ข่าวการเมือง

มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 08:17 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 08:47 น.
225

มดดำ เล่าเองเกิดอะไรขึ้น หลังมีภาพเดือด น็อต วรฤทธิ์ ปะทะ เพชร กรุณพล หลังจบรายการแฉ เถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ถึงขั้นผลักอก

กลายเป็นดราม่าร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความ “บรรยากาศหลังจบการดีเบต…หรือมึงจะเอาไอ้เพชร กูบอกไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ผลักอก จากนั้นเกือบมวยกัน แต่มีคนมาช่วยกันจับทั้งคู่แยก…” โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพของ กรุณพล เทียนสุวรรณ และ น็อต วรฤทธิ์ เฟื้องอารมณ์ จากรายการแฉ

ล่าสุด มดดำ คชาภา ตันเจริญ ได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ของช่องไทยรัฐ ว่า เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน ไม่ได้ตีกันกลางรายการ จบรายการแล้ว เขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็ก แต่วันดีคืนดีมันก็เถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ

ซึ่งพี่อุ๋ย ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ก็ได้ย้อนถามว่าก็เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วนี่ในรายการแฉ (เทปเมื่อปี 2566)

โดยทางมดดำกล่าวต่อว่า ความคิดการเมืองมันต่างกัน แต่เถียงไปเถียงมา ดันขึ้นจริง คุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่าหมวด 1 หมวด 2 อย่าไปแตะต้องได้ไหม จบรายการปุ๊ป น็อตก็พูดว่า “มึงอ่ะดื้อ ทำไมไม่บอกว่าไม่แตะหมวด 1 หมวด 2” เพชรก็ตอบว่า “มันพูดแบบนั้นไม่ได้ มันก็เป็นคนนึงในพรรค ทั้งหมดเป็นมติพรรค” ก็เถียงกันเถียงกันมา แล้วก็หนักขึ้นๆ

มดดำก็เลยเข้าไปแยกให้กลับบ้าน แล้วก็ย้ำว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน พร้อมบอกด้วยว่าตนเองกับน็อตก็ตีกันทุกวัน พร้อมบอกด้วยว่าไม่ได้ถึงกับชกกัน แค่ชนๆกัน ผลักอก ไม่มีใครเซ แต่ไม่เห็นว่าใครผลักใครก่อน ตอนนั้นมดดำกำลังรับแขกอยู่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

32 วินาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส ข่าว

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

29 นาที ที่แล้ว
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู-ปฏิทิน 70 ล้าน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

55 นาที ที่แล้ว
&quot;ดี้ นิติพงษ์&quot; ฟาดแรง ททท.ทำภาพ &quot;ลิซ่า&quot; ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน บันเทิง

“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน

60 นาที ที่แล้ว
เพชรและน็อตพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองที่ทำให้มิตรภาพสั่นคลอน บันเทิง

ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” แง้มธาตุแท้ “ทนาย ก.” ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

10 อันดับ หวยแม่ทำเนียน งวด 1 ก.พ. 69 เลขมาแรง รับกระแสการเมือง-วาเลนไทน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ชายตกลงมาจากที่สถานี BTS พหลโยธิน 24 กลางดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยอมถอย ยืนยันไม่ใช้กำลังทหาร เข้ายึดครอง “กรีนแลนด์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 24 ผู้สมัคร สส. จันทบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.จันทบุรี ครบ 3 เขต 24 คน ใครเบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ศัตรูในที่ทำงาน จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ อย่าไว้ใจใครเกินร้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวีถิง ดารายอดกตัญญูแบก 8 ชีวิตจนป่วยมะเร็งเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย ดารายอดกตัญญู ทำงานหนัก-แบกคนทั้งบ้าน สู้มะเร็งจนผิวหนังเน่า ทรมานจนวาระสุดท้าย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตฮือฮา วัดในญี่ปุ่นจ้างนักวาดโดจินออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” เลยได้ภาพ-รูปปั้นแบบเบิ้มๆ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ตร.โอซาก้าใจเด็ด กระโดดเกาะหน้ารถไกลกว่า 700 ม. สกัดจับคนร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เช็กเบอร์-พรรค 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน ข่าว

เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 08:17 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 08:47 น.
225
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button