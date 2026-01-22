มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”
มดดำ เล่าเองเกิดอะไรขึ้น หลังมีภาพเดือด น็อต วรฤทธิ์ ปะทะ เพชร กรุณพล หลังจบรายการแฉ เถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ถึงขั้นผลักอก
กลายเป็นดราม่าร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความ “บรรยากาศหลังจบการดีเบต…หรือมึงจะเอาไอ้เพชร กูบอกไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ผลักอก จากนั้นเกือบมวยกัน แต่มีคนมาช่วยกันจับทั้งคู่แยก…” โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพของ กรุณพล เทียนสุวรรณ และ น็อต วรฤทธิ์ เฟื้องอารมณ์ จากรายการแฉ
ล่าสุด มดดำ คชาภา ตันเจริญ ได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ของช่องไทยรัฐ ว่า เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน ไม่ได้ตีกันกลางรายการ จบรายการแล้ว เขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็ก แต่วันดีคืนดีมันก็เถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ
ซึ่งพี่อุ๋ย ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ ก็ได้ย้อนถามว่าก็เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วนี่ในรายการแฉ (เทปเมื่อปี 2566)
โดยทางมดดำกล่าวต่อว่า ความคิดการเมืองมันต่างกัน แต่เถียงไปเถียงมา ดันขึ้นจริง คุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญว่าหมวด 1 หมวด 2 อย่าไปแตะต้องได้ไหม จบรายการปุ๊ป น็อตก็พูดว่า “มึงอ่ะดื้อ ทำไมไม่บอกว่าไม่แตะหมวด 1 หมวด 2” เพชรก็ตอบว่า “มันพูดแบบนั้นไม่ได้ มันก็เป็นคนนึงในพรรค ทั้งหมดเป็นมติพรรค” ก็เถียงกันเถียงกันมา แล้วก็หนักขึ้นๆ
มดดำก็เลยเข้าไปแยกให้กลับบ้าน แล้วก็ย้ำว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน พร้อมบอกด้วยว่าตนเองกับน็อตก็ตีกันทุกวัน พร้อมบอกด้วยว่าไม่ได้ถึงกับชกกัน แค่ชนๆกัน ผลักอก ไม่มีใครเซ แต่ไม่เห็นว่าใครผลักใครก่อน ตอนนั้นมดดำกำลังรับแขกอยู่
