ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งข้อความขู่ไปยังผู้นำนอร์เวย์ โดยอ้างว่าเพราะพลาดรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ทำให้เขาตัดสินใจเดินหน้าแผนการยึดครองกรีนแลนด์
สถานการณ์ความพยายามในการเข้าครอบครองเกาะกรีนแลนด์ของสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นอีกระดับ หลังจากมีการเปิดเผยข้อความส่วนตัวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งถึงนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นถึงตรรกะเบื้องหลังที่สร้างความมึนงงให้กับผู้นำทั่วยุโรป
สำนักข่าว PBS เป็นสื่อแรกที่เปิดเผยข้อความจากโทรศัพท์มือถือที่ทรัมป์ส่งถึงนายกฯ นอร์เวย์ ที่มีเนื้อหาที่น่าตกใจ โดยในรายงานอ้างว่า ทรัมป์ระบุว่า ในเมื่อนอร์เวย์ตัดสินใจไม่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับเขา ทั้งที่เขาอ้างว่า “หยุดยั้งสงครามไปแล้วกว่า 8 ครั้ง” เขาจึงไม่รู้สึกว่ามีพันธะต้องคิดเรื่องสันติภาพเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ตอนนี้เขาสามารถคิดถึงสิ่งที่ “ดีและเหมาะสมสำหรับสหรัฐอเมริกา” ได้แล้ว
นอกจากนี้ เขายังอ้างว่าไม่มีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันสิทธิ์ของเดนมาร์กเหนือกรีนแลนด์ และย้ำว่า “โลกจะไม่ปลอดภัย เว้นแต่เราจะควบคุมกรีนแลนด์ได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด”
คำประกาศของทรัมป์สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแถบสแกนดิเนเวียและยุโรป นายกรัฐมนนตรีนอร์เวย์ โอนาส การ์ สเตอเรอ ออกแถลงการณ์ย้ำกับทรัมป์อีกครั้งว่า คณะกรรมการโนเบลเป็นองค์กรอิสระ ไม่ใช่รัฐบาลนอร์เวย์ที่เป็นผู้ตัดสินใจมอบรางวัล
แม้ทรัมป์จะอ้างว่าไม่มีเอกสาร แต่ในความเป็นจริงมีข้อตกลงที่สหรัฐฯ เคยลงนามยอมรับสิทธิ์ของเดนมาร์กมาตั้งแต่ปี 1916 รวมถึงสนธิสัญญาป้องกันประเทศในปี 2004 ที่ระบุชัดเจนว่ากรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์ก
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ชาวกรีนแลนด์ในเมืองนุก (Nuuk) ได้เดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน พร้อมชูป้ายข้อความ “Greenland is already great” (กรีนแลนด์ดีอยู่แล้ว) และไล่ทหารสหรัฐฯ กลับบ้าน
โดยปัจจุบัน เดนมาร์กและประเทศในยุโรปเริ่มส่งกำลังทหารและเรือรบตัดน้ำแข็งเข้าลาดตระเวนรอบชายฝั่งกรีนแลนด์เพื่อปกป้องอธิปไตย หลังจากการเจรจาสามฝ่ายที่วอชิงตันเมื่อสัปดาห์ก่อนล้มเหลว และรัฐบาลทรัมป์ดันออกมาประกาศฝ่ายเดียวว่าจะเริ่ม “เจรจาด้านเทคนิคเพื่อเข้าซื้อกรีนแลนด์”
ขณะที่ทางด้านทำเนียบขาวยังคงสงวนท่าทีและไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อกรณีข้อความที่หลุดออกมานี้
อ้างอิง : www.nytimes.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กต. เผย “ทรัมป์”; เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
- เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป
- โพลสหรัฐฯ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ค้าน “ทรัมป์” เข้าครอบครองกรีนแลนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: