยันในการประชุม World Economic Forum ว่าจะไม่ใช้กำลังทหารในการเข้ายึดครองกรีนแลนด์ ตั้งโต๊ะเจรจาหาผลประโยชน์
เมื่อวันที่ 22 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวว่ากลางการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ที่ปีนี้จัดที่ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า เขาจะไม่ใช้กำลังทหารในการยึดครองกรีนแลนด์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารในการยึดครองพื้นที่ดังกล่าว
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่าตอนนี้สหรัฐฯกำลังหาความเป็นไปได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเกาะกรีนแลนด์ พร้อมระบุด้วยว่าเขาจะยกเลิกแผนที่จะตั้งกำแพงภาษีกับกลุ่มชาติยุโรปที่ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการใช้กำลังทหารของนายทรัมป์
ซึ่งทางนาโตและนายทรัมป์กล่าวตรงกันว่า การเจรจาครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างมาก และนายทรัมป์สัญญาว่าจะให้ความปลอดภัยกับเกาะกรีนแลนด์ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของตนเองว่า “เราได้วางกรอบข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์ และที่จริงแล้วรวมถึงภูมิภาคอาร์กติกทั้งหมดด้วย หากข้อตกลงนี้สำเร็จลุล่วง จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกนาโตทั้งหมด”
เบื้องต้นนายทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นรวมถึงการครอบครองพื้นที่ในกรีนแลนด์หรือไม่ แต่นายทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐฯว่า แผนดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการครอบครองแร่ธาตุ
