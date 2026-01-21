สส.เดนมาร์ก เดือดแจกฟักให้ “ทรัมป์” โมโหพยายามครอบครองกรีนแลนด์
อันเดอร์ วิสิเซน สส.สภายุโรปชาวเดนมาร์ก เดือดแจกฟักให้ ทรัมป์ โมโหพยายามครอบครองกรีนแลนด์ โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม เว็บไซต์ นิวส์18 รายงานว่า นาย อันเดอร์ วิสิเซน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุโรปชาวเดนมาร์กกล่าวกับนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ามกลางความตรึงเครียดเกี่ยวกับกรีนแลนด์ หลังจากที่ผู้นำสหรัฐฯแสดงจุดยืนว่าอยากได้ครอบครอง และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหาร
โดยนายวิสิเซน ได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษกับนายทรัมป์ว่า “ผมขอกล่าวเป็นภาษาที่คุณเข้าใจได้ละกัน F*ck off” อย่างไรก็ตามทางสภายุโรปได้ปรามนายวิสิเซน โดยระบุว่าสิ่งที่เขาพูดขัดต่อกฎของสภา แม้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร แต่ทางสภามีกฎที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในสภา
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายวิสิเซนแจกฟักให้นายทรัมป์ โดยย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อน เขาได้กล่าวว่า “ถึงประธานาธิบดีทรัมป์ ขอให้คุณฟังดีๆ กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเดนมาร์กมากกว่า 800 ปี เป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเรา ไม่ได้มีไว้ขาย ผมขอกล่าวเป็นภาษาที่คุณเข้าใจได้ละกัน F*ck off”
ก่อนหน้านี้ นายทรัมป์ย้ำว่าการครอบครองกรีนแลนด์เป็นความสำคัญกับความปลอดภัยของสหรัฐฯ และกล่าวว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะครอบครองด้วยกำลังทหาร ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายชาติ ส่งผลให้นายทรัมป์ขู่ว่าจะตั้งกำแพงภาษีกับ 8 ชาติยุโรปที่แสดงจุดยืนค้านนโยบายของผู้นำสหรัฐฯ
Danish MEP Anders Vistisen to Trump:
Let me put this in words you might understand: Mr. President, fuck off. pic.twitter.com/GMYE5c1OCu
— Clash Report (@clashreport) January 20, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป
- โพลสหรัฐฯ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ค้าน “ทรัมป์” เข้าครอบครองกรีนแลนด์
- รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: