“ทรัมป์” ระทึก เครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน ขณะเดินทางร่วมประชุมที่สวิสฯ
โดนัลด์ ทรัมป์ ระทึก เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉิน ขณะเดินทางร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ที่สวิสเซอร์แลนด์ ล่าสุดเปลี่ยนเครื่องแล้ว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องลงจอดฉุกเฉิน ขณะที่กำลังเดินทางร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ที่ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยเครื่องบินของนายทรัมป์ลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่ฐานทัพร่วมแอนดรูว์ ในรัฐแมรี่แลนด์ ก่อนจะเปลี่ยนเครื่องบินไปใช้โบอิ้ง 757 ซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กกว่าในการเดินทางถึงจุดหมายต่อไป
เบื้องต้นทางทำเนียบขาวแจ้งว่าสาเหตุที่ต้องบินกลับครั้งนี้ เนื่องจากทางเครื่องบินประสบปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องเล็กน้อย และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางนักบินจึงเลือกลงจอดก่อนถึงจุดหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สส.เดนมาร์ก เดือดแจกฟักให้ “ทรัมป์” โมโหพยายามครอบครองกรีนแลนด์
- ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
- กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: