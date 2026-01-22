สลด ชายตกลงมาจากที่สถานี BTS พหลโยธิน 24 กลางดึก
ชายตกลงมาจากที่สถานี BTS พหลโยธิน 24 เป็นความสูงประมาณ 15-20 ช่วงกลางดึก ไม่พบเอกสารติดตัว ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ร.ต.อ.นิพนธ์ สกุลเพชรอร่าม รองสารวัตร(สอบสวน) สน.พหลโยธิน ได้รับแจ้งเหตุประชาชนพลัดตกจากที่สูงใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พหลโยธิน 24 ฝั่งถนนพหลโยธินขาออก มุ่งหน้าแยกรัชโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. เมื่อช่วงเวลาประมาณ 0.30 น. ของวันที่ 22 มกราคม จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุพบ ชายอายุประมาณ 20-25 ปี เจ้าหน้าที่พยายามปั้มหัวใจนานประมาณ 40 นาทีแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยไม่พบเอกสารระบุชื่อ-นามสกุลแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบถามพนักงานสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตใช้บริการรถไฟฟ้าเดินทางจากสถานีสำโรง และมาถึงสถานีพหลโยธิน 24 ช่วงเวลา 22.00 น. ผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ออกจากสถานี กระทั่งเวลา 00.25 น.พบว่าตกลงมาจากความสูงประมาณ 15-20 เมตร ร่างกระแทกพื้นถนน บาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติ ก่อนที่หน่วยกู้ชีพฯยืนยันเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และรอสอบสวนญาติหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อหาสาเหตุสลดครั้งนี้ต่อไป
